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Шойгу заявил, что ракетное оружие доказало высокую эффективность в ходе СВО - РИА Новости, 21.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:58 21.11.2023
https://ria.ru/20231121/rakety-1910806261.html
Шойгу заявил, что ракетное оружие доказало высокую эффективность в ходе СВО
Шойгу заявил, что ракетное оружие доказало высокую эффективность в ходе СВО - РИА Новости, 21.11.2023
Шойгу заявил, что ракетное оружие доказало высокую эффективность в ходе СВО
Ракетное оружие показало свою эффективность в СВО, его поставки в интересах задействованных в зоне спецоперации группировок российских войск выросли в 2023 году РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T13:58
2023-11-21T13:58
специальная военная операция на украине
россия
сергей шойгу
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Ракетное оружие показало свою эффективность в СВО, его поставки в интересах задействованных в зоне спецоперации группировок российских войск выросли в 2023 году более чем в три раза, заявил в ходе коллегии Минобороны РФ глава военного ведомства Сергей Шойгу."Современное ракетное оружие доказало высокую эффективность в ходе специальной военной операции. Нанесено более 270 ракетных ударов, поражено свыше 330 объектов. В текущем году поставка ракет в интересах группировок войск увеличена более чем в три раза", - сказал он.
https://ria.ru/20231121/spetsoperatsiya-1910804173.html
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россия, сергей шойгу
Специальная военная операция на Украине, Россия, Сергей Шойгу
Шойгу заявил, что ракетное оружие доказало высокую эффективность в ходе СВО

Шойгу: поставки ракет в войска в зоне СВО в 2023 году выросли более чем втрое

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкЗенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф"
Зенитные ракетные комплексы С-400 Триумф - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Зенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф". Архивное фото
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Ракетное оружие показало свою эффективность в СВО, его поставки в интересах задействованных в зоне спецоперации группировок российских войск выросли в 2023 году более чем в три раза, заявил в ходе коллегии Минобороны РФ глава военного ведомства Сергей Шойгу.
"Современное ракетное оружие доказало высокую эффективность в ходе специальной военной операции. Нанесено более 270 ракетных ударов, поражено свыше 330 объектов. В текущем году поставка ракет в интересах группировок войск увеличена более чем в три раза", - сказал он.
Оператор FPV-дрона - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
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Вчера, 13:50
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСергей Шойгу
 
 
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