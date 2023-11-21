https://ria.ru/20231121/putin-1910799671.html

Путин заявил, что отношения России и Таджикистана развиваются поступательно

Путин заявил, что отношения России и Таджикистана развиваются поступательно - РИА Новости, 21.11.2023

Путин заявил, что отношения России и Таджикистана развиваются поступательно

Отношения РФ и Таджикистана развиваются поступательно и находятся на очень высоком уровне, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T13:36

2023-11-21T13:36

2023-11-21T13:52

политика

россия

таджикистан

владимир путин

эмомали рахмон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/04/1882241870_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_dedce3fcc99214942647eea5d747d288.jpg

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Отношения РФ и Таджикистана развиваются поступательно и находятся на очень высоком уровне, заявил президент России Владимир Путин."В этом году исполнилось 30 лет с момента подписания нашего базового документа, договора о дружбе, взаимной помощи, стратегическом партнерстве. В ноябре 1993 года этот договор вступил в силу окончательно. Отношения у нас развиваются поступательно и находятся на очень высоком уровне, достаточно сказать, что Россия является основным торгово-экономическим партнером - по торговому обороту мы занимаем первое место, 22,9% товарооборота Таджикистана приходится на Россию", - сказал Путин на встрече с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном.По его словам, хорошо работает межправкомиссия, очередное заседание которой планируется в следующем месяце в Москве.Путин добавил, что существенно нарастают поставки в Россию продукции из Таджикистана. "Прежде всего сельхозпродукции – рост составил 67%", - отметил он.

https://ria.ru/20231013/otnosheniya-1902318326.html

россия

таджикистан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, россия, таджикистан, владимир путин, эмомали рахмон