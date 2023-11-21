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Песков раскрыл детали предстоящего выступления Путина на саммите БРИКС - РИА Новости, 21.11.2023
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12:20 21.11.2023 (обновлено: 12:37 21.11.2023)
https://ria.ru/20231121/putin-1910769537.html
Песков раскрыл детали предстоящего выступления Путина на саммите БРИКС
Песков раскрыл детали предстоящего выступления Путина на саммите БРИКС - РИА Новости, 21.11.2023
Песков раскрыл детали предстоящего выступления Путина на саммите БРИКС
Кремль опубликует выступление Владимира Путина на внеочередном саммите БРИКС по конфликту между Израилем и палестинским движением ХАМАС, сообщил пресс-секретарь РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T12:20
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брикс
россия
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Кремль опубликует выступление Владимира Путина на внеочередном саммите БРИКС по конфликту между Израилем и палестинским движением ХАМАС, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Я думаю, что будет краткое вступительное слово и выступление президента ЮАР Рамафосы. Я не знаю, в каком объеме они сделают само выступление Рамафосы открытым. Но что касается выступления президента Путина, то оно будет доступно, и мы сделаем его открытым", — пояснил представитель Кремля.Он подчеркнул, что голос стран, входящих в БРИКС, должен быть услышан в мире, поэтому на предстоящем саммите выступят главы государств.Кроме того, в Кремле ожидают, что по итогам встречи будет принято совместное заявление, заключил Песков.Председательствующая в БРИКС ЮАР организовала внеочередной саммит объединения, чтобы обсудить ситуацию на Ближнем Востоке. Встреча в формате видеоконференции пройдет сегодня.
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брикс, россия, владимир путин
БРИКС, Россия, Владимир Путин
Песков раскрыл детали предстоящего выступления Путина на саммите БРИКС

Песков сообщил, что речь Путина на саммите БРИКС будет открытой

© РИА Новости / Александр Казаков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© РИА Новости / Александр Казаков
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Кремль опубликует выступление Владимира Путина на внеочередном саммите БРИКС по конфликту между Израилем и палестинским движением ХАМАС, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«
"Я думаю, что будет краткое вступительное слово и выступление президента ЮАР Рамафосы. Я не знаю, в каком объеме они сделают само выступление Рамафосы открытым. Но что касается выступления президента Путина, то оно будет доступно, и мы сделаем его открытым", — пояснил представитель Кремля.
Он подчеркнул, что голос стран, входящих в БРИКС, должен быть услышан в мире, поэтому на предстоящем саммите выступят главы государств.
Кроме того, в Кремле ожидают, что по итогам встречи будет принято совместное заявление, заключил Песков.
Председательствующая в БРИКС ЮАР организовала внеочередной саммит объединения, чтобы обсудить ситуацию на Ближнем Востоке. Встреча в формате видеоконференции пройдет сегодня.

БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. На саммите в Йоханнесбурге в августе было объявлено о решении пригласить Аргентину, Египет, Иран, Эфиопию, ОАЭ и Саудовскую Аравию стать полноправными членами организации с 1 января 2024 года.

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