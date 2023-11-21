https://ria.ru/20231121/rakhmon-1910840028.html

Путин наградил Рахмона орденом "За заслуги перед Отечеством"

Путин наградил Рахмона орденом "За заслуги перед Отечеством" - РИА Новости, 21.11.2023

Путин наградил Рахмона орденом "За заслуги перед Отечеством"

Президент России Владимир Путин наградил президента Таджикистана Эмомали Рахмона орденом "За заслуги перед Отечеством" третьей степени. РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T15:36

2023-11-21T15:36

2023-11-21T17:44

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил президента Таджикистана Эмомали Рахмона орденом "За заслуги перед Отечеством" третьей степени.Рахмон во вторник прибыл в Москву с двухдневным официальным визитом. Открывая переговоры, Путин отметил, что отношения двух стран развиваются поступательно и находятся на очень высоком уровне, Россия является основным торгово-экономическим партнером Таджикистана.В текущем году исполнилось 30 лет со дня заключения базового Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Республикой Таджикистан. Высокую награду лидер Таджикистана получил за большой личный вклад в укрепление отношений стратегического партнёрства и союзничества между двумя странами, а также в обеспечение региональной стабильности и безопасности."Не будет преувеличением сказать, что самые значимые достижения в российско-таджикистанских отношениях - в политике, экономике, образовании, культуре - непосредственно связаны с вашей активной позицией, заинтересованным участием и поддержкой всех этих направлений и начинаний", - сказал Путин на церемонии награждения.Он указал на то, что за долгие годы совместной работы между странами сложились" по-настоящему товарищеские, продуктивные, доверительные отношения", которые позволяют находить взаимовыгодные решения и сообща продвигать многоплановое сотрудничество между РФ и Таджикистаном, последовательно выстраивать их на принципах взаимного уважения и учетов интересов друг друга."Убеждён, что вы и впредь будете уделять необходимое внимание развитию дружественных связей между нашими странами и народами, и хочу заверить вас, уважаемый Эмомали Шарипович, что вы можете рассчитывать на такой же подход с российской стороны", - добавил Путин. Он пожелал Рахмону крепкого здоровья и дальнейших успехов в государственной деятельности.

https://ria.ru/20231121/putin-1910772211.html

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Кирилл Волков

россия, таджикистан, эмомали рахмон, владимир путин, политика