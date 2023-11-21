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Турция подала запрос в МУС на привлечение к ответственности Нетаньяху - РИА Новости, 21.11.2023
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16:44 21.11.2023 (обновлено: 17:21 21.11.2023)
https://ria.ru/20231121/netanyakhu-1910863015.html
Турция подала запрос в МУС на привлечение к ответственности Нетаньяху
Турция подала запрос в МУС на привлечение к ответственности Нетаньяху - РИА Новости, 21.11.2023
Турция подала запрос в МУС на привлечение к ответственности Нетаньяху
Двое турецких адвокатов сообщили во вторник о подаче запроса в Международный уголовный суд в Гааге на привлечение к ответственности восьми высокопоставленных... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T16:44
2023-11-21T17:21
в мире
израиль
международный уголовный суд
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
палестина
турция
реджеп тайип эрдоган
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СТАМБУЛ, 21 ноя – РИА Новости. Двое турецких адвокатов сообщили во вторник о подаче запроса в Международный уголовный суд в Гааге на привлечение к ответственности восьми высокопоставленных чиновников Израиля, в том числе премьер-министра Биньямина Нетаньяху, за действия в секторе Газа.На прошлой неделе генпрокуратура Стамбула направила в министерство юстиции Турции запрос на возбуждение уголовного дела в отношении Нетаньяху с требованием к МУС судить его за геноцид в секторе Газа. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара ведет соответствующую работу, чтобы объявить Израиль "военным преступником". По его словам, "тысячи" адвокатов обращаются в МУС в Гааге в связи с совершенным Нетаньяху геноцидом.Первый запрос был направлен адвокатами Муджахитом Биринджи, Бураком Бекироглу и экс-депутатом Метином Кюлюнком. Новый запрос подали Биринджи и Бекироглу."На основании статей... Римского статута мы направили 30-страничный запрос в МУС с требованием начать расследование и арестовать по обвинениям в геноциде, военных преступлениях и преступлениях против человечности восьмерых израильских чиновников, в том числе Нетаньяху", - написал в соцсети X Бекироглу.В списке обвиняемых в иске министр обороны Израиля Йоав Галант, министр стратегического планирования страны Рон Дермер, начальник генерального штаба Армии обороны Израиля Герци Халеви, начальник ВВС Томер Бар, депутат Гади Айзенкот, министр чрезвычайного правительства Израиля и член узкого кабинета военных действий Бени Ганц, командующий Южного военного округа ЦАХАЛ Ярон Финкельман. Адвокаты указали в запросе, что просят МУС объединить данный документ с поданным 14 ноября запросом в отношении Нетаньяху.Турция не подписывала Римский статут.Ранее в МУС рассказали РИА Новости, что ведут расследование преступлений, совершенных в Палестине с 2014 года, и в соответствии со своим мандатом продолжают собирать информацию и о новых преступлениях. В инстанции отметили, что этот мандат является постоянным и применим к преступлениям, совершенным с момента недавней эскалации конфликта между Израилем и Палестиной.Международный суд ООН в конце октября сообщил, что начнет 19 февраля 2024 года слушания "по правовым последствиям оккупации Израилем палестинской территории, включая Восточный Иерусалим".
https://ria.ru/20231111/izrail-1908776438.html
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в мире, израиль, международный уголовный суд, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина, турция, реджеп тайип эрдоган
В мире, Израиль, Международный уголовный суд, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Палестина, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган
Турция подала запрос в МУС на привлечение к ответственности Нетаньяху

Турецкие адвокаты подали запрос в МУС на привлечение к ответственности Нетаньяху

© AP Photo / Peter DejongМеждународный уголовный суд в Гааге, Нидерланды
Международный уголовный суд в Гааге, Нидерланды - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© AP Photo / Peter Dejong
Международный уголовный суд в Гааге, Нидерланды. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 21 ноя – РИА Новости. Двое турецких адвокатов сообщили во вторник о подаче запроса в Международный уголовный суд в Гааге на привлечение к ответственности восьми высокопоставленных чиновников Израиля, в том числе премьер-министра Биньямина Нетаньяху, за действия в секторе Газа.
На прошлой неделе генпрокуратура Стамбула направила в министерство юстиции Турции запрос на возбуждение уголовного дела в отношении Нетаньяху с требованием к МУС судить его за геноцид в секторе Газа. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара ведет соответствующую работу, чтобы объявить Израиль "военным преступником". По его словам, "тысячи" адвокатов обращаются в МУС в Гааге в связи с совершенным Нетаньяху геноцидом.
Первый запрос был направлен адвокатами Муджахитом Биринджи, Бураком Бекироглу и экс-депутатом Метином Кюлюнком. Новый запрос подали Биринджи и Бекироглу.
"На основании статей... Римского статута мы направили 30-страничный запрос в МУС с требованием начать расследование и арестовать по обвинениям в геноциде, военных преступлениях и преступлениях против человечности восьмерых израильских чиновников, в том числе Нетаньяху", - написал в соцсети X Бекироглу.
В списке обвиняемых в иске министр обороны Израиля Йоав Галант, министр стратегического планирования страны Рон Дермер, начальник генерального штаба Армии обороны Израиля Герци Халеви, начальник ВВС Томер Бар, депутат Гади Айзенкот, министр чрезвычайного правительства Израиля и член узкого кабинета военных действий Бени Ганц, командующий Южного военного округа ЦАХАЛ Ярон Финкельман. Адвокаты указали в запросе, что просят МУС объединить данный документ с поданным 14 ноября запросом в отношении Нетаньяху.
Турция не подписывала Римский статут.
Ранее в МУС рассказали РИА Новости, что ведут расследование преступлений, совершенных в Палестине с 2014 года, и в соответствии со своим мандатом продолжают собирать информацию и о новых преступлениях. В инстанции отметили, что этот мандат является постоянным и применим к преступлениям, совершенным с момента недавней эскалации конфликта между Израилем и Палестиной.
Международный суд ООН в конце октября сообщил, что начнет 19 февраля 2024 года слушания "по правовым последствиям оккупации Израилем палестинской территории, включая Восточный Иерусалим".
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В миреИзраильМеждународный уголовный судОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуПалестинаТурцияРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
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