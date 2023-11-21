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В России предложили освобождать от наказания излечившихся наркоманов - РИА Новости, 21.11.2023
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12:33 21.11.2023
https://ria.ru/20231121/narkomany-1910773565.html
В России предложили освобождать от наказания излечившихся наркоманов
В России предложили освобождать от наказания излечившихся наркоманов - РИА Новости, 21.11.2023
В России предложили освобождать от наказания излечившихся наркоманов
Осужденных, прошедших курс лечения от наркомании и социальную реабилитацию, можно освобождать от наказания, сказано в проекте постановления Верховного суда РФ. РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T12:33
2023-11-21T12:33
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Осужденных, прошедших курс лечения от наркомании и социальную реабилитацию, можно освобождать от наказания, сказано в проекте постановления Верховного суда РФ. Отсрочка исполнения наказания для лечения наркомании предоставляется только осужденным за покупку или производство наркотиков без цели сбыта, подделку рецептов на наркосодержащие лекарства и культивирование растений, содержащих наркотические или психотропные вещества. Эта норма уже существует де-юре в России, но применяется крайне редко - всего пять случаев с начала 2022 года, по статистике Судебного департамента при ВС РФ. "Отсрочка отбывания наказания направлена на обеспечение лицам, признанным больными наркоманией, возможности прохождения лечения и реабилитации в условиях, не связанных с лишением свободы, и состоит во временном освобождении от отбывания наказания в виде реального лишения свободы осужденного, признанного больным наркоманией, в случае его согласия пройти курс лечения от наркомании, а также медицинскую и социальную реабилитацию, при успешном прохождении которых такой осужденный освобождается от отбывания наказания или оставшейся его части", - сказано в проекте. ВС РФ поясняет, что отсрочку можно назначить как впервые осужденному, так и рецидивисту. "Желание подсудимого добровольно пройти курс лечения от наркомании, а также медицинскую и социальную реабилитацию может быть выражено на любой стадии процесса до удаления суда в совещательную комнату как письменно, так и устно, что должно быть отражено в протоколе судебного заседания", - указано в проекте. Суд разъяснил, что продолжительность курса реабилитации для каждого индивидуальна и и должна определяться экспертами, при этом осужденный может выбрать как государственный центр лечения, так и частную клинику с соответствующей лицензией. "Отсрочка отбывания наказания отменяется, если осужденный, признанный больным наркоманией, до начала лечения или на любом его этапе отказался от прохождения курса лечения от наркомании, а также медико-социальной реабилитации или уклоняется от их прохождения после предупреждения, объявленного уголовно-исполнительной инспекцией", - сказано в проекте.
https://ria.ru/20230713/narkotiki-1883772635.html
https://ria.ru/20220715/narkotiki-1802474322.html
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общество, россия, верховный суд рф
Общество, Россия, Верховный суд РФ
В России предложили освобождать от наказания излечившихся наркоманов

ВС РФ предложил освобождать от наказания наркоманов после реабилитации

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды на фасаде здания Верховного суда РФ в Москве
Статуя Фемиды на фасаде здания Верховного суда РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Статуя Фемиды на фасаде здания Верховного суда РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Осужденных, прошедших курс лечения от наркомании и социальную реабилитацию, можно освобождать от наказания, сказано в проекте постановления Верховного суда РФ.
Отсрочка исполнения наказания для лечения наркомании предоставляется только осужденным за покупку или производство наркотиков без цели сбыта, подделку рецептов на наркосодержащие лекарства и культивирование растений, содержащих наркотические или психотропные вещества.
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Эта норма уже существует де-юре в России, но применяется крайне редко - всего пять случаев с начала 2022 года, по статистике Судебного департамента при ВС РФ.
"Отсрочка отбывания наказания направлена на обеспечение лицам, признанным больными наркоманией, возможности прохождения лечения и реабилитации в условиях, не связанных с лишением свободы, и состоит во временном освобождении от отбывания наказания в виде реального лишения свободы осужденного, признанного больным наркоманией, в случае его согласия пройти курс лечения от наркомании, а также медицинскую и социальную реабилитацию, при успешном прохождении которых такой осужденный освобождается от отбывания наказания или оставшейся его части", - сказано в проекте.
ВС РФ поясняет, что отсрочку можно назначить как впервые осужденному, так и рецидивисту.
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"Желание подсудимого добровольно пройти курс лечения от наркомании, а также медицинскую и социальную реабилитацию может быть выражено на любой стадии процесса до удаления суда в совещательную комнату как письменно, так и устно, что должно быть отражено в протоколе судебного заседания", - указано в проекте.
Суд разъяснил, что продолжительность курса реабилитации для каждого индивидуальна и и должна определяться экспертами, при этом осужденный может выбрать как государственный центр лечения, так и частную клинику с соответствующей лицензией.
"Отсрочка отбывания наказания отменяется, если осужденный, признанный больным наркоманией, до начала лечения или на любом его этапе отказался от прохождения курса лечения от наркомании, а также медико-социальной реабилитации или уклоняется от их прохождения после предупреждения, объявленного уголовно-исполнительной инспекцией", - сказано в проекте.
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