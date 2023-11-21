https://ria.ru/20231121/nato-1910823048.html

Эксперт: визит Столтенберга на Балканы связан с грядущими выборами в Сербии

Эксперт: визит Столтенберга на Балканы связан с грядущими выборами в Сербии - РИА Новости, 21.11.2023

Эксперт: визит Столтенберга на Балканы связан с грядущими выборами в Сербии

Визит генсека НАТО Йенса Столтенберга на Балканы связан с грядущими парламентскими выборами в Сербии, на которых Запад хочет добиться победы кандидатов,... РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T14:55

2023-11-21T14:55

2023-11-21T14:55

в мире

сербия

балканы

белград (город)

йенс столтенберг

александр вучич

игорь коротченко

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0b/1883446814_0:69:3072:1797_1920x0_80_0_0_67d48848aa06d34716495b48c3838cbc.jpg

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Визит генсека НАТО Йенса Столтенберга на Балканы связан с грядущими парламентскими выборами в Сербии, на которых Запад хочет добиться победы кандидатов, находящихся в оппозиции к президенту Александру Вучичу, заявил РИА Новости известный военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. Столтенберг совершает рабочую поездку на Балканы, в его программе – посещение Косово, Боснии и Герцеговины, Сербии, Северной Македонии. Внеочередные парламентские выборы пройдут в Сербии 17 декабря. "Визит генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга на Балканы необходимо рассматривать в контексте предстоящих в декабре досрочных парламентских выборов в Сербии, где при поддержке Запада оппозиционные президенту Вучичу силы намерены укрепить свои позиции в парламенте и органах управления страны", - сказал Коротченко. Аналитик отметил, что на протяжении последних месяцев Запад оказывает массированное давление на Сербию с целью заставить Белград признать независимость Косово, прекратить поддержку живущих там сербов, как и Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины, ввести политические и экономические санкции против России, а наиболее пророссийски настроенных сербских политиков подвергают санкциям - как, например, Александра Вулина, который был вынужден уйти с поста главы агентства безопасности и информации страны. Коротченко также обратил внимание на возросшую против Сербии разведывательную активность. Так, недавно Белград выслал хорватского дипломата, фактически обвиненного в шпионаже против сербской стороны. "В этих условиях Столтенберг планирует консолидировать усилия ряда балканских государств в совместном с НАТО давлении на Сербию. Полагаю, что в этих условиях России было бы целесообразно предпринять ряд политических и экономических шагов, нацеленных на укрепление связей Москвы с Белградом и усиление курса на всестороннее развитие отношений с дружественным, братским сербским народом", - выразил мнение аналитик. Комментируя предложение Вучича провести совместные учения с НАТО, собеседник агентства выразил мнение, что в сложившейся ситуации тот "вынужден маневрировать, не идя на открытую демонстрацию антизападных позиций, а стараясь выстроить политические комбинации, которые позволили бы без особых стычек с Западом дойти до выборов и провести их с расчётом на безусловную победу и удержания контроля над парламентом" Это, по оценке эксперта, позволит Вучичу "в дальнейшем более свободно и эффективно отстаивать национальные интересы страны".

https://ria.ru/20231121/vuchich-1910776258.html

https://ria.ru/20231121/ukraina-1910775502.html

сербия

балканы

белград (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сербия, балканы, белград (город), йенс столтенберг, александр вучич, игорь коротченко, нато