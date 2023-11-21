https://ria.ru/20231121/peskov-1910765086.html

Песков ответил на вопрос о награждении сына Кадырова

Песков ответил на вопрос о награждении сына Кадырова - РИА Новости, 21.11.2023

Песков ответил на вопрос о награждении сына Кадырова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему ничего не известно о награждении 15-летнего сына главы Чечни Адама Кадырова государственными... РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T12:02

2023-11-21T12:02

2023-11-21T13:06

общество

дмитрий песков

россия

рамзан кадыров

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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему ничего не известно о награждении 15-летнего сына главы Чечни Адама Кадырова государственными наградами."Я не располагаю информацией о том, что он был представлен к каким-то государственным наградам", — сказал Песков журналистам.Пятого ноября стало известно, что Адама Кадырова назначили начальником отдела обеспечения безопасности главы Чечни. В октябре ему присвоили звание Героя Чеченской Республики. Кроме того, на его счету много других наград, в том числе высший орден парламента республики "Даймехкан Сий" ("Честь Отечества"), "За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой", "За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой", "Дуслык" — второй по значимости орден Татарстана. Только за последние дни Адам Кадыров получил орден "Трудовая доблесть России" и медаль Евразийской ассоциации университетов.Награждения начались после того, как Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором Адам избивает задержанного за сожжение Корана в Волгограде Никиту Журавеля. Глава региона заявил, что гордится поступком сына.

https://ria.ru/20231121/nagrada-1910765186.html

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общество, дмитрий песков, россия, рамзан кадыров