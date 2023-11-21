https://ria.ru/20231121/putin-1910855519.html

Путин и Рахмон обсудили вопросы изучения русского языка в Таджикистане

Путин и Рахмон обсудили вопросы изучения русского языка в Таджикистане - РИА Новости, 21.11.2023

Путин и Рахмон обсудили вопросы изучения русского языка в Таджикистане

Два с половиной миллиона школьников изучают русский язык в Таджикистане, при этом сегодня в республике существует нехватка учебных пособий и преподавателей по... РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T16:26

2023-11-21T16:26

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Два с половиной миллиона школьников изучают русский язык в Таджикистане, при этом сегодня в республике существует нехватка учебных пособий и преподавателей по этому предмету, заявил президент Таджикистана Эмомали Рахмон на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Москве. "Обучение в Таджикистане русскому языку в обязательном порядке осуществляется на всех уровнях системы образования, начиная с детского сада: более, чем четыре тысячи образовательных учреждений. Эта система образования республики обучает сейчас два с половиной миллиона детей, школьников", - сказал Рахмон, отметив, что теме изучения русского языка в Таджикистане на переговорах с российским лидером было уделено особое внимание. Он также сообщил о нехватке преподавателей русского языка и учебников по предмету в республике. "Учитывая дефицит учебников и учебных пособий на русском языке, а также нехватку преподавателей с русским языком обучения выразили заинтересованность в продолжении совместной работы по этим направлениям", - добавил президент Таджикистана. По его словам, необходимо расширить практику направления в Таджикистан российских учителей по проекту "Российский учитель за рубежом", в рамках которого сегодня в республике работают семьдесят два преподавателя.

https://ria.ru/20231120/russkiy-1910523768.html

https://ria.ru/20231013/sng-1902503735.html

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таджикистан, владимир путин, эмомали рахмон, россия, москва