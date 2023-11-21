https://ria.ru/20231121/muzey-1910825875.html
Музей на территории "Большой Ивановской мануфактуры" станет интерактивным
Музей на территории "Большой Ивановской мануфактуры" станет интерактивным - РИА Новости, 21.11.2023
Музей на территории "Большой Ивановской мануфактуры" станет интерактивным
Музей, который создадут на территории "Большой Ивановской мануфактуры", будет интерактивным и станет одним из мест притяжения научно-образовательного... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T15:05
2023-11-21T15:05
2023-11-21T15:05
ивановская область
ивановская область
музеи
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Музей, который создадут на территории "Большой Ивановской мануфактуры", будет интерактивным и станет одним из мест притяжения научно-образовательного пространства, сообщает пресс-служба правительства Ивановской области. На площадке ИвГПУ эксперты и представители консорциума вузов "Иваново", музейных и культурных учреждений региона обсудили концепцию будущего музея и наметили план работы. Прозвучавшие предложения предстоит проработать в рамках созданной рабочей группы. В частности, предстоит определить формат и содержание проекта: классический музей или выставочное пространство, экспозиция будет ориентирована на историю текстильного производства или на развитие науки и промышленности региона в целом. Так, среди предложений экспертов –сфокусироваться на конкретных технологических достижениях региона для привлечения внимания к значимым моментам истории, например, рассказать об изобретателе дуговой сварки Николае Бенардосе, первой паровой машине, других знаковых изобретениях. Участники обсуждения согласились: чтобы быть интересным, музей должен стать интерактивным. В экспозицию необходимо включить звуки фабрик и заводов, демонстрацию живого производства. "Другие важные части экспозиции – рассказ о фабрике "БИМ", как символе промышленной специализации региона, об истории научных учреждений и вузов Ивановской области, истории создания кампуса "Большая Ивановская мануфактура", – отметил руководитель направления по территориальному брендингу Центра территориального развития Михаил Тимофеев, его слова приводит пресс-служба. В ходе обсуждения предложено создать рабочую группу, в рамках которой подытожат и проработают все прозвучавшие предложения и инициативы и займутся развитием проекта. В 2022 году проект "Большой Ивановской мануфактуры" победил в конкурсе Минобрауки на создание кампусов мирового уровня. Его реализация осуществляется в рамках национального проекта "Наука и университеты", который инициировал президент России Владимир Путин. Для создания научно-образовательной основы кампуса образован консорциум вузов "Иваново" с участием шести высших учебных заведений и двух научно-исследовательских институтов. Университетами совместно с бизнесом разработаны междисциплинарные образовательные программы, с нового учебного года сразу в четырех вузах региона – Ивановском государственном университете, политехническом, химико-технологическом и энергетическом университетах студенты и магистранты приступили к обучению по обновленным программам. Подписано концессионное соглашение.
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ивановская область, музеи, интерактивные проекты, наука, образование, культура
Ивановская область, Ивановская область, Музеи, Интерактивные проекты, Наука, Образование, Культура
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Музей, который создадут на территории "Большой Ивановской мануфактуры", будет интерактивным и станет одним из мест притяжения научно-образовательного пространства, сообщает пресс-служба правительства Ивановской области.
На площадке ИвГПУ эксперты и представители консорциума вузов "Иваново", музейных и культурных учреждений региона обсудили концепцию будущего музея и наметили план работы. Прозвучавшие предложения предстоит проработать в рамках созданной рабочей группы.
В частности, предстоит определить формат и содержание проекта: классический музей или выставочное пространство, экспозиция будет ориентирована на историю текстильного производства или на развитие науки и промышленности региона в целом.
Так, среди предложений экспертов –сфокусироваться на конкретных технологических достижениях региона для привлечения внимания к значимым моментам истории, например, рассказать об изобретателе дуговой сварки Николае Бенардосе, первой паровой машине, других знаковых изобретениях. Участники обсуждения согласились: чтобы быть интересным, музей должен стать интерактивным. В экспозицию необходимо включить звуки фабрик и заводов, демонстрацию живого производства.
Музей в ивановской Шуе открылся после масштабного обновления
"Другие важные части экспозиции – рассказ о фабрике "БИМ", как символе промышленной специализации региона, об истории научных учреждений и вузов Ивановской области, истории создания кампуса "Большая Ивановская мануфактура", – отметил руководитель направления по территориальному брендингу Центра территориального развития Михаил Тимофеев, его слова приводит пресс-служба.
В ходе обсуждения предложено создать рабочую группу, в рамках которой подытожат и проработают все прозвучавшие предложения и инициативы и займутся развитием проекта.
В 2022 году проект "Большой Ивановской мануфактуры" победил в конкурсе Минобрауки на создание кампусов мирового уровня. Его реализация осуществляется в рамках национального проекта "Наука и университеты", который инициировал президент России Владимир Путин
. Для создания научно-образовательной основы кампуса образован консорциум вузов "Иваново" с участием шести высших учебных заведений и двух научно-исследовательских институтов. Университетами совместно с бизнесом разработаны междисциплинарные образовательные программы, с нового учебного года сразу в четырех вузах региона – Ивановском государственном университете, политехническом, химико-технологическом и энергетическом университетах студенты и магистранты приступили к обучению по обновленным программам. Подписано концессионное соглашение.