https://ria.ru/20231121/putin-1910850793.html

Путин подчеркнул принцип равноправия в отношениях с Таджикистаном

Путин подчеркнул принцип равноправия в отношениях с Таджикистаном - РИА Новости, 21.11.2023

Путин подчеркнул принцип равноправия в отношениях с Таджикистаном

Президент РФ Владимир Путин заверил президента Таджикистана Эмомали Рахмона, что Москва будет выстраивать отношения между двумя странами на принципах... РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T16:12

2023-11-21T16:12

2023-11-21T16:12

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эмомали рахмон

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заверил президента Таджикистана Эмомали Рахмона, что Москва будет выстраивать отношения между двумя странами на принципах равноправия, взаимного уважения и учетов интересов друг друга. "Не будет преувеличением сказать, что самые значимые достижения в российско-таджикистанских отношениях, в политике, в экономике, в науке, в образовании, в культуре непосредственно связаны с вашей активной позицией, заинтересованным участием и поддержкой всех этих направлений и начинаний", - сказал Путин Рахмону. Президент РФ отметил, что за долгие годы совместной работы у них сложились по-настоящему товарищеские, продуктивные, доверительные отношения. "И это позволяет нам находить взаимовыгодные решения, сообща продвигать многоплановое сотрудничество между Россией и Таджикистаном, последовательно выстраивать их на принципах равноправия, взаимного уважения и учетов интересов друг друга. Убежден, что вы и впредь будете уделять необходимое внимание развитию дружественных связей между нашими странами и народами. И хочу заверить вас уважаемый Эмомали Шарипович, что вы можете рассчитывать на такой же подход с российской стороны", - подчеркнул Путин.

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политика, таджикистан, россия, москва, владимир путин, эмомали рахмон