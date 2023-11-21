https://ria.ru/20231121/putin-1910843417.html

Доля рубля в торговле с Таджикистаном достигла 83 процентов, заявил Путин

Доля рубля в торговле с Таджикистаном достигла 83 процентов, заявил Путин - РИА Новости, 21.11.2023

Доля рубля в торговле с Таджикистаном достигла 83 процентов, заявил Путин

Доля рубля в коммерческих сделках между Россией и Таджикистаном достигла 83% по итогам первых шести месяцев 2023 года, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T15:44

2023-11-21T15:44

2023-11-21T15:55

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владимир путин

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Доля рубля в коммерческих сделках между Россией и Таджикистаном достигла 83% по итогам первых шести месяцев 2023 года, сообщил президент РФ Владимир Путин."Всё большее место в взаимных расчётах между нашими странами занимают национальные валюты. В частности, доля рубля в коммерческих сделках по итогам первого полугодия текущего года достигла внушительных 83%", - сказал Путин после переговоров с главой Таджикистана.

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экономика, таджикистан, россия, общество, владимир путин