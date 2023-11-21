https://ria.ru/20231121/morgenshtern-1910772956.html
Стало известно, за какой гонорар Моргенштерн* готов выступить в России
Стало известно, за какой гонорар Моргенштерн* готов выступить в России - РИА Новости, 21.11.2023
Стало известно, за какой гонорар Моргенштерн* готов выступить в России
Директор репера Алишера Моргенштерна* в беседе с RT рассказал, за какую сумму артист готов выступить в России и ряде зарубежных стран на предстоящих... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T13:10
2023-11-21T13:10
2023-11-21T13:11
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МОСКВА, 21ноя — РИА Новости. Директор репера Алишера Моргенштерна* в беседе с RT рассказал, за какую сумму артист готов выступить в России и ряде зарубежных стран на предстоящих корпоративах и новогодних праздниках. В распоряжении издания оказался райдер артиста, актуальный на ноябрь текущего года. Представитель Алишера подтвердил, что хип-хоп-исполнитель действительно готов выйти к зрителям за $100 тыс. (около 8,8 млн рублей по текущему курсу). Гонорар выплачивается в полном объеме и не подлежит возврату."А кто ему может запретить?" — добавил он. В райдере также говорится, что Моргенштерн* требует в гримерку кальянщика, из еды —липовый мед и консервированные опята, а из напитков музыкант предпочитает премиальный алкоголь. Суточные тоже должны выплачиваться исключительно наличными. Моргенштерн* готов выступать в Грузии, Казахстане и ОАЭ и не исключает Россию. Но директор признался, что пока концертов в нашей старне не запланировано. * Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, моргенштерн (алишер моргенштерн), знаменитости, шоу-бизнес, новости шоу-бизнеса, грузия, казахстан
Шоубиз, Россия, Москва, Моргенштерн (Алишер Моргенштерн), Знаменитости, Шоу-бизнес, Новости шоу-бизнеса, Грузия, Казахстан
Стало известно, за какой гонорар Моргенштерн* готов выступить в России
Иноагент Моргенштерн* готов выступить в России за 8,8 миллионов рублей
МОСКВА, 21ноя — РИА Новости.
Директор репера Алишера Моргенштерна* в беседе с RT рассказал
, за какую сумму артист готов выступить в России и ряде зарубежных стран на предстоящих корпоративах и новогодних праздниках.
В распоряжении издания оказался райдер артиста, актуальный на ноябрь текущего года.
Представитель Алишера подтвердил, что хип-хоп-исполнитель действительно готов выйти к зрителям за $100 тыс. (около 8,8 млн рублей по текущему курсу). Гонорар выплачивается в полном объеме и не подлежит возврату.
«
"А кто ему может запретить?" — добавил он.
В райдере также говорится, что Моргенштерн* требует в гримерку кальянщика, из еды —липовый мед и консервированные опята, а из напитков музыкант предпочитает премиальный алкоголь.
Суточные тоже должны выплачиваться исключительно наличными.
Моргенштерн* готов выступать в Грузии
, Казахстане
и ОАЭ
и не исключает Россию. Но директор признался, что пока концертов в нашей старне не запланировано.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
Озвучены гонорары звезд на предстоящие новогодние праздники