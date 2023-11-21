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Путин заявил, что отношения России и Таджикистана развиваются поступательно - РИА Новости, 21.11.2023
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13:36 21.11.2023 (обновлено: 13:52 21.11.2023)
https://ria.ru/20231121/putin-1910799671.html
Путин заявил, что отношения России и Таджикистана развиваются поступательно
Путин заявил, что отношения России и Таджикистана развиваются поступательно - РИА Новости, 21.11.2023
Путин заявил, что отношения России и Таджикистана развиваются поступательно
Отношения РФ и Таджикистана развиваются поступательно и находятся на очень высоком уровне, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T13:36
2023-11-21T13:52
политика
россия
таджикистан
владимир путин
эмомали рахмон
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Отношения РФ и Таджикистана развиваются поступательно и находятся на очень высоком уровне, заявил президент России Владимир Путин."В этом году исполнилось 30 лет с момента подписания нашего базового документа, договора о дружбе, взаимной помощи, стратегическом партнерстве. В ноябре 1993 года этот договор вступил в силу окончательно. Отношения у нас развиваются поступательно и находятся на очень высоком уровне, достаточно сказать, что Россия является основным торгово-экономическим партнером - по торговому обороту мы занимаем первое место, 22,9% товарооборота Таджикистана приходится на Россию", - сказал Путин на встрече с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном.По его словам, хорошо работает межправкомиссия, очередное заседание которой планируется в следующем месяце в Москве.Путин добавил, что существенно нарастают поставки в Россию продукции из Таджикистана. "Прежде всего сельхозпродукции – рост составил 67%", - отметил он.
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политика, россия, таджикистан, владимир путин, эмомали рахмон
Политика, Россия, Таджикистан, Владимир Путин, Эмомали Рахмон
Путин заявил, что отношения России и Таджикистана развиваются поступательно

Путин: отношения России и Таджикистана находятся на очень высоком уровне

© РИА Новости / Александр Казаков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© РИА Новости / Александр Казаков
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Отношения РФ и Таджикистана развиваются поступательно и находятся на очень высоком уровне, заявил президент России Владимир Путин.
"В этом году исполнилось 30 лет с момента подписания нашего базового документа, договора о дружбе, взаимной помощи, стратегическом партнерстве. В ноябре 1993 года этот договор вступил в силу окончательно. Отношения у нас развиваются поступательно и находятся на очень высоком уровне, достаточно сказать, что Россия является основным торгово-экономическим партнером - по торговому обороту мы занимаем первое место, 22,9% товарооборота Таджикистана приходится на Россию", - сказал Путин на встрече с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном.
По его словам, хорошо работает межправкомиссия, очередное заседание которой планируется в следующем месяце в Москве.
Путин добавил, что существенно нарастают поставки в Россию продукции из Таджикистана. "Прежде всего сельхозпродукции – рост составил 67%", - отметил он.
Президент России Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время переговоров - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
Межгосударственные отношения России и Таджикистана
13 октября, 02:00
 
ПолитикаРоссияТаджикистанВладимир ПутинЭмомали Рахмон
 
 
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