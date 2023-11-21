https://ria.ru/20231121/putin-1910850793.html
Путин подчеркнул принцип равноправия в отношениях с Таджикистаном
Путин подчеркнул принцип равноправия в отношениях с Таджикистаном - РИА Новости, 21.11.2023
Путин подчеркнул принцип равноправия в отношениях с Таджикистаном
Президент РФ Владимир Путин заверил президента Таджикистана Эмомали Рахмона, что Москва будет выстраивать отношения между двумя странами на принципах... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T16:12
2023-11-21T16:12
2023-11-21T16:12
политика
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заверил президента Таджикистана Эмомали Рахмона, что Москва будет выстраивать отношения между двумя странами на принципах равноправия, взаимного уважения и учетов интересов друг друга. "Не будет преувеличением сказать, что самые значимые достижения в российско-таджикистанских отношениях, в политике, в экономике, в науке, в образовании, в культуре непосредственно связаны с вашей активной позицией, заинтересованным участием и поддержкой всех этих направлений и начинаний", - сказал Путин Рахмону. Президент РФ отметил, что за долгие годы совместной работы у них сложились по-настоящему товарищеские, продуктивные, доверительные отношения. "И это позволяет нам находить взаимовыгодные решения, сообща продвигать многоплановое сотрудничество между Россией и Таджикистаном, последовательно выстраивать их на принципах равноправия, взаимного уважения и учетов интересов друг друга. Убежден, что вы и впредь будете уделять необходимое внимание развитию дружественных связей между нашими странами и народами. И хочу заверить вас уважаемый Эмомали Шарипович, что вы можете рассчитывать на такой же подход с российской стороны", - подчеркнул Путин.
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политика, таджикистан, россия, москва, владимир путин, эмомали рахмон
Политика, Таджикистан, Россия, Москва, Владимир Путин, Эмомали Рахмон
Путин подчеркнул принцип равноправия в отношениях с Таджикистаном
Путин заверил Рахмона в развитии отношений двух стран на принципах равноправия
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заверил президента Таджикистана Эмомали Рахмона, что Москва будет выстраивать отношения между двумя странами на принципах равноправия, взаимного уважения и учетов интересов друг друга.
«
"Не будет преувеличением сказать, что самые значимые достижения в российско-таджикистанских отношениях, в политике, в экономике, в науке, в образовании, в культуре непосредственно связаны с вашей активной позицией, заинтересованным участием и поддержкой всех этих направлений и начинаний", - сказал Путин Рахмону.
Президент РФ отметил, что за долгие годы совместной работы у них сложились по-настоящему товарищеские, продуктивные, доверительные отношения.
"И это позволяет нам находить взаимовыгодные решения, сообща продвигать многоплановое сотрудничество между Россией и Таджикистаном, последовательно выстраивать их на принципах равноправия, взаимного уважения и учетов интересов друг друга. Убежден, что вы и впредь будете уделять необходимое внимание развитию дружественных связей между нашими странами и народами. И хочу заверить вас уважаемый Эмомали Шарипович, что вы можете рассчитывать на такой же подход с российской стороны", - подчеркнул Путин.
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