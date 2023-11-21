https://ria.ru/20231121/putin-1910850398.html

Путин: Россия стремится содействовать в изучении русского языка таджиками

Путин: Россия стремится содействовать в изучении русского языка таджиками - РИА Новости, 21.11.2023

Путин: Россия стремится содействовать в изучении русского языка таджиками

Россия стремится оказывать содействие и создавать благоприятные условия для изучения русского языка в Таджикистане, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T16:10

2023-11-21T16:10

2023-11-21T16:10

россия

владимир путин

эмомали рахмон

таджикистан

общество

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МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Россия стремится оказывать содействие и создавать благоприятные условия для изучения русского языка в Таджикистане, заявил президент России Владимир Путин. "В Таджикистане, как я уже сказал, русский язык имеет конституционный статус языка межнационального общения", - сказал Путин по итогам переговоров с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Глава государства добавил, что Россия стремится оказывать содействие в создании благоприятных условий для изучения русского языка в Таджикистане.

https://ria.ru/20231120/russkiy-1910523768.html

россия

таджикистан

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россия, владимир путин, эмомали рахмон, таджикистан, общество