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Доля рубля в торговле с Таджикистаном достигла 83 процентов, заявил Путин - РИА Новости, 21.11.2023
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15:44 21.11.2023 (обновлено: 15:55 21.11.2023)
https://ria.ru/20231121/putin-1910843417.html
Доля рубля в торговле с Таджикистаном достигла 83 процентов, заявил Путин
Доля рубля в торговле с Таджикистаном достигла 83 процентов, заявил Путин - РИА Новости, 21.11.2023
Доля рубля в торговле с Таджикистаном достигла 83 процентов, заявил Путин
Доля рубля в коммерческих сделках между Россией и Таджикистаном достигла 83% по итогам первых шести месяцев 2023 года, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T15:44
2023-11-21T15:55
экономика
таджикистан
россия
общество
владимир путин
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Доля рубля в коммерческих сделках между Россией и Таджикистаном достигла 83% по итогам первых шести месяцев 2023 года, сообщил президент РФ Владимир Путин."Всё большее место в взаимных расчётах между нашими странами занимают национальные валюты. В частности, доля рубля в коммерческих сделках по итогам первого полугодия текущего года достигла внушительных 83%", - сказал Путин после переговоров с главой Таджикистана.
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экономика, таджикистан, россия, общество, владимир путин
Экономика, Таджикистан, Россия, Общество, Владимир Путин
Доля рубля в торговле с Таджикистаном достигла 83 процентов, заявил Путин

Путин: доля рубля в коммерческих сделках между РФ и Таджикистаном достигла 83%

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время встречи в Москве
Президент РФ Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время встречи в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Доля рубля в коммерческих сделках между Россией и Таджикистаном достигла 83% по итогам первых шести месяцев 2023 года, сообщил президент РФ Владимир Путин.
«
"Всё большее место в взаимных расчётах между нашими странами занимают национальные валюты. В частности, доля рубля в коммерческих сделках по итогам первого полугодия текущего года достигла внушительных 83%", - сказал Путин после переговоров с главой Таджикистана.
Президент РФ Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время встречи в государственной резиденции Ала-Арча в Киргизии - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
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