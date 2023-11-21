https://ria.ru/20231121/pobeda-1910747762.html

"Аэрофлот": отзыв сертификата разработчика не повлияет на работу "Победы"

"Аэрофлот": отзыв сертификата разработчика не повлияет на работу "Победы" - РИА Новости, 21.11.2023

"Аэрофлот": отзыв сертификата разработчика не повлияет на работу "Победы"

Отзыв сертификата разработчика авиатехники лоукостера "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") в рамках стратегии группы не повлияет на безопасность полетов,... РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T10:52

2023-11-21T10:52

2023-11-21T10:54

экономика

украина

аэрофлот

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

победа (авиакомпания)

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Отзыв сертификата разработчика авиатехники лоукостера "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") в рамках стратегии группы не повлияет на безопасность полетов, сообщает "Аэрофлот". Росавиация на этой неделе сообщила на своем на сайте, что сертификат разработчика авиатехники "Победы" приостановлен. Лоукостер сам отозвал свой сертификат разработчика в рамках стратегии группы по поддержанию летной годности самолетов, заявили ранее во вторник РИА Новости в "Аэрофлоте". "Принятое решение не повлияет на деятельность и безопасность полетов авиакомпании", - говорится в сообщении компании. Росавиация в январе сообщала, что лоукостер "Победа" получил сертификат разработчика авиатехники. Аналогичные сертификаты были выданы ряду российских компаний на фоне сложностей с обслуживанием самолетов из-за западных санкций. Западные страны в связи со спецоперацией по демилитаризации Украины ввели жесткие антироссийские санкции. В частности, ЕС запретил поставки в РФ гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Под запретом оказались и услуги техобслуживания и страхования самолетов. Кроме того, Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов.

https://ria.ru/20231020/importozameschenie-1904146275.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, украина, аэрофлот, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), победа (авиакомпания)