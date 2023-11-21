https://ria.ru/20231121/nagrada-1910765186.html

Путин наградит Рахмона орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени

Путин наградит Рахмона орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени - РИА Новости, 21.11.2023

Путин наградит Рахмона орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени

Президент России Владимир Путин наградит президента Таджикистана Эмомали Рахмона орденом "За заслуги перед Отечеством" третьей степени, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T12:03

2023-11-21T12:03

2023-11-21T12:03

владимир путин

таджикистан

россия

эмомали рахмон

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградит президента Таджикистана Эмомали Рахмона орденом "За заслуги перед Отечеством" третьей степени, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Президент Путин наградит президента Рахмона орденом "За заслуги перед Отечеством" третьей степени", - сказал Песков.

https://ria.ru/20231013/otnosheniya-1902318326.html

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владимир путин, таджикистан, россия, эмомали рахмон