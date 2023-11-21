https://ria.ru/20231121/morgenshtern-1910772956.html

Стало известно, за какой гонорар Моргенштерн* готов выступить в России

Стало известно, за какой гонорар Моргенштерн* готов выступить в России - РИА Новости, 21.11.2023

Стало известно, за какой гонорар Моргенштерн* готов выступить в России

Директор репера Алишера Моргенштерна* в беседе с RT рассказал, за какую сумму артист готов выступить в России и ряде зарубежных стран на предстоящих... РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T13:10

2023-11-21T13:10

2023-11-21T13:11

шоубиз

россия

москва

моргенштерн (алишер моргенштерн)

знаменитости

шоу-бизнес

новости шоу-бизнеса

грузия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/08/1762821262_0:89:2299:1382_1920x0_80_0_0_e5b0d1c6b3d7ad41101bf170fa0a31c2.jpg

МОСКВА, 21ноя — РИА Новости. Директор репера Алишера Моргенштерна* в беседе с RT рассказал, за какую сумму артист готов выступить в России и ряде зарубежных стран на предстоящих корпоративах и новогодних праздниках. В распоряжении издания оказался райдер артиста, актуальный на ноябрь текущего года. Представитель Алишера подтвердил, что хип-хоп-исполнитель действительно готов выйти к зрителям за $100 тыс. (около 8,8 млн рублей по текущему курсу). Гонорар выплачивается в полном объеме и не подлежит возврату."А кто ему может запретить?" — добавил он. В райдере также говорится, что Моргенштерн* требует в гримерку кальянщика, из еды —липовый мед и консервированные опята, а из напитков музыкант предпочитает премиальный алкоголь. Суточные тоже должны выплачиваться исключительно наличными. Моргенштерн* готов выступать в Грузии, Казахстане и ОАЭ и не исключает Россию. Но директор признался, что пока концертов в нашей старне не запланировано. * Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.

https://ria.ru/20231030/gonorary-1906143703.html

россия

москва

грузия

казахстан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

россия, москва, моргенштерн (алишер моргенштерн), знаменитости, шоу-бизнес, новости шоу-бизнеса, грузия, казахстан