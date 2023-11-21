https://ria.ru/20231121/putin-1910873574.html

Безопасность, язык и студенты. О чем договорились Москва и Душанбе

Безопасность, язык и студенты. О чем договорились Москва и Душанбе - РИА Новости, 21.11.2023

Безопасность, язык и студенты. О чем договорились Москва и Душанбе

Тридцать лет назад Россия и Таджикистан подписали соглашение о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Это послужило одним из поводов визита Эмомали Рахмона в РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T17:58

2023-11-21T17:58

2023-11-21T18:25

россия

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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости, Михаил Катков. Тридцать лет назад Россия и Таджикистан подписали соглашение о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Это послужило одним из поводов визита Эмомали Рахмона в Москву. Путин принял его в Кремле. О главном, что прозвучало на встрече глав государств, — в материале РИА Новости.Высокие отношенияРоссия — главный экономический партнер Душанбе: 22,9 процента внешнего торгового оборота. И крупный инвестор — 1,6 миллиарда долларов. В Таджикистане больше 300 предприятий с российским капиталом. Доля рубля в коммерческих сделках достигла 83 процентов.В прошлом году в центральноазиатской республике открыли пять русскоязычных школ. "Россия будет выделять по 200 миллионов в год на учебники для этих школ", — сообщил Путин. Также Москва увеличила квоту для таджикистанских студентов — с 900 до 1000 человек."Рад нашей встрече. Мне очень приятно находиться здесь, соскучился", — признался Рахмон. И уточнил: прежде всего он прилетел для обсуждения вопросов безопасности.В том числе речь об угрозах, связанных с Афганистаном. "Вам там чувствительнее и яснее все, что происходит на этом направлении. Поэтому эта часть будет очень важной", — отметил президент России.Путин заверил Рахмона, что Москва продолжит выстраивать двустороннее взаимодействие на основе принципов равноправия, взаимного уважения и учета интересов друг друга. "Не будет преувеличением сказать, что самые значимые достижения в российско-таджикистанских отношениях, политике, экономике, науке, образовании, культуре непосредственно связаны с вашей активной позицией, заинтересованным участием и поддержкой всех этих направлений и начинаний", — подчеркнул российский лидер.После переговоров Путин наградил высокого гостя орденом "За заслуги перед Отечеством" третьей степени. Делегации подписали меморандум о сотрудничестве между министерствами обоих государств.Важный визитВ аэропорту Внуково Рахмона встречал военный оркестр и кортеж из 30 автомобилей. Его сопровождали вице-премьер, глава МИД, министры обороны, внутренних дел, экономики, промышленности, энергетики, транспорта, труда, образования, сельского хозяйства, культуры. А также председатель комитета по архитектуре и строительству, начальники таможенной службы, президент Национальной академии наук Таджикистана и другие официальные лица.Рахмон возложил цветы к могиле Неизвестного Cолдата у стен Кремля. После минуты молчания прозвучал гимн Таджикистана.Сегодня вечером Путин может принять его в своей квартире в Кремле. Этого не исключил пресс-секретарь Дмитрий Песков. "С Рахмоном у них очень близкие и давние дружеские отношения. Ну и конечно, тем для разговоров очень много", — пояснил он.Из Москвы президент Таджикистана улетит завтра — в Минск на саммит ОДКБ.Евразийские границыСтарший научный сотрудник ИМЭМО РАН Станислав Притчин отмечает, что Рахмон прибыл в Москву практически вместе со всем правительством. "В последнее время российские чиновники разного ранга регулярно посещают Душанбе. На политическом и административном уровнях сотрудничество активно развивается. Президент Таджикистана решил соответствовать тренду", — сказал он РИА Новости.По словам эксперта, в рамках саммита ОДКБ в Минске главы государств не успели бы обсудить все интересующие их вопросы."Что касается безопасности, то непосредственно от Афганистана сейчас не исходит крупных военных угроз, — считает Притчин. — Однако "Талибан"* роет канал Кош-Тепа, который может оставить Центральную Азию без воды. Так что Рахмону есть о чем поговорить с Москвой".Возможно, речь шла и о вступлении Таджикистана в ЕАЭС, добавляет политолог. Публично это не упоминали, однако сегодня тема особенно актуальна, так как Москва запретила экспорт топлива за пределы экономического союза, а Душанбе сильно зависит от российских поставок.Замглавы Института стран СНГ Владимир Жарихин указывает на восточную пышность визита. Кроме того, он обратил внимание на лояльность Душанбе к русскому языу. "Тому несколько причин: нет технической документации на таджикском, многие таджикистанцы работают у нас, европейская культура приходит к ним в основном через Россию", — перечислил эксперт.Но, по его мнению, Таджикистан пока не готов к вступлению в ЕАЭС. В том числе в Душанбе есть сомнения относительно отмены таможенных пошлин.* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

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россия, таджикистан, душанбе, владимир путин, эмомали рахмон, евразийский экономический союз, одкб, талибан, владимир жарихин