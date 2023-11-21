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ВТБ возглавил рейтинг Forbes по убыточным корпорациям в России - РИА Новости, 21.11.2023
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17:22 21.11.2023 (обновлено: 19:10 21.11.2023)
https://ria.ru/20231121/rf-1910874031.html
ВТБ возглавил рейтинг Forbes по убыточным корпорациям в России
ВТБ возглавил рейтинг Forbes по убыточным корпорациям в России - РИА Новости, 21.11.2023
ВТБ возглавил рейтинг Forbes по убыточным корпорациям в России
ВТБ занял первую строчку в списке самых убыточных российских компаний, составленном американским журналом Forbes по итогам прошлого года. РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T17:22
2023-11-21T19:10
экономика
россия
втб
альфа-банк
федеральная служба государственной статистики (росстат)
forbes
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. ВТБ занял первую строчку в списке самых убыточных российских компаний, составленном американским журналом Forbes по итогам прошлого года."Мы решили посмотреть на компании с противоположным финансовым результатом, то есть с самыми большими убытками, и сделали список из десяти таких компаний", — пишет издание.Самый большой убыток оказался у ВТБ — 612,6 миллиарда рублей. Банк пострадал от внешнеполитических рисков сильнее, чем другие, потому что больше уязвим к рискам международных санкций, отмечает Forbes. По словам заместителя председателя правления банка Дмитрия Пьянова, основных факторов убытка четыре: это открытая валютная позиция, убыток от выбытия дочерних компаний, создание экстренных резервов по кредитам и убыток от реализации процентного риска при повышении ключевой ставки в феврале 2022 года.Кроме того, в десятку компаний с самыми крупными убытками вошли Альфа-банк, "Газстройпром", Ozon, Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК), "Связной", АО "Русский уголь", VK, ГУП "Московский метрополитен" и АО "Почта России". Тем не менее, отмечает журнал, уже в этом году ВТБ вышел в прибыль, таков же результат и Альфа-банка. Рейтинг составлен на основе финансовой или бухгалтерской отчетности компаний, а также по данным налоговиков и Росстата, представленным в системе СПАРК.
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экономика, россия, втб, альфа-банк, федеральная служба государственной статистики (росстат), forbes
Экономика, Россия, ВТБ, Альфа-банк, Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Forbes
ВТБ возглавил рейтинг Forbes по убыточным корпорациям в России

ВТБ возглавил рейтинг самых убыточных компаний России по версии Forbes

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска банка ВТБ
Вывеска банка ВТБ - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Вывеска банка ВТБ. Архивное фото
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. ВТБ занял первую строчку в списке самых убыточных российских компаний, составленном американским журналом Forbes по итогам прошлого года.
"Мы решили посмотреть на компании с противоположным финансовым результатом, то есть с самыми большими убытками, и сделали список из десяти таких компаний", — пишет издание.
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Самый большой убыток оказался у ВТБ — 612,6 миллиарда рублей. Банк пострадал от внешнеполитических рисков сильнее, чем другие, потому что больше уязвим к рискам международных санкций, отмечает Forbes.
По словам заместителя председателя правления банка Дмитрия Пьянова, основных факторов убытка четыре: это открытая валютная позиция, убыток от выбытия дочерних компаний, создание экстренных резервов по кредитам и убыток от реализации процентного риска при повышении ключевой ставки в феврале 2022 года.
Кроме того, в десятку компаний с самыми крупными убытками вошли Альфа-банк, "Газстройпром", Ozon, Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК), "Связной", АО "Русский уголь", VK, ГУП "Московский метрополитен" и АО "Почта России".
Тем не менее, отмечает журнал, уже в этом году ВТБ вышел в прибыль, таков же результат и Альфа-банка.
Рейтинг составлен на основе финансовой или бухгалтерской отчетности компаний, а также по данным налоговиков и Росстата, представленным в системе СПАРК.
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