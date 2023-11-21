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Путин заявил, что отношения России и Таджикистана развиваются поступательно
Путин заявил, что отношения России и Таджикистана развиваются поступательно - РИА Новости, 21.11.2023
Путин заявил, что отношения России и Таджикистана развиваются поступательно
Отношения РФ и Таджикистана развиваются поступательно и находятся на очень высоком уровне, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T13:36
2023-11-21T13:36
2023-11-21T13:52
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Отношения РФ и Таджикистана развиваются поступательно и находятся на очень высоком уровне, заявил президент России Владимир Путин."В этом году исполнилось 30 лет с момента подписания нашего базового документа, договора о дружбе, взаимной помощи, стратегическом партнерстве. В ноябре 1993 года этот договор вступил в силу окончательно. Отношения у нас развиваются поступательно и находятся на очень высоком уровне, достаточно сказать, что Россия является основным торгово-экономическим партнером - по торговому обороту мы занимаем первое место, 22,9% товарооборота Таджикистана приходится на Россию", - сказал Путин на встрече с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном.По его словам, хорошо работает межправкомиссия, очередное заседание которой планируется в следующем месяце в Москве.Путин добавил, что существенно нарастают поставки в Россию продукции из Таджикистана. "Прежде всего сельхозпродукции – рост составил 67%", - отметил он.
https://ria.ru/20231013/otnosheniya-1902318326.html
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политика, россия, таджикистан, владимир путин, эмомали рахмон
Политика, Россия, Таджикистан, Владимир Путин, Эмомали Рахмон
Путин заявил, что отношения России и Таджикистана развиваются поступательно
Путин: отношения России и Таджикистана находятся на очень высоком уровне