Песков ответил на вопрос о награждении сына Кадырова
Песков: в Кремле не знают о вручении 15-летнему Адаму Кадырову госнаград
© Фотохост-агентство "РИА Новости" | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Фотохост-агентство "РИА Новости"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему ничего не известно о награждении 15-летнего сына главы Чечни Адама Кадырова государственными наградами.
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"Я не располагаю информацией о том, что он был представлен к каким-то государственным наградам", — сказал Песков журналистам.
Пятого ноября стало известно, что Адама Кадырова назначили начальником отдела обеспечения безопасности главы Чечни. В октябре ему присвоили звание Героя Чеченской Республики. Кроме того, на его счету много других наград, в том числе высший орден парламента республики "Даймехкан Сий" ("Честь Отечества"), "За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой", "За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой", "Дуслык" — второй по значимости орден Татарстана. Только за последние дни Адам Кадыров получил орден "Трудовая доблесть России" и медаль Евразийской ассоциации университетов.
Награждения начались после того, как Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором Адам избивает задержанного за сожжение Корана в Волгограде Никиту Журавеля. Глава региона заявил, что гордится поступком сына.