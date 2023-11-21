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Шойгу заявил, что ракетное оружие доказало высокую эффективность в ходе СВО
Шойгу заявил, что ракетное оружие доказало высокую эффективность в ходе СВО - РИА Новости, 21.11.2023
Шойгу заявил, что ракетное оружие доказало высокую эффективность в ходе СВО
Ракетное оружие показало свою эффективность в СВО, его поставки в интересах задействованных в зоне спецоперации группировок российских войск выросли в 2023 году РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T13:58
2023-11-21T13:58
2023-11-21T13:58
специальная военная операция на украине
россия
сергей шойгу
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Ракетное оружие показало свою эффективность в СВО, его поставки в интересах задействованных в зоне спецоперации группировок российских войск выросли в 2023 году более чем в три раза, заявил в ходе коллегии Минобороны РФ глава военного ведомства Сергей Шойгу."Современное ракетное оружие доказало высокую эффективность в ходе специальной военной операции. Нанесено более 270 ракетных ударов, поражено свыше 330 объектов. В текущем году поставка ракет в интересах группировок войск увеличена более чем в три раза", - сказал он.
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россия, сергей шойгу
Специальная военная операция на Украине, Россия, Сергей Шойгу
Шойгу заявил, что ракетное оружие доказало высокую эффективность в ходе СВО
Шойгу: поставки ракет в войска в зоне СВО в 2023 году выросли более чем втрое
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Ракетное оружие показало свою эффективность в СВО, его поставки в интересах задействованных в зоне спецоперации группировок российских войск выросли в 2023 году более чем в три раза, заявил в ходе коллегии Минобороны РФ глава военного ведомства Сергей Шойгу.
"Современное ракетное оружие доказало высокую эффективность в ходе специальной военной операции. Нанесено более 270 ракетных ударов, поражено свыше 330 объектов. В текущем году поставка ракет в интересах группировок войск увеличена более чем в три раза", - сказал он.
Поставки дронов в армию с начала спецоперации выросли в 16 раз