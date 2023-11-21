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В Кремле допустили, что Путин примет Рахмона в своей квартире в Кремле - РИА Новости, 21.11.2023
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12:28 21.11.2023 (обновлено: 12:37 21.11.2023)
https://ria.ru/20231121/putin-1910772211.html
В Кремле допустили, что Путин примет Рахмона в своей квартире в Кремле
В Кремле допустили, что Путин примет Рахмона в своей квартире в Кремле - РИА Новости, 21.11.2023
В Кремле допустили, что Путин примет Рахмона в своей квартире в Кремле
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, заявил, что нельзя исключать возможность принятия президентом РФ Владимиром Путиным главы Таджикистана Эмомали... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T12:28
2023-11-21T12:37
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, заявил, что нельзя исключать возможность принятия президентом РФ Владимиром Путиным главы Таджикистана Эмомали Рахмона в своей квартире в первом корпусе Кремля. "Этого нельзя исключать, он (президент РФ Владимир Путин - ред.) достаточно часто это делает. Тем более, что действительно, с Рахмоном у них очень близкие, давние, дружеские отношения. Ну и, конечно, и тем для разговоров очень много", - ответил Песков на соответствующий вопрос журналиста.Он напомнил, что в рамках визита президента республики в Россию во вторник днем состоятся переговоры в Большом Кремлевском дворце. Сначала будет встреча Путина и Рахмона в узком составе, затем пройдут российско-таджикистанские переговоры в формате рабочего завтрака. После переговоров лидеры выступят с заявлениями для СМИ, также будет подписан пакет межведомственных документов."И вечером после перерыва президенты Путин и Рахмон продолжат уже общение один на один в ходе неформального обеда, который Путин устроит в честь своего высокого гостя, который пройдет в первом корпусе Кремля", - рассказал Песков.
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политика, россия, владимир путин, эмомали рахмон, дмитрий песков, таджикистан
Политика, Россия, Владимир Путин, Эмомали Рахмон, Дмитрий Песков, Таджикистан
В Кремле допустили, что Путин примет Рахмона в своей квартире в Кремле

Песков: Путин возможно примет Рахмона в своей квартире в Кремле

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк Президент РФ Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон
 Президент РФ Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Архивное фото
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, заявил, что нельзя исключать возможность принятия президентом РФ Владимиром Путиным главы Таджикистана Эмомали Рахмона в своей квартире в первом корпусе Кремля.
«
"Этого нельзя исключать, он (президент РФ Владимир Путин - ред.) достаточно часто это делает. Тем более, что действительно, с Рахмоном у них очень близкие, давние, дружеские отношения. Ну и, конечно, и тем для разговоров очень много", - ответил Песков на соответствующий вопрос журналиста.
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Он напомнил, что в рамках визита президента республики в Россию во вторник днем состоятся переговоры в Большом Кремлевском дворце. Сначала будет встреча Путина и Рахмона в узком составе, затем пройдут российско-таджикистанские переговоры в формате рабочего завтрака. После переговоров лидеры выступят с заявлениями для СМИ, также будет подписан пакет межведомственных документов.
"И вечером после перерыва президенты Путин и Рахмон продолжат уже общение один на один в ходе неформального обеда, который Путин устроит в честь своего высокого гостя, который пройдет в первом корпусе Кремля", - рассказал Песков.
 
ПолитикаРоссияВладимир ПутинЭмомали РахмонДмитрий ПесковТаджикистан
 
 
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