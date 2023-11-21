https://ria.ru/20231121/putin-1910772211.html

В Кремле допустили, что Путин примет Рахмона в своей квартире в Кремле

В Кремле допустили, что Путин примет Рахмона в своей квартире в Кремле - РИА Новости, 21.11.2023

В Кремле допустили, что Путин примет Рахмона в своей квартире в Кремле

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, заявил, что нельзя исключать возможность принятия президентом РФ Владимиром Путиным главы Таджикистана Эмомали... РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T12:28

2023-11-21T12:28

2023-11-21T12:37

политика

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эмомали рахмон

дмитрий песков

таджикистан

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, заявил, что нельзя исключать возможность принятия президентом РФ Владимиром Путиным главы Таджикистана Эмомали Рахмона в своей квартире в первом корпусе Кремля. "Этого нельзя исключать, он (президент РФ Владимир Путин - ред.) достаточно часто это делает. Тем более, что действительно, с Рахмоном у них очень близкие, давние, дружеские отношения. Ну и, конечно, и тем для разговоров очень много", - ответил Песков на соответствующий вопрос журналиста.Он напомнил, что в рамках визита президента республики в Россию во вторник днем состоятся переговоры в Большом Кремлевском дворце. Сначала будет встреча Путина и Рахмона в узком составе, затем пройдут российско-таджикистанские переговоры в формате рабочего завтрака. После переговоров лидеры выступят с заявлениями для СМИ, также будет подписан пакет межведомственных документов."И вечером после перерыва президенты Путин и Рахмон продолжат уже общение один на один в ходе неформального обеда, который Путин устроит в честь своего высокого гостя, который пройдет в первом корпусе Кремля", - рассказал Песков.

https://ria.ru/20231013/otnosheniya-1902318326.html

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политика, россия, владимир путин, эмомали рахмон, дмитрий песков, таджикистан