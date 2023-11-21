https://ria.ru/20231121/peterburg-1910761858.html
В Петербурге задержали подростка, стрелявшего из пневматики в учительницу
В Петербурге задержали подростка, стрелявшего из пневматики в учительницу - РИА Новости, 21.11.2023
В Петербурге задержали подростка, стрелявшего из пневматики в учительницу
Шестнадцатилетний подросток, который выстрелил из пневматического оружия и травмировал учительницу музыки, задержан полицией в Санкт-Петербурге. РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T11:49
2023-11-21T11:49
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 ноя - РИА Новости. Шестнадцатилетний подросток, который выстрелил из пневматического оружия и травмировал учительницу музыки, задержан полицией в Санкт-Петербурге. Четырнадцатого октября 2023 года в 20.25 в полицию Петербурга поступило сообщение от 49-летней петербурженки о том, что у дома 30 по Торжковской улице неизвестные выстрелили в нее из пневматического оружия. "Семнадцатого ноября в 20.40 в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в причастности к этому преступлению в квартире дома 125 по улице Савушкина задержан 16-летний подросток", - сообщила во вторник пресс-служба ГУМВД. Как следует из заявления пострадавшей, на улице к ней подошел неизвестный и направил яркий свет в лицо, после чего она услышала хлопок и почувствовала боль в правом бедре. Нападавший убежал. Женщина обратилась в медицинское учреждение с кровоподтеком бедра. Полиция возбудила уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ "Хулиганство". По данным онлайн-издания "Фонтанка", женщина работает учителем музыки, а также является защитницей кошек. Как добавили в пресс-службе ГУМВД, у подозреваемого подростка изъята пневматическая винтовка, сейчас он находится под подпиской о невыезде.
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происшествия, санкт-петербург, россия
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия
В Петербурге задержали подростка, стрелявшего из пневматики в учительницу
В Петербурге задержали подростка, стрелявшего из пневматики в учительницу музыки
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 ноя - РИА Новости. Шестнадцатилетний подросток, который выстрелил из пневматического оружия и травмировал учительницу музыки, задержан полицией в Санкт-Петербурге.
Четырнадцатого октября 2023 года в 20.25 в полицию Петербурга поступило сообщение от 49-летней петербурженки о том, что у дома 30 по Торжковской улице неизвестные выстрелили в нее из пневматического оружия.
«
"Семнадцатого ноября в 20.40 в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в причастности к этому преступлению в квартире дома 125 по улице Савушкина задержан 16-летний подросток", - сообщила во вторник пресс-служба ГУМВД.
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Как следует из заявления пострадавшей, на улице к ней подошел неизвестный и направил яркий свет в лицо, после чего она услышала хлопок и почувствовала боль в правом бедре. Нападавший убежал. Женщина обратилась в медицинское учреждение с кровоподтеком бедра. Полиция возбудила уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ
"Хулиганство".
По данным онлайн-издания "Фонтанка", женщина работает учителем музыки, а также является защитницей кошек.
Как добавили в пресс-службе ГУМВД, у подозреваемого подростка изъята пневматическая винтовка, сейчас он находится под подпиской о невыезде.
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