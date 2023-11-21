https://ria.ru/20231121/peregovory-1910841879.html
Путин подвел итоги переговоров с Рахмоном
Путин подвел итоги переговоров с Рахмоном - РИА Новости, 21.11.2023
Путин подвел итоги переговоров с Рахмоном
Визит президента Таджикистана Эмомали Рахмона в Россию проходит в дружеском ключе, отвечает характеру стратегического партнерства, заявил российский лидер... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T15:41
2023-11-21T15:41
2023-11-21T15:49
таджикистан
владимир путин
россия
эмомали рахмон
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Визит президента Таджикистана Эмомали Рахмона в Россию проходит в дружеском ключе, отвечает характеру стратегического партнерства, заявил российский лидер Владимир Путин."Официальный визит президента республики Таджикистан в РФ проходит в дружественной и деловой обстановке. Это полностью отвечает характеру стратегического партнерства и союзничества между нашими странами", - заявил Путин после переговоров с главой Таджикистана.Российский президент напомнил, что в этом году исполнилось 30 со дня заключения основополагающего российско-таджикского договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи."За это время сделано очень много в развитии отношений между нашими странами", - отметил Путин.
https://ria.ru/20231013/otnosheniya-1902318326.html
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таджикистан, владимир путин, россия, эмомали рахмон
Таджикистан, Владимир Путин, Россия, Эмомали Рахмон
Путин подвел итоги переговоров с Рахмоном
Путин заявил, что визит Рахмона отвечает характеру стратегического партнерства
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Визит президента Таджикистана Эмомали Рахмона в Россию проходит в дружеском ключе, отвечает характеру стратегического партнерства, заявил российский лидер Владимир Путин.
"Официальный визит президента республики Таджикистан в РФ проходит в дружественной и деловой обстановке. Это полностью отвечает характеру стратегического партнерства и союзничества между нашими странами", - заявил Путин после переговоров с главой Таджикистана.
Российский президент напомнил, что в этом году исполнилось 30 со дня заключения основополагающего российско-таджикского договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.
"За это время сделано очень много в развитии отношений между нашими странами", - отметил Путин.
Межгосударственные отношения России и Таджикистана