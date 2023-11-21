https://ria.ru/20231121/mrot-1910757184.html

Комитет Совфеда по соцполитике поддержал закон о повышении МРОТ

Комитет Совфеда по соцполитике поддержал закон о повышении МРОТ - РИА Новости, 21.11.2023

Комитет Совфеда по соцполитике поддержал закон о повышении МРОТ

Комитет Совета Федерации по соцполитике поддержал закон об увеличении МРОТ в 2024 году на 18,5% до 19 242 рублей, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T11:27

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МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Комитет Совета Федерации по соцполитике поддержал закон об увеличении МРОТ в 2024 году на 18,5% до 19 242 рублей, передает корреспондент РИА Новости. Согласно закону, с 2024 года в России МРОТ увеличится на 18,5%, а также с 2025 года соотношение МРОТ и медианной зарплаты будет не ниже 48%.

https://ria.ru/20230710/mrot-1883170696.html

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совет федерации рф, общество, россия, экономика