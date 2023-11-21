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Подводные силы России получат в 2023 году три подлодки с ракетами "Калибр"
Подводные силы России получат в 2023 году три подлодки с ракетами "Калибр" - РИА Новости, 21.11.2023
Подводные силы России получат в 2023 году три подлодки с ракетами "Калибр"
Российские подводные силы в 2023 году пополнятся тремя многоцелевыми подлодками с ракетными комплексами "Калибр", сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу. РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T13:53
2023-11-21T13:53
2023-11-21T13:53
безопасность
россия
сергей шойгу
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МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Российские подводные силы в 2023 году пополнятся тремя многоцелевыми подлодками с ракетными комплексами "Калибр", сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу."Подводные силы в этом году пополнят сразу тремя современными многоцелевыми лодками с ракетными комплексами "Калибр", - сказал Шойгу на заседании коллегии МО РФ.Он также назвал важной задачей является строительство многоцелевых кораблей с высокоточными ракетными комплексами для поражения критически важных объектов инфраструктуры и морских целей, в том числе авианосных и корабельных ударных групп.
https://radiosputnik.ru/20230926/oruzhie-1898801108.html
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безопасность, россия, сергей шойгу
Безопасность, Россия, Сергей Шойгу
Подводные силы России получат в 2023 году три подлодки с ракетами "Калибр"
Шойгу: подводные силы получат в 2023 году три подлодки с ракетами "Калибр"