https://ria.ru/20231121/proekt_shag-1910781008.html

Проект "ШАГ" для развития талантливых детей стартовал в Королеве

Проект "ШАГ" для развития талантливых детей стартовал в Королеве - РИА Новости, 21.11.2023

Проект "ШАГ" для развития талантливых детей стартовал в Королеве

На территории подмосковного Королева стартовал проект "ШАГ" или школьная академия главы – система образовательных интенсивов по самым востребованным предметам,... РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T12:57

2023-11-21T12:57

2023-11-21T13:08

королев

общество

дети

московская область (подмосковье)

образование

школы

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. На территории подмосковного Королева стартовал проект "ШАГ" или школьная академия главы – система образовательных интенсивов по самым востребованным предметам, которые школьники города могут посещать во время каникул, сообщает пресс-служба администрации городского округа. Большая часть из мероприятий выездные и проходят на базе детских оздоровительных центров региона. В проекте принимают участие дети, которые уже показали высокие результаты в учебе и готовы развиваться дальше. Занятия проводят сильнейшие преподаватели из МФТИ, Физтех-лицея им. Капицы, академии "Взлет" и городских школ. Очередная образовательная смена стартовала 19 ноября – 70 школьников отправились в детский пансионат "Лесной Городок". Каждый день у ребят расписан по минутам, основное время занимают лекции и практические занятия по информатике, математике, физике, английскому и русскому языкам, физической культуре. Кроме того, "шаговцы" активно занимаются творчеством и спортом, посещают мастер-классы, устраивают творческие вечера и встречаются с интересными людьми. В эту смену одним из гостей "ШАГа" станет телеведущий Сергей Тугушев. Проект реализуется в Королеве второй год и уже дает результаты, среди которых – значительный рост количества участников, призеров и победителей Всероссийской олимпиады школьников.

https://ria.ru/20231116/korolev-1909803898.html

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королев, общество, дети, московская область (подмосковье), образование, школы