"Аэрофлот": отзыв сертификата разработчика не повлияет на работу "Победы"
"Аэрофлот": отзыв сертификата разработчика "Победы" не повлияет на безопасность
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкСамолёт авиакомпании "Победа" в аэропорту Шереметьево
Самолёт авиакомпании "Победа" в аэропорту Шереметьево. Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Отзыв сертификата разработчика авиатехники лоукостера "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") в рамках стратегии группы не повлияет на безопасность полетов, сообщает "Аэрофлот".
Росавиация на этой неделе сообщила на своем на сайте, что сертификат разработчика авиатехники "Победы" приостановлен. Лоукостер сам отозвал свой сертификат разработчика в рамках стратегии группы по поддержанию летной годности самолетов, заявили ранее во вторник РИА Новости в "Аэрофлоте".
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"Принятое решение не повлияет на деятельность и безопасность полетов авиакомпании", - говорится в сообщении компании.
Росавиация в январе сообщала, что лоукостер "Победа" получил сертификат разработчика авиатехники. Аналогичные сертификаты были выданы ряду российских компаний на фоне сложностей с обслуживанием самолетов из-за западных санкций.
Западные страны в связи со спецоперацией по демилитаризации Украины ввели жесткие антироссийские санкции. В частности, ЕС запретил поставки в РФ гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Под запретом оказались и услуги техобслуживания и страхования самолетов. Кроме того, Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов.