https://ria.ru/20231121/mrot-1910757184.html
Комитет Совфеда по соцполитике поддержал закон о повышении МРОТ
Комитет Совфеда по соцполитике поддержал закон о повышении МРОТ - РИА Новости, 21.11.2023
Комитет Совфеда по соцполитике поддержал закон о повышении МРОТ
Комитет Совета Федерации по соцполитике поддержал закон об увеличении МРОТ в 2024 году на 18,5% до 19 242 рублей, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T11:27
2023-11-21T11:27
2023-11-21T11:27
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МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Комитет Совета Федерации по соцполитике поддержал закон об увеличении МРОТ в 2024 году на 18,5% до 19 242 рублей, передает корреспондент РИА Новости. Согласно закону, с 2024 года в России МРОТ увеличится на 18,5%, а также с 2025 года соотношение МРОТ и медианной зарплаты будет не ниже 48%.
https://ria.ru/20230710/mrot-1883170696.html
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совет федерации рф, общество, россия, экономика
Совет Федерации РФ, Общество, Россия, Экономика
Комитет Совфеда по соцполитике поддержал закон о повышении МРОТ
Комитет Совфеда по соцполитике поддержал закон о повышении МРОТ до 19 242 рублей