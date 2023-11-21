https://ria.ru/20231121/otravlenie-1910893664.html

МВД раскрыло версию массового отравления жителей Астрахани

МВД раскрыло версию массового отравления жителей Астрахани - РИА Новости, 21.11.2023

МВД раскрыло версию массового отравления жителей Астрахани

Следствие проверяет версию о массовом отравлении жителей Астрахани из-за подмены наркотика мефедрона на более дешевый аналог, сообщает УМВД по Астраханской... РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T18:35

2023-11-21T18:35

2023-11-21T18:35

происшествия

киргизия

астраханская область

астрахань

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 ноя - РИА Новости. Следствие проверяет версию о массовом отравлении жителей Астрахани из-за подмены наркотика мефедрона на более дешевый аналог, сообщает УМВД по Астраханской области. Ранее областной Минздрав сообщил, что с 17 ноября в больницу в Астрахани поступили 19 человек с признаками отравления наркотиками. В анализах у пациентов были выявлены следы метадона - крайне токсичного наркотика из группы опиоидов. В полиции уточнили, что всего пострадали 21 человек. Три человека скончались, официальный диагноз - "отравление неизвестным веществом". "Результаты оперативно-розыскных мероприятия дают основания полагать, что отравление граждан произошло из-за подмены приобретаемого синтетического наркотика мефедрона на более дешевый аналог метадоновой группы. Эти наркотики схожи по виду, но имеют различные дозировки и воздействие на организм. Следствие проверяет эту версию", - говорится в релизе полиции. Отмечается, что допрошенные пострадавшие показали, что приобрели наркотики в нелегальном интернет-магазине через тайники-закладки. По подозрению в незаконном сбыте наркотиков и возможной причастности к происшествию задержаны трое граждан Киргизии, Узбекистана и Таджикистана. "Ранее в отношении лиц, причастных к незаконной деятельности упомянутого интернет-магазина уже возбуждено 30 уголовных дел по статье 228.1 УК РФ. Из незаконного оборота изъято 1,4 килограмм синтетических наркотиков", - говорится в пресс-релизе. Установлено, что оператор и организатор незаконного бизнеса находятся за границей.

https://ria.ru/20231103/narkofermer-1907240554.html

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киргизия

астраханская область

астрахань

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происшествия, киргизия, астраханская область, астрахань