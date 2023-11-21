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Песков раскрыл детали предстоящего выступления Путина на саммите БРИКС

Песков раскрыл детали предстоящего выступления Путина на саммите БРИКС - РИА Новости, 21.11.2023

Песков раскрыл детали предстоящего выступления Путина на саммите БРИКС

Кремль опубликует выступление Владимира Путина на внеочередном саммите БРИКС по конфликту между Израилем и палестинским движением ХАМАС, сообщил пресс-секретарь РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T12:20

2023-11-21T12:20

2023-11-21T12:37

брикс

россия

владимир путин

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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Кремль опубликует выступление Владимира Путина на внеочередном саммите БРИКС по конфликту между Израилем и палестинским движением ХАМАС, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Я думаю, что будет краткое вступительное слово и выступление президента ЮАР Рамафосы. Я не знаю, в каком объеме они сделают само выступление Рамафосы открытым. Но что касается выступления президента Путина, то оно будет доступно, и мы сделаем его открытым", — пояснил представитель Кремля.Он подчеркнул, что голос стран, входящих в БРИКС, должен быть услышан в мире, поэтому на предстоящем саммите выступят главы государств.Кроме того, в Кремле ожидают, что по итогам встречи будет принято совместное заявление, заключил Песков.Председательствующая в БРИКС ЮАР организовала внеочередной саммит объединения, чтобы обсудить ситуацию на Ближнем Востоке. Встреча в формате видеоконференции пройдет сегодня.

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брикс, россия, владимир путин