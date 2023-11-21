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Путин наградит Рахмона орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени - РИА Новости, 21.11.2023
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12:03 21.11.2023
https://ria.ru/20231121/nagrada-1910765186.html
Путин наградит Рахмона орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени
Путин наградит Рахмона орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени - РИА Новости, 21.11.2023
Путин наградит Рахмона орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени
Президент России Владимир Путин наградит президента Таджикистана Эмомали Рахмона орденом "За заслуги перед Отечеством" третьей степени, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T12:03
2023-11-21T12:03
владимир путин
таджикистан
россия
эмомали рахмон
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградит президента Таджикистана Эмомали Рахмона орденом "За заслуги перед Отечеством" третьей степени, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Президент Путин наградит президента Рахмона орденом "За заслуги перед Отечеством" третьей степени", - сказал Песков.
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владимир путин, таджикистан, россия, эмомали рахмон
Владимир Путин, Таджикистан, Россия, Эмомали Рахмон
Путин наградит Рахмона орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени

Путин наградит Рахмона орденом "За заслуги перед Отечеством" третьей степени

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк Президент РФ Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон
 Президент РФ Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградит президента Таджикистана Эмомали Рахмона орденом "За заслуги перед Отечеством" третьей степени, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Президент Путин наградит президента Рахмона орденом "За заслуги перед Отечеством" третьей степени", - сказал Песков.
Президент России Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время переговоров - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
Межгосударственные отношения России и Таджикистана
13 октября, 02:00
 
Владимир ПутинТаджикистанРоссияЭмомали Рахмон
 
 
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