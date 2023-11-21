https://ria.ru/20231121/ozon-1910893418.html

Вторая очередь оптово-распределительного центра Ozon запущена в Татарстане

Вторая очередь оптово-распределительного центра Ozon запущена в Татарстане - РИА Новости, 21.11.2023

Вторая очередь оптово-распределительного центра Ozon запущена в Татарстане

Вторая очередь оптово-распределительного центра Ozon, увеличившая площади хранения почти вдвое - до 43 тысяч квадратных метров, запущена на территории промпарка РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T18:35

2023-11-21T18:35

2023-11-21T18:35

республика татарстан

россия

рустам минниханов

сергей беляков

ирина макиева

ozon

республика татарстан (татарстан)

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КАЗАНЬ, 21 ноя – РИА Новости. Вторая очередь оптово-распределительного центра Ozon, увеличившая площади хранения почти вдвое - до 43 тысяч квадратных метров, запущена на территории промпарка "Зеленодольск" в Татарстане, сообщает пресс-служба главы республики. "С запуском второй очереди логоцентра площадь хранения увеличится почти вдвое – с 23 до 43 тысяч квадратных метров. Фулфилмент-центр обеспечит размещение 10 миллионов товаров разных категорий, а работать на объекте будет около 2 тысяч человек", - говорится в сообщении. Параллельно идет строительство третьей очереди, после запуска которой площадь объекта увеличится еще в два раза - до 84 тысяч квадратных метров. "Сегодня знаковое событие - компания Ozon запускает вторую очередь. Темпы развития электронной торговли в Татарстане очень высокие, вместе с этим повышается и качество обслуживания клиентов нашей республики. Уже 8 тысяч татарстанских поставщиков продвигают продукцию через систему Ozon", - сказал на церемонии открытия глава Татарстана Рустам Минниханов. По словам управляющего директора Ozon Сергея Белякова, электронная коммерция в Татарстане - образец успешной синергии между бизнесом и руководством республики, благодаря чему количество продавцов и владельцев пунктов выдачи в регионе растет двукратными темпами. "Мы ценим прогрессивный подход региона в вопросе развития предпринимательства, и поэтому повышаем поддержку малого и среднего бизнеса со своей стороны. В республике уже больше 1 тысячи пунктов выдачи", - отметил он. Главный управляющий партнер по городскому развитию ВЭБ.РФ Ирина Макиева сообщила, что группа ВЭБ.РФ выделила более 900 миллионов рублей на строительство необходимой для резидентов инфраструктуры. Кроме того, троим предпринимателям с этой площадки были выданы льготные займы на развитие бизнеса. По информации группы компаний "Ромекс", которая будет собственником и оператором технической эксплуатации нового комплекса, инвестиции во вторую очередь составили 1,8 миллиарда рублей. Первая очередь распределительного комплекса была сдана в эксплуатацию в октябре 2020 года с инвестициями 2,7 миллиарда рублей. В январе этого года стартовало строительство третьей очереди, в которую планируется инвестировать также 2,7 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20231120/tatarstan-1910605334.html

https://ria.ru/20231115/produktsiya-1909647771.html

https://ria.ru/20231106/tatarstan-1907690685.html

россия

республика татарстан (татарстан)

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россия, рустам минниханов, сергей беляков, ирина макиева, ozon, республика татарстан (татарстан)