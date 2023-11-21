https://ria.ru/20231121/rakety-1910806261.html

Шойгу заявил, что ракетное оружие доказало высокую эффективность в ходе СВО

Шойгу заявил, что ракетное оружие доказало высокую эффективность в ходе СВО - РИА Новости, 21.11.2023

Шойгу заявил, что ракетное оружие доказало высокую эффективность в ходе СВО

Ракетное оружие показало свою эффективность в СВО, его поставки в интересах задействованных в зоне спецоперации группировок российских войск выросли в 2023 году РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T13:58

2023-11-21T13:58

2023-11-21T13:58

специальная военная операция на украине

россия

сергей шойгу

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Ракетное оружие показало свою эффективность в СВО, его поставки в интересах задействованных в зоне спецоперации группировок российских войск выросли в 2023 году более чем в три раза, заявил в ходе коллегии Минобороны РФ глава военного ведомства Сергей Шойгу."Современное ракетное оружие доказало высокую эффективность в ходе специальной военной операции. Нанесено более 270 ракетных ударов, поражено свыше 330 объектов. В текущем году поставка ракет в интересах группировок войск увеличена более чем в три раза", - сказал он.

https://ria.ru/20231121/spetsoperatsiya-1910804173.html

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2023

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россия, сергей шойгу