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Путин наградил Рахмона орденом "За заслуги перед Отечеством" - РИА Новости, 21.11.2023
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15:36 21.11.2023 (обновлено: 17:44 21.11.2023)
https://ria.ru/20231121/rakhmon-1910840028.html
Путин наградил Рахмона орденом "За заслуги перед Отечеством"
Путин наградил Рахмона орденом "За заслуги перед Отечеством" - РИА Новости, 21.11.2023
Путин наградил Рахмона орденом "За заслуги перед Отечеством"
Президент России Владимир Путин наградил президента Таджикистана Эмомали Рахмона орденом "За заслуги перед Отечеством" третьей степени. РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T15:36
2023-11-21T17:44
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил президента Таджикистана Эмомали Рахмона орденом "За заслуги перед Отечеством" третьей степени.Рахмон во вторник прибыл в Москву с двухдневным официальным визитом. Открывая переговоры, Путин отметил, что отношения двух стран развиваются поступательно и находятся на очень высоком уровне, Россия является основным торгово-экономическим партнером Таджикистана.В текущем году исполнилось 30 лет со дня заключения базового Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Республикой Таджикистан. Высокую награду лидер Таджикистана получил за большой личный вклад в укрепление отношений стратегического партнёрства и союзничества между двумя странами, а также в обеспечение региональной стабильности и безопасности."Не будет преувеличением сказать, что самые значимые достижения в российско-таджикистанских отношениях - в политике, экономике, образовании, культуре - непосредственно связаны с вашей активной позицией, заинтересованным участием и поддержкой всех этих направлений и начинаний", - сказал Путин на церемонии награждения.Он указал на то, что за долгие годы совместной работы между странами сложились" по-настоящему товарищеские, продуктивные, доверительные отношения", которые позволяют находить взаимовыгодные решения и сообща продвигать многоплановое сотрудничество между РФ и Таджикистаном, последовательно выстраивать их на принципах взаимного уважения и учетов интересов друг друга."Убеждён, что вы и впредь будете уделять необходимое внимание развитию дружественных связей между нашими странами и народами, и хочу заверить вас, уважаемый Эмомали Шарипович, что вы можете рассчитывать на такой же подход с российской стороны", - добавил Путин. Он пожелал Рахмону крепкого здоровья и дальнейших успехов в государственной деятельности.
https://ria.ru/20231121/putin-1910772211.html
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россия, таджикистан, эмомали рахмон, владимир путин, политика
Россия, Таджикистан, Эмомали Рахмон, Владимир Путин, Политика
Путин наградил Рахмона орденом "За заслуги перед Отечеством"

Путин наградил Рахмона орденом "За заслуги перед Отечеством" третьей степени

© РИА Новости / Александр Казаков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин награждает президента Таджикистана Эмомали Рахмона государственной наградой Российской Федерации – орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени. 21 ноября 2023
Президент РФ Владимир Путин награждает президента Таджикистана Эмомали Рахмона государственной наградой Российской Федерации – орденом За заслуги перед Отечеством III степени. 21 ноября 2023 - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© РИА Новости / Александр Казаков
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Президент РФ Владимир Путин награждает президента Таджикистана Эмомали Рахмона государственной наградой Российской Федерации – орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени. 21 ноября 2023
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил президента Таджикистана Эмомали Рахмона орденом "За заслуги перед Отечеством" третьей степени.
Рахмон во вторник прибыл в Москву с двухдневным официальным визитом. Открывая переговоры, Путин отметил, что отношения двух стран развиваются поступательно и находятся на очень высоком уровне, Россия является основным торгово-экономическим партнером Таджикистана.
Президент РФ Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
В Кремле допустили, что Путин примет Рахмона в своей квартире в Кремле
Вчера, 12:28
В текущем году исполнилось 30 лет со дня заключения базового Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Республикой Таджикистан. Высокую награду лидер Таджикистана получил за большой личный вклад в укрепление отношений стратегического партнёрства и союзничества между двумя странами, а также в обеспечение региональной стабильности и безопасности.
"Не будет преувеличением сказать, что самые значимые достижения в российско-таджикистанских отношениях - в политике, экономике, образовании, культуре - непосредственно связаны с вашей активной позицией, заинтересованным участием и поддержкой всех этих направлений и начинаний", - сказал Путин на церемонии награждения.
Он указал на то, что за долгие годы совместной работы между странами сложились" по-настоящему товарищеские, продуктивные, доверительные отношения", которые позволяют находить взаимовыгодные решения и сообща продвигать многоплановое сотрудничество между РФ и Таджикистаном, последовательно выстраивать их на принципах взаимного уважения и учетов интересов друг друга.
"Убеждён, что вы и впредь будете уделять необходимое внимание развитию дружественных связей между нашими странами и народами, и хочу заверить вас, уважаемый Эмомали Шарипович, что вы можете рассчитывать на такой же подход с российской стороны", - добавил Путин. Он пожелал Рахмону крепкого здоровья и дальнейших успехов в государственной деятельности.
Президент России Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время переговоров - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
Межгосударственные отношения России и Таджикистана
13 октября, 02:00
 
РоссияТаджикистанЭмомали РахмонВладимир ПутинПолитика
 
 
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