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Песков ответил на вопрос о награждении сына Кадырова - РИА Новости, 21.11.2023
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12:02 21.11.2023 (обновлено: 13:06 21.11.2023)
https://ria.ru/20231121/peskov-1910765086.html
Песков ответил на вопрос о награждении сына Кадырова
Песков ответил на вопрос о награждении сына Кадырова - РИА Новости, 21.11.2023
Песков ответил на вопрос о награждении сына Кадырова
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему ничего не известно о награждении 15-летнего сына главы Чечни Адама Кадырова государственными... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T12:02
2023-11-21T13:06
общество
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россия
рамзан кадыров
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему ничего не известно о награждении 15-летнего сына главы Чечни Адама Кадырова государственными наградами.&quot;Я не располагаю информацией о том, что он был представлен к каким-то государственным наградам&quot;, — сказал Песков журналистам.Пятого ноября стало известно, что Адама Кадырова назначили начальником отдела обеспечения безопасности главы Чечни. В октябре ему присвоили звание Героя Чеченской Республики. Кроме того, на его счету много других наград, в том числе высший орден парламента республики "Даймехкан Сий" ("Честь Отечества"), "За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой", "За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой", "Дуслык" — второй по значимости орден Татарстана. Только за последние дни Адам Кадыров получил орден "Трудовая доблесть России" и медаль Евразийской ассоциации университетов.Награждения начались после того, как Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором Адам избивает задержанного за сожжение Корана в Волгограде Никиту Журавеля. Глава региона заявил, что гордится поступком сына.
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общество, дмитрий песков, россия, рамзан кадыров
Общество, Дмитрий Песков, Россия, Рамзан Кадыров
Песков ответил на вопрос о награждении сына Кадырова

Песков: в Кремле не знают о вручении 15-летнему Адаму Кадырову госнаград

© Фотохост-агентство "РИА Новости" | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Фотохост-агентство "РИА Новости"
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему ничего не известно о награждении 15-летнего сына главы Чечни Адама Кадырова государственными наградами.
«

"Я не располагаю информацией о том, что он был представлен к каким-то государственным наградам", — сказал Песков журналистам.

Пятого ноября стало известно, что Адама Кадырова назначили начальником отдела обеспечения безопасности главы Чечни. В октябре ему присвоили звание Героя Чеченской Республики. Кроме того, на его счету много других наград, в том числе высший орден парламента республики "Даймехкан Сий" ("Честь Отечества"), "За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой", "За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой", "Дуслык" — второй по значимости орден Татарстана. Только за последние дни Адам Кадыров получил орден "Трудовая доблесть России" и медаль Евразийской ассоциации университетов.
Награждения начались после того, как Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором Адам избивает задержанного за сожжение Корана в Волгограде Никиту Журавеля. Глава региона заявил, что гордится поступком сына.
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