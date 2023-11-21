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Финляндия намерена продолжить подготовку ограничений на границе с Россией - РИА Новости, 21.11.2023
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20:13 21.11.2023 (обновлено: 20:15 21.11.2023)
https://ria.ru/20231121/ogranicheniya-1910912680.html
Финляндия намерена продолжить подготовку ограничений на границе с Россией
Финляндия намерена продолжить подготовку ограничений на границе с Россией - РИА Новости, 21.11.2023
Финляндия намерена продолжить подготовку ограничений на границе с Россией
Министерство внутренних дел Финляндии продолжит подготовку новых ограничений на границе с Россией с другим вариантом законопроекта, сообщила во вторник глава... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T20:13
2023-11-21T20:15
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ХЕЛЬСИНКИ, 21 ноя - РИА Новости. Министерство внутренних дел Финляндии продолжит подготовку новых ограничений на границе с Россией с другим вариантом законопроекта, сообщила во вторник глава МВД Мари Рантанен. Она прокомментировала сообщения СМИ об отрицательной резолюции заместителя канцлера юстиции Микко Пуумалайнена на предоставленный ему законопроект МВД об ужесточении перемещения на границе с Россией. "Ужесточения на границе сейчас готовятся в другом варианте", - сказала она журналистам в парламенте, сообщает общественный вещатель Yle. Ранее сообщалось, что Пуумалайнен дал отрицательную правовую оценку на представленный МВД законопроект ввиду отсутствия достаточных гарантий того, что принятое решение сохранит реальную и эффективную возможность обращения за международной защитой, гарантированную конституцией, законодательством ЕС, ЕСПЧ и другими документами по правам человека. Правительство Финляндии стремится полностью закрыть все пропускные пункты на границе с Россией из-за неконтролируемого прибытия беженцев. Финский кабмин ранее заявил, что из-за ухудшения ситуации с миграцией и неконтролируемого прибытия беженцев на границе с Россией решено с 18 ноября до 18 февраля 2024 года полностью закрыть пункты пропуска на юго-востоке республики, ближайшие к Петербургу. Закрыты четыре пункта пропуска из восьми, оставшиеся открытыми КПП расположены на севере Финляндии, только два из числа работающих – "Вартиус" и "Салла" – принимают заявления об убежище. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о закрытии финских КПП на границе, заявил, что русофобская позиция, которой стали придерживаться руководители соседней страны, вызывает глубокое сожаление. Песков, говоря об обвинениях в адрес российских пограничников, заявил, что они соблюдают все инструкции, "погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право", а надуманные обвинения Москва не приемлет. В Москве не исключают, что власти Финляндии могут пойти на полное закрытие границы с Россией, но считают, что в таком случае Хельсинки нанесет ущерб своим собственным интересам, заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко.
https://ria.ru/20231117/mest-1909970228.html
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в мире, россия, финляндия, москва, евросоюз, европейский суд по правам человека (еспч)
В мире, Россия, Финляндия, Москва, Евросоюз, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ)
Финляндия намерена продолжить подготовку ограничений на границе с Россией

МВД Финляндии: подготовка новых ограничений на границе с Россией продолжится

© АГН "Москва" / Сергей ВедяшкинФлаг Финляндии
Флаг Финляндии - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© АГН "Москва" / Сергей Ведяшкин
Флаг Финляндии. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 21 ноя - РИА Новости. Министерство внутренних дел Финляндии продолжит подготовку новых ограничений на границе с Россией с другим вариантом законопроекта, сообщила во вторник глава МВД Мари Рантанен.
Она прокомментировала сообщения СМИ об отрицательной резолюции заместителя канцлера юстиции Микко Пуумалайнена на предоставленный ему законопроект МВД об ужесточении перемещения на границе с Россией.
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"Ужесточения на границе сейчас готовятся в другом варианте", - сказала она журналистам в парламенте, сообщает общественный вещатель Yle.
Ранее сообщалось, что Пуумалайнен дал отрицательную правовую оценку на представленный МВД законопроект ввиду отсутствия достаточных гарантий того, что принятое решение сохранит реальную и эффективную возможность обращения за международной защитой, гарантированную конституцией, законодательством ЕС, ЕСПЧ и другими документами по правам человека.
Правительство Финляндии стремится полностью закрыть все пропускные пункты на границе с Россией из-за неконтролируемого прибытия беженцев.
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Финский кабмин ранее заявил, что из-за ухудшения ситуации с миграцией и неконтролируемого прибытия беженцев на границе с Россией решено с 18 ноября до 18 февраля 2024 года полностью закрыть пункты пропуска на юго-востоке республики, ближайшие к Петербургу. Закрыты четыре пункта пропуска из восьми, оставшиеся открытыми КПП расположены на севере Финляндии, только два из числа работающих – "Вартиус" и "Салла" – принимают заявления об убежище.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о закрытии финских КПП на границе, заявил, что русофобская позиция, которой стали придерживаться руководители соседней страны, вызывает глубокое сожаление. Песков, говоря об обвинениях в адрес российских пограничников, заявил, что они соблюдают все инструкции, "погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право", а надуманные обвинения Москва не приемлет. В Москве не исключают, что власти Финляндии могут пойти на полное закрытие границы с Россией, но считают, что в таком случае Хельсинки нанесет ущерб своим собственным интересам, заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко.
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