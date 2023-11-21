https://ria.ru/20231121/putin-1910699750.html
Путин на саммите БРИКС обсудит конфликт между Израилем и Палестиной
Путин на саммите БРИКС обсудит конфликт между Израилем и Палестиной - РИА Новости, 21.11.2023
Путин на саммите БРИКС обсудит конфликт между Израилем и Палестиной
Президент России Владимир Путин во вторник примет участие во внеочередном саммите БРИКС в формате видеоконференции для обсуждения палестино-израильского... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T00:13
2023-11-21T00:13
2023-11-21T00:13
израиль
россия
юар
владимир путин
сирил рамафоса
брикс
хамас
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/11/1910176438_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_acb25d1dd983192fdcd52484c4fce270.jpg
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник примет участие во внеочередном саммите БРИКС в формате видеоконференции для обсуждения палестино-израильского конфликта. Ранее в канцелярии президента ЮАР Сирила Рамафосы сообщили, что республика 21 ноября проведет внеочередное заседание БРИКС, которое будет посвящено ситуации на Ближнем Востоке, в частности в секторе Газа. Позднее агентство IRNA сообщило, что с соответствующей инициативой выступил президент Ирана Эбрахим Раиси. БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. На саммите в Йоханнесбурге в августе было объявлено решение пригласить Аргентину, Египет, Иран, Эфиопию, ОАЭ и Саудовскую Аравию стать полноправными членами организации с 1 января 2024 года. В мае Белоруссия обратилась к членам БРИКС с просьбой о приеме в объединение. Путин ранее заявлял, что все страны БРИКС имеют свои проблемы, но рост потенциала этих государств очевиден, в том числе в экономике. По его мнению, в основе процесса расширения БРИКС лежит объективная реальность - создание многополярного мира. Путин также отмечал, что все, кто присоединился к БРИКС, поддерживают эту концепцию - никто не хочет быть на вторых ролях у какого-то суверена. Палестино-израильский конфликтИзраиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших в секторе Газе с начала израильских ударов превысило 13,3 тысячи человек, пострадали свыше 31 тысячи. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231030/putin-1906292898.html
https://ria.ru/20231114/gaza-1909473144.html
https://ria.ru/20231018/gaza-1903579956.html
израиль
россия
юар
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/11/1910176438_128:0:2859:2048_1920x0_80_0_0_d0af295d696e255429095a716e14c244.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
израиль, россия, юар, владимир путин, сирил рамафоса, брикс, хамас, оон, санкт-петербургский международный культурный форум, в мире
Израиль, Россия, ЮАР, Владимир Путин, Сирил Рамафоса, БРИКС, ХАМАС, ООН, Санкт-Петербургский Международный культурный форум, В мире
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник примет участие во внеочередном саммите БРИКС в формате видеоконференции для обсуждения палестино-израильского конфликта.
Ранее в канцелярии президента ЮАР Сирила Рамафосы
сообщили, что республика 21 ноября проведет внеочередное заседание БРИКС, которое будет посвящено ситуации на Ближнем Востоке
, в частности в секторе Газа. Позднее агентство IRNA сообщило, что с соответствующей инициативой выступил президент Ирана
Эбрахим Раиси.
Путин предложил переживающим за Израиль расследовать работу спецслужб США
БРИКС объединяет Бразилию
, Россию, Индию
, Китай
и ЮАР. На саммите в Йоханнесбурге
в августе было объявлено решение пригласить Аргентину
, Египет
, Иран, Эфиопию
, ОАЭ
и Саудовскую Аравию
стать полноправными членами организации с 1 января 2024 года. В мае Белоруссия
обратилась к членам БРИКС с просьбой о приеме в объединение.
Путин ранее заявлял, что все страны БРИКС имеют свои проблемы, но рост потенциала этих государств очевиден, в том числе в экономике. По его мнению, в основе процесса расширения БРИКС лежит объективная реальность - создание многополярного мира. Путин также отмечал, что все, кто присоединился к БРИКС, поддерживают эту концепцию - никто не хочет быть на вторых ролях у какого-то суверена.
Палестино-израильский конфликт
Израиль
7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС
операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Путин обсудил с президентом Египта последние события в секторе Газа
В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
Число погибших в секторе Газе с начала израильских ударов превысило 13,3 тысячи человек, пострадали свыше 31 тысячи.
Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН
"двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме
.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР
в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины
, но создано было только израильское.
Путин назвал удар по больнице в Газе трагедией и гуманитарной катастрофой