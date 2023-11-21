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Ученый оценил значимость изучения мирового океана - РИА Новости, 21.11.2023
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09:16 21.11.2023
https://ria.ru/20231121/okean-1910728790.html
Ученый оценил значимость изучения мирового океана
Ученый оценил значимость изучения мирового океана - РИА Новости, 21.11.2023
Ученый оценил значимость изучения мирового океана
Исследования процессов, происходящих в мировом океане, важны для повседневной жизни людей, в том числе с точки зрения их безопасности, заявил РИА Новости... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T09:16
2023-11-21T09:16
общество
россия
арктика
карское море
александр осадчий
владимир путин
российская академия наук
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Исследования процессов, происходящих в мировом океане, важны для повседневной жизни людей, в том числе с точки зрения их безопасности, заявил РИА Новости ведущий научный сотрудник Института океанологии имени Ширшова Российской академии наук, доктор физико-математических наук Александр Осадчиев. В феврале Осадчиев стал лауреатом премии президента РФ в области науки и инноваций для молодых ученых за 2022 год за достижения в исследовании океанологических процессов в морях российской Арктики, имеющие важное значение для обеспечения хозяйственной деятельности в акватории Северного морского пути. "Исследования мирового океана важны с точки зрения нашей повседневной жизни, с точки зрения понимания его влияния на современный климат, с точки зрения возможности использования его ресурсов - как биоресурсов, так и полезных ископаемых", - сказал Осадчиев. "Также речь идет и об изучении опасных явлений, которые связаны с океаном и которые могут влиять на судоходство, на жизнь людей на побережье – это цунами, штормы, тайфуны, которые зарождаются в океане и потом выходят на сушу", - добавил ученый. Недавно коллектив исследователей, в состав которого входил и Осадчиев, получил результаты, очень важные для выяснения процессов, происходящих подо льдом в морях российской Арктики. Ученым удалось узнать, что пресная вода, поступающая в Карское море из рек, в осенне-зимний период течениями переносится в море Лаптевых. В результате к январю ранее опресненная центральная часть Карского моря восстанавливает свою соленость. Но так как соленость воды сильно влияет на интенсивность образования льда, то это открытие, по мнению исследователей, будет полезно для прогнозирования толщины ледяного покрова в судоходных районах Арктики – а это важно с точки зрения организации перевозок грузов по Северному морскому пути. Вопросы исследований мирового океана будут обсуждаться на предстоящем 28-30 ноября в Сочи в Парке науки и искусства "Сириус" III Конгрессе молодых ученых. "Эта площадка очень важна для развития науки, потому что на ней проявляется государственный интерес к развитию науки в нашей стране. Наука – та область, которая требует государственного участия, потому что особенно фундаментальные исследования требуют крупных вложений, чтобы потом получить отдачу в долгосрочной перспективе", - отметил Осадчиев. По его словам, с одной стороны, государство с помощью конгресса демонстрирует, как поддерживает ученых, а с другой стороны – получает обратную связь от исследователей, формулировки каких-либо проблем и путей их решения, пояснил собеседник агентства. "И когда на конгресс приезжают молодые ученые, они видят, что наука – это престижная область деятельности, в которой государство поможет им достойно реализоваться", - добавил Осадчиев. Конгресс молодых ученых - ключевое событие Десятилетия науки и технологий, объявленного указом президента РФ Владимира Путина в целях усиления роли науки и технологий в решении важнейших задач развития общества и страны. Конгресс выступает крупнейшей площадкой для диалога передовой и фундаментальной науки, государственной власти и реального сектора экономики и задает основные векторы научно-технологического развития России.
https://ria.ru/20231007/zelandiya-1901004480.html
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общество, россия, арктика, карское море, александр осадчий, владимир путин, российская академия наук
Общество, Россия, Арктика, Карское море, Александр Осадчий, Владимир Путин, Российская академия наук
Ученый оценил значимость изучения мирового океана

Осадчиев: исследование мирового океана важно для обеспечения безопасности людей

© AP Photo / NOAA Office of Ocean Exploration and ResearchИсследование Марианской впадины в Тихом океане
Исследование Марианской впадины в Тихом океане - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© AP Photo / NOAA Office of Ocean Exploration and Research
Исследование Марианской впадины в Тихом океане. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Исследования процессов, происходящих в мировом океане, важны для повседневной жизни людей, в том числе с точки зрения их безопасности, заявил РИА Новости ведущий научный сотрудник Института океанологии имени Ширшова Российской академии наук, доктор физико-математических наук Александр Осадчиев.
В феврале Осадчиев стал лауреатом премии президента РФ в области науки и инноваций для молодых ученых за 2022 год за достижения в исследовании океанологических процессов в морях российской Арктики, имеющие важное значение для обеспечения хозяйственной деятельности в акватории Северного морского пути.
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"Исследования мирового океана важны с точки зрения нашей повседневной жизни, с точки зрения понимания его влияния на современный климат, с точки зрения возможности использования его ресурсов - как биоресурсов, так и полезных ископаемых", - сказал Осадчиев.
"Также речь идет и об изучении опасных явлений, которые связаны с океаном и которые могут влиять на судоходство, на жизнь людей на побережье – это цунами, штормы, тайфуны, которые зарождаются в океане и потом выходят на сушу", - добавил ученый.
Недавно коллектив исследователей, в состав которого входил и Осадчиев, получил результаты, очень важные для выяснения процессов, происходящих подо льдом в морях российской Арктики.
Ученым удалось узнать, что пресная вода, поступающая в Карское море из рек, в осенне-зимний период течениями переносится в море Лаптевых. В результате к январю ранее опресненная центральная часть Карского моря восстанавливает свою соленость. Но так как соленость воды сильно влияет на интенсивность образования льда, то это открытие, по мнению исследователей, будет полезно для прогнозирования толщины ледяного покрова в судоходных районах Арктики – а это важно с точки зрения организации перевозок грузов по Северному морскому пути.
Вопросы исследований мирового океана будут обсуждаться на предстоящем 28-30 ноября в Сочи в Парке науки и искусства "Сириус" III Конгрессе молодых ученых.
"Эта площадка очень важна для развития науки, потому что на ней проявляется государственный интерес к развитию науки в нашей стране. Наука – та область, которая требует государственного участия, потому что особенно фундаментальные исследования требуют крупных вложений, чтобы потом получить отдачу в долгосрочной перспективе", - отметил Осадчиев.
По его словам, с одной стороны, государство с помощью конгресса демонстрирует, как поддерживает ученых, а с другой стороны – получает обратную связь от исследователей, формулировки каких-либо проблем и путей их решения, пояснил собеседник агентства.
"И когда на конгресс приезжают молодые ученые, они видят, что наука – это престижная область деятельности, в которой государство поможет им достойно реализоваться", - добавил Осадчиев.
Конгресс молодых ученых - ключевое событие Десятилетия науки и технологий, объявленного указом президента РФ Владимира Путина в целях усиления роли науки и технологий в решении важнейших задач развития общества и страны. Конгресс выступает крупнейшей площадкой для диалога передовой и фундаментальной науки, государственной власти и реального сектора экономики и задает основные векторы научно-технологического развития России.
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