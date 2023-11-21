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Комитет Совфеда по соцполитике поддержал закон о повышении МРОТ - РИА Новости, 21.11.2023
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11:27 21.11.2023
https://ria.ru/20231121/mrot-1910757184.html
Комитет Совфеда по соцполитике поддержал закон о повышении МРОТ
Комитет Совфеда по соцполитике поддержал закон о повышении МРОТ - РИА Новости, 21.11.2023
Комитет Совфеда по соцполитике поддержал закон о повышении МРОТ
Комитет Совета Федерации по соцполитике поддержал закон об увеличении МРОТ в 2024 году на 18,5% до 19 242 рублей, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T11:27
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общество
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экономика
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МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Комитет Совета Федерации по соцполитике поддержал закон об увеличении МРОТ в 2024 году на 18,5% до 19 242 рублей, передает корреспондент РИА Новости. Согласно закону, с 2024 года в России МРОТ увеличится на 18,5%, а также с 2025 года соотношение МРОТ и медианной зарплаты будет не ниже 48%.
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совет федерации рф, общество, россия, экономика
Совет Федерации РФ, Общество, Россия, Экономика
Комитет Совфеда по соцполитике поддержал закон о повышении МРОТ

Комитет Совфеда по соцполитике поддержал закон о повышении МРОТ до 19 242 рублей

© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации Федерального Собрания России
Здание Совета Федерации Федерального Собрания России - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Совета Федерации Федерального Собрания России. Архивное фото
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МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Комитет Совета Федерации по соцполитике поддержал закон об увеличении МРОТ в 2024 году на 18,5% до 19 242 рублей, передает корреспондент РИА Новости.
Согласно закону, с 2024 года в России МРОТ увеличится на 18,5%, а также с 2025 года соотношение МРОТ и медианной зарплаты будет не ниже 48%.
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10 июля, 06:15
 
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