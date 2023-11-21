https://ria.ru/20231121/podlodki-1910805308.html

Подводные силы России получат в 2023 году три подлодки с ракетами "Калибр"

Подводные силы России получат в 2023 году три подлодки с ракетами "Калибр" - РИА Новости, 21.11.2023

Подводные силы России получат в 2023 году три подлодки с ракетами "Калибр"

Российские подводные силы в 2023 году пополнятся тремя многоцелевыми подлодками с ракетными комплексами "Калибр", сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу. РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T13:53

2023-11-21T13:53

2023-11-21T13:53

безопасность

россия

сергей шойгу

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149547/34/1495473480_0:4:1257:711_1920x0_80_0_0_9ff01e13ecffd8ddc9e4863a9eea28f2.jpg

МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Российские подводные силы в 2023 году пополнятся тремя многоцелевыми подлодками с ракетными комплексами "Калибр", сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу."Подводные силы в этом году пополнят сразу тремя современными многоцелевыми лодками с ракетными комплексами "Калибр", - сказал Шойгу на заседании коллегии МО РФ.Он также назвал важной задачей является строительство многоцелевых кораблей с высокоточными ракетными комплексами для поражения критически важных объектов инфраструктуры и морских целей, в том числе авианосных и корабельных ударных групп.

https://radiosputnik.ru/20230926/oruzhie-1898801108.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, россия, сергей шойгу