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МВД раскрыло версию массового отравления жителей Астрахани - РИА Новости, 21.11.2023
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18:35 21.11.2023
https://ria.ru/20231121/otravlenie-1910893664.html
МВД раскрыло версию массового отравления жителей Астрахани
МВД раскрыло версию массового отравления жителей Астрахани - РИА Новости, 21.11.2023
МВД раскрыло версию массового отравления жителей Астрахани
Следствие проверяет версию о массовом отравлении жителей Астрахани из-за подмены наркотика мефедрона на более дешевый аналог, сообщает УМВД по Астраханской... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T18:35
2023-11-21T18:35
происшествия
киргизия
астраханская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 ноя - РИА Новости. Следствие проверяет версию о массовом отравлении жителей Астрахани из-за подмены наркотика мефедрона на более дешевый аналог, сообщает УМВД по Астраханской области. Ранее областной Минздрав сообщил, что с 17 ноября в больницу в Астрахани поступили 19 человек с признаками отравления наркотиками. В анализах у пациентов были выявлены следы метадона - крайне токсичного наркотика из группы опиоидов. В полиции уточнили, что всего пострадали 21 человек. Три человека скончались, официальный диагноз - "отравление неизвестным веществом". "Результаты оперативно-розыскных мероприятия дают основания полагать, что отравление граждан произошло из-за подмены приобретаемого синтетического наркотика мефедрона на более дешевый аналог метадоновой группы. Эти наркотики схожи по виду, но имеют различные дозировки и воздействие на организм. Следствие проверяет эту версию", - говорится в релизе полиции. Отмечается, что допрошенные пострадавшие показали, что приобрели наркотики в нелегальном интернет-магазине через тайники-закладки. По подозрению в незаконном сбыте наркотиков и возможной причастности к происшествию задержаны трое граждан Киргизии, Узбекистана и Таджикистана. "Ранее в отношении лиц, причастных к незаконной деятельности упомянутого интернет-магазина уже возбуждено 30 уголовных дел по статье 228.1 УК РФ. Из незаконного оборота изъято 1,4 килограмм синтетических наркотиков", - говорится в пресс-релизе. Установлено, что оператор и организатор незаконного бизнеса находятся за границей.
https://ria.ru/20231103/narkofermer-1907240554.html
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происшествия, киргизия, астраханская область, астрахань
Происшествия, Киргизия, Астраханская область, Астрахань
МВД раскрыло версию массового отравления жителей Астрахани

МВД: массовое отравление в Астрахани могло быть связано с подменой мефедрона

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкФорма сотрудника полиции
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 ноя - РИА Новости. Следствие проверяет версию о массовом отравлении жителей Астрахани из-за подмены наркотика мефедрона на более дешевый аналог, сообщает УМВД по Астраханской области.
Ранее областной Минздрав сообщил, что с 17 ноября в больницу в Астрахани поступили 19 человек с признаками отравления наркотиками. В анализах у пациентов были выявлены следы метадона - крайне токсичного наркотика из группы опиоидов. В полиции уточнили, что всего пострадали 21 человек. Три человека скончались, официальный диагноз - "отравление неизвестным веществом".
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"Результаты оперативно-розыскных мероприятия дают основания полагать, что отравление граждан произошло из-за подмены приобретаемого синтетического наркотика мефедрона на более дешевый аналог метадоновой группы. Эти наркотики схожи по виду, но имеют различные дозировки и воздействие на организм. Следствие проверяет эту версию", - говорится в релизе полиции.
Отмечается, что допрошенные пострадавшие показали, что приобрели наркотики в нелегальном интернет-магазине через тайники-закладки.
По подозрению в незаконном сбыте наркотиков и возможной причастности к происшествию задержаны трое граждан Киргизии, Узбекистана и Таджикистана.
"Ранее в отношении лиц, причастных к незаконной деятельности упомянутого интернет-магазина уже возбуждено 30 уголовных дел по статье 228.1 УК РФ. Из незаконного оборота изъято 1,4 килограмм синтетических наркотиков", - говорится в пресс-релизе.
Установлено, что оператор и организатор незаконного бизнеса находятся за границей.
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