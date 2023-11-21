Эксперты рассказали, куда российские туристы поедут на Новый год
На Новый год у россиян резко вырос спрос на туры в Абхазию, Шерегеш и Москву
© РИА Новости / Екатерина Лызлова | Перейти в медиабанкНовогодняя инсталляция на улице Кирова возле администрации Адлерского района Сочи
МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. В пятерку самых популярных новогодних направлений, исходя из числа бронирований, сделанных к середине ноября, вошли курорты Краснодарского края (35 процентов от всех бронирований новогодних туров), Кавказские Минеральные Воды (11 процентов), Подмосковье (семь), Белоруссия (семь), Абхазия (шесть процентов), сообщает пресс-служба Национального туроператора Алеан.
Эксперты компании проанализировали динамику бронирований туров на новогодние каникулы и выявили самые популярные направления и курорты с наибольшим приростом по сравнению с прошлым годом.
В целом к середине ноября забронировано на 50 процентов больше новогодних туров по внутренним направлениям и странам ближнего зарубежья, чем к аналогичным датам прошлого года.
Так, Сочи остается самым популярным местом новогоднего отдыха: на курорт приходится 26 процентов от всех проданных туров с заездами в каникулы. В целом на курорты Краснодарского края спрос вырос на 70 процентов, а отели, работающие по системе "все включено", "ультра все включено", раскуплены.
Так, Сочи остается самым популярным местом новогоднего отдыха: на курорт приходится 26 процентов от всех проданных туров с заездами в каникулы. В целом на курорты Краснодарского края спрос вырос на 70 процентов, а отели, работающие по системе "все включено", "ультра все включено", раскуплены.
Трехкратный, рост спроса относительно прошлого года зафиксирован на новогодние туры в Абхазию и Шерегеш. Прирост по первой связан с расширением ассортимента: в этом году в два раза выросло число отелей, работающих круглогодично с предоставлением питания (завтраки и полный пансион). Активные продажи начались уже в августе и сентябре. Стимулируют покупки туров привлекательные цены. Сейчас стоимость новогоднего тура в Абхазию на 15-20 процентов дешевле, чем тура в Сочи.
Значительный рост спроса на Шерегеш связан как с переориентацией на отечественные горнолыжные комплексы в целом, так и с развитием туристической инфраструктуры кемеровского курорта. Если по турам с новогодними заездами спрос вырос в три раза, то на весь зимний сезон (с декабря по январь) отмечается четырехкратное увеличение числа бронирований. Да и насыщенная событийная повестка Шерегеша подогревает интерес к поездкам.
К середине ноября (относительно аналогичных дат прошлого года) забронировано в два раза больше новогодних туров в Москву и Белоруссию.
К середине ноября (относительно аналогичных дат прошлого года) забронировано в два раза больше новогодних туров в Москву и Белоруссию.
"Спрос на поездку в столицу повышает международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ, – объяснили эксперты компании. – Семейных туристов также интересуют кремлевская елка, усадьба Деда Мороза в Кузьминках, "Москвариум". Выбор отелей на новогодние даты пока не ограничен. Дефицит может ощущаться после 10 декабря".
Удвоение бронирований по Белоруссии связано с общим интересом россиян к поездкам в соседнюю республику. Уже сейчас большинство популярных санаториев закрыли продажи на новогодние даты.
Также суммарно удвоилось число бронирований экскурсионных туров на новогодние каникулы по разным направлениям. Например, в Санкт-Петербург, Белоруссию, Великий Устюг, Карелию, Москву, Казань, по Золотому кольцу, Калининградской области.
Также суммарно удвоилось число бронирований экскурсионных туров на новогодние каникулы по разным направлениям. Например, в Санкт-Петербург, Белоруссию, Великий Устюг, Карелию, Москву, Казань, по Золотому кольцу, Калининградской области.
Большинство гостиниц туристы бронируют без новогодних банкетов, предпочитая отмечать сам праздник в ресторане в городе или у друзей, родственников.