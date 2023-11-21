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Проект "ШАГ" для развития талантливых детей стартовал в Королеве - РИА Новости, 21.11.2023
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12:57 21.11.2023 (обновлено: 13:08 21.11.2023)
https://ria.ru/20231121/proekt_shag-1910781008.html
Проект "ШАГ" для развития талантливых детей стартовал в Королеве
Проект "ШАГ" для развития талантливых детей стартовал в Королеве - РИА Новости, 21.11.2023
Проект "ШАГ" для развития талантливых детей стартовал в Королеве
На территории подмосковного Королева стартовал проект "ШАГ" или школьная академия главы – система образовательных интенсивов по самым востребованным предметам,... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T12:57
2023-11-21T13:08
королев
общество
дети
московская область (подмосковье)
образование
школы
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. На территории подмосковного Королева стартовал проект "ШАГ" или школьная академия главы – система образовательных интенсивов по самым востребованным предметам, которые школьники города могут посещать во время каникул, сообщает пресс-служба администрации городского округа. Большая часть из мероприятий выездные и проходят на базе детских оздоровительных центров региона. В проекте принимают участие дети, которые уже показали высокие результаты в учебе и готовы развиваться дальше. Занятия проводят сильнейшие преподаватели из МФТИ, Физтех-лицея им. Капицы, академии "Взлет" и городских школ. Очередная образовательная смена стартовала 19 ноября – 70 школьников отправились в детский пансионат "Лесной Городок". Каждый день у ребят расписан по минутам, основное время занимают лекции и практические занятия по информатике, математике, физике, английскому и русскому языкам, физической культуре. Кроме того, "шаговцы" активно занимаются творчеством и спортом, посещают мастер-классы, устраивают творческие вечера и встречаются с интересными людьми. В эту смену одним из гостей "ШАГа" станет телеведущий Сергей Тугушев. Проект реализуется в Королеве второй год и уже дает результаты, среди которых – значительный рост количества участников, призеров и победителей Всероссийской олимпиады школьников.
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королев, общество, дети, московская область (подмосковье), образование, школы
Королев, Общество, Дети, Московская область (Подмосковье), Образование, Школы

Проект "ШАГ" для развития талантливых детей стартовал в Королеве

© Фото : Пресс-служба администрации КоролеваПроект "ШАГ" для развития талантливых детей в Королеве
Проект ШАГ для развития талантливых детей в Королеве - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© Фото : Пресс-служба администрации Королева
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. На территории подмосковного Королева стартовал проект "ШАГ" или школьная академия главы – система образовательных интенсивов по самым востребованным предметам, которые школьники города могут посещать во время каникул, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Большая часть из мероприятий выездные и проходят на базе детских оздоровительных центров региона. В проекте принимают участие дети, которые уже показали высокие результаты в учебе и готовы развиваться дальше. Занятия проводят сильнейшие преподаватели из МФТИ, Физтех-лицея им. Капицы, академии "Взлет" и городских школ.
Очередная образовательная смена стартовала 19 ноября – 70 школьников отправились в детский пансионат "Лесной Городок".
Каждый день у ребят расписан по минутам, основное время занимают лекции и практические занятия по информатике, математике, физике, английскому и русскому языкам, физической культуре. Кроме того, "шаговцы" активно занимаются творчеством и спортом, посещают мастер-классы, устраивают творческие вечера и встречаются с интересными людьми. В эту смену одним из гостей "ШАГа" станет телеведущий Сергей Тугушев.
Проект реализуется в Королеве второй год и уже дает результаты, среди которых – значительный рост количества участников, призеров и победителей Всероссийской олимпиады школьников.
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КоролевОбществоДетиМосковская область (Подмосковье)ОбразованиеШколы
 
 
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