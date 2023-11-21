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Цифровая платформа "Мой экспорт" за три года оказала свыше 115 тысяч услуг - РИА Новости, 21.11.2023
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12:33 21.11.2023
https://ria.ru/20231121/moy_eksport-1910774027.html
Цифровая платформа "Мой экспорт" за три года оказала свыше 115 тысяч услуг
Цифровая платформа "Мой экспорт" за три года оказала свыше 115 тысяч услуг - РИА Новости, 21.11.2023
Цифровая платформа "Мой экспорт" за три года оказала свыше 115 тысяч услуг
Больше 23 тысяч участников экосистемы платформы "Мой экспорт" числится на сегодняшний день, портал за три года существования оказал более 115 тысяч услуг,... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T12:33
2023-11-21T12:33
экономика
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
ано "цифровые платформы"
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Больше 23 тысяч участников экосистемы платформы "Мой экспорт" числится на сегодняшний день, портал за три года существования оказал более 115 тысяч услуг, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."За год число компаний, зарегистрированных на "Моем экспорте", выросло почти на 70%. В течение 2023 года было оказано более 86 тысяч услуг, а всего же за время существования платформы свыше 115 тысяч услуг. Мы постоянно развиваем возможности платформы и ожидаем, что число пользователей будет продолжать расти, поскольку с появлением новых функций увеличивается поток пользователей, которые остаются благодаря полезности экосистемы", - заявила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.В центре добавили, что 26 ноября 2020 года, когда цифровая платформа начала свою работу, пользователям было доступно 14 услуг, сегодня их число составляет 116. А количество зарегистрированных на ней компаний увеличилось почти в 10 раз - с 2,5 тысяч за 2020 год до более 23 тысяч в 2023-м."Мой экспорт" - это платформа Российского экспортного центра, которая предоставляет российским экспортерам возможность получить онлайн-доступ к государственным и другим услугам, необходимым для выхода компаний на международный рынок. Любое юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, зарегистрированный в РФ, может воспользоваться услугами цифровой платформы. Сервисы на платформе предназначены как для потенциальных экспортеров, так и для начинающих и продвинутых компаний, которые уже ведут внешнеэкономическую деятельность в сфере несырьевого неэнергетического экспорта.На платформе "Мой экспорт" самыми популярными услугами, оформленными за все время, являются получение фитосанитарного сертификата, компенсация участия в выставках и бизнес-миссиях, аналитические отчеты о товарно-страновом профиле со списком потенциальных покупателей, подбор маркетплейсов, государственная поддержка транспортировки промышленных товаров и товаров АПК, а также анализ возможностей экспорта по выбранному товару и учебные пособия Школы экспорта РЭЦ.В следующем году продолжится развитие платежного сервиса, перевод "в цифру" услуг от региональных Центров поддержки экспорта, которые сейчас работают в 82 регионах страны. Планируется, что на платформе появятся новые программы по обучению ВЭД от Школы РЭЦ. Пополнится перечень цифровых финансовых продуктов от Группы РЭЦ - в онлайн-формате можно будет получить дополнительные услуги по страхованию и кредитно-гарантийной поддержке.Напомним, платформа "Мой экспорт" является цифровой экосистемой, предоставляющей экспортерам удобство и эффективность в коммуникации с государственными и другими партнерами. Эта инновационная бизнес-модель позволяет снизить затраты экспортеров, поскольку им приходится предоставлять информацию о себе только один раз. Данная информация аккумулируется в цифровом хранилище и используется всеми сервисами, необходимыми для выполнения задач экспортеров.Она была создана в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт", который направлен на увеличение экспорта несырьевых неэнергетических товаров. Над появлением платформы совместно с РЭЦ работали одиннадцать профильных министерств, федеральных органов исполнительной власти и деловых объединений, в том числе Минпромторг РФ, Минсельхоз РФ, Россельхознадзор, ФТС и ФНС.
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экономика, российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), ано "цифровые платформы"
Экономика, Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ), АНО "Цифровые платформы"

Цифровая платформа "Мой экспорт" за три года оказала свыше 115 тысяч услуг

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЛоготип цифровой платформы "Мой экспорт", созданной АО "Российский экспортный центр"
Логотип цифровой платформы Мой экспорт, созданной АО Российский экспортный центр - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Больше 23 тысяч участников экосистемы платформы "Мой экспорт" числится на сегодняшний день, портал за три года существования оказал более 115 тысяч услуг, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ).
"За год число компаний, зарегистрированных на "Моем экспорте", выросло почти на 70%. В течение 2023 года было оказано более 86 тысяч услуг, а всего же за время существования платформы свыше 115 тысяч услуг. Мы постоянно развиваем возможности платформы и ожидаем, что число пользователей будет продолжать расти, поскольку с появлением новых функций увеличивается поток пользователей, которые остаются благодаря полезности экосистемы", - заявила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.
В центре добавили, что 26 ноября 2020 года, когда цифровая платформа начала свою работу, пользователям было доступно 14 услуг, сегодня их число составляет 116. А количество зарегистрированных на ней компаний увеличилось почти в 10 раз - с 2,5 тысяч за 2020 год до более 23 тысяч в 2023-м.
"Мой экспорт" - это платформа Российского экспортного центра, которая предоставляет российским экспортерам возможность получить онлайн-доступ к государственным и другим услугам, необходимым для выхода компаний на международный рынок. Любое юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, зарегистрированный в РФ, может воспользоваться услугами цифровой платформы. Сервисы на платформе предназначены как для потенциальных экспортеров, так и для начинающих и продвинутых компаний, которые уже ведут внешнеэкономическую деятельность в сфере несырьевого неэнергетического экспорта.
Офис АО Российский экспортный центр в Москве - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
РЭЦ представил пособия по улучшению бизнес-навыков и выходу на экспорт
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На платформе "Мой экспорт" самыми популярными услугами, оформленными за все время, являются получение фитосанитарного сертификата, компенсация участия в выставках и бизнес-миссиях, аналитические отчеты о товарно-страновом профиле со списком потенциальных покупателей, подбор маркетплейсов, государственная поддержка транспортировки промышленных товаров и товаров АПК, а также анализ возможностей экспорта по выбранному товару и учебные пособия Школы экспорта РЭЦ.
В следующем году продолжится развитие платежного сервиса, перевод "в цифру" услуг от региональных Центров поддержки экспорта, которые сейчас работают в 82 регионах страны. Планируется, что на платформе появятся новые программы по обучению ВЭД от Школы РЭЦ. Пополнится перечень цифровых финансовых продуктов от Группы РЭЦ - в онлайн-формате можно будет получить дополнительные услуги по страхованию и кредитно-гарантийной поддержке.
Напомним, платформа "Мой экспорт" является цифровой экосистемой, предоставляющей экспортерам удобство и эффективность в коммуникации с государственными и другими партнерами. Эта инновационная бизнес-модель позволяет снизить затраты экспортеров, поскольку им приходится предоставлять информацию о себе только один раз. Данная информация аккумулируется в цифровом хранилище и используется всеми сервисами, необходимыми для выполнения задач экспортеров.
Она была создана в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт", который направлен на увеличение экспорта несырьевых неэнергетических товаров. Над появлением платформы совместно с РЭЦ работали одиннадцать профильных министерств, федеральных органов исполнительной власти и деловых объединений, в том числе Минпромторг РФ, Минсельхоз РФ, Россельхознадзор, ФТС и ФНС.
 
ЭкономикаРоссийский экспортный центр (РЭЦ)ВЭБ.РФ (ВЭБ)АНО "Цифровые платформы"
 
 
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