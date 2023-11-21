https://ria.ru/20231121/podzhog-1910888272.html
На Кубани подожгли полицейский архив, сообщил источник
На Кубани подожгли полицейский архив, сообщил источник - РИА Новости, 21.11.2023
На Кубани подожгли полицейский архив, сообщил источник
Участковый пострадал в результате поджога архива в отделе МВД Апшеронского района Кубани, под подозрением — житель Таджикистана, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T18:12
2023-11-21T18:12
2023-11-21T18:12
происшествия
апшеронский район
таджикистан
апшеронск
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КРАСНОДАР, 21 ноя - РИА Новости. Участковый пострадал в результате поджога архива в отделе МВД Апшеронского района Кубани, под подозрением — житель Таджикистана, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах во вторник. "Сегодня совершен поджог в архиве отдела МВД Апшеронского района. Документы серьезно не пострадали. В результате отравления продуктами горения медпомощь понадобилась старшему дежурному", - сообщил собеседник агентства. По данным источника, подозреваемый в поджоге задержан. Им оказался 68-летний гражданин Таджикистана, уже несколько лет живущий в Апшеронске. Его возможные мотивы устанавливаются.
https://ria.ru/20231120/podzhog-1910489219.html
апшеронский район
таджикистан
апшеронск
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происшествия, апшеронский район, таджикистан, апшеронск
Происшествия, Апшеронский район, Таджикистан, Апшеронск
На Кубани подожгли полицейский архив, сообщил источник
На Кубани подожгли полицейский архив, пострадал участковый