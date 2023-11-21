https://ria.ru/20231121/nagrada-1910765186.html
Путин наградит Рахмона орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени
Путин наградит Рахмона орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени - РИА Новости, 21.11.2023
Путин наградит Рахмона орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени
Президент России Владимир Путин наградит президента Таджикистана Эмомали Рахмона орденом "За заслуги перед Отечеством" третьей степени, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T12:03
2023-11-21T12:03
2023-11-21T12:03
владимир путин
таджикистан
россия
эмомали рахмон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0d/1902444595_0:240:3214:2048_1920x0_80_0_0_a91ce05b60578618c49a4de3690967e2.jpg
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградит президента Таджикистана Эмомали Рахмона орденом "За заслуги перед Отечеством" третьей степени, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Президент Путин наградит президента Рахмона орденом "За заслуги перед Отечеством" третьей степени", - сказал Песков.
https://ria.ru/20231013/otnosheniya-1902318326.html
таджикистан
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0d/1902444595_179:0:2910:2048_1920x0_80_0_0_59142feb214dc08e33017fe81c7b6aea.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, таджикистан, россия, эмомали рахмон
Владимир Путин, Таджикистан, Россия, Эмомали Рахмон
Путин наградит Рахмона орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени
Путин наградит Рахмона орденом "За заслуги перед Отечеством" третьей степени