Рейтинг@Mail.ru
Стало известно, за какой гонорар Моргенштерн* готов выступить в России - РИА Новости, 21.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
13:10 21.11.2023 (обновлено: 13:11 21.11.2023)
https://ria.ru/20231121/morgenshtern-1910772956.html
Стало известно, за какой гонорар Моргенштерн* готов выступить в России
Стало известно, за какой гонорар Моргенштерн* готов выступить в России - РИА Новости, 21.11.2023
Стало известно, за какой гонорар Моргенштерн* готов выступить в России
Директор репера Алишера Моргенштерна* в беседе с RT рассказал, за какую сумму артист готов выступить в России и ряде зарубежных стран на предстоящих... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T13:10
2023-11-21T13:11
шоубиз
россия
москва
моргенштерн (алишер моргенштерн)
знаменитости
шоу-бизнес
новости шоу-бизнеса
грузия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/08/1762821262_0:89:2299:1382_1920x0_80_0_0_e5b0d1c6b3d7ad41101bf170fa0a31c2.jpg
МОСКВА, 21ноя — РИА Новости. Директор репера Алишера Моргенштерна* в беседе с RT рассказал, за какую сумму артист готов выступить в России и ряде зарубежных стран на предстоящих корпоративах и новогодних праздниках. В распоряжении издания оказался райдер артиста, актуальный на ноябрь текущего года. Представитель Алишера подтвердил, что хип-хоп-исполнитель действительно готов выйти к зрителям за $100 тыс. (около 8,8 млн рублей по текущему курсу). Гонорар выплачивается в полном объеме и не подлежит возврату.&quot;А кто ему может запретить?&quot; — добавил он. В райдере также говорится, что Моргенштерн* требует в гримерку кальянщика, из еды —липовый мед и консервированные опята, а из напитков музыкант предпочитает премиальный алкоголь. Суточные тоже должны выплачиваться исключительно наличными. Моргенштерн* готов выступать в Грузии, Казахстане и ОАЭ и не исключает Россию. Но директор признался, что пока концертов в нашей старне не запланировано. * Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
https://ria.ru/20231030/gonorary-1906143703.html
россия
москва
грузия
казахстан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/08/1762821262_201:0:2256:1541_1920x0_80_0_0_5c6bce4592a881ca550896354154b3b3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, моргенштерн (алишер моргенштерн), знаменитости, шоу-бизнес, новости шоу-бизнеса, грузия, казахстан
Шоубиз, Россия, Москва, Моргенштерн (Алишер Моргенштерн), Знаменитости, Шоу-бизнес, Новости шоу-бизнеса, Грузия, Казахстан
Стало известно, за какой гонорар Моргенштерн* готов выступить в России

Иноагент Моргенштерн* готов выступить в России за 8,8 миллионов рублей

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАлишер Моргенштерн*
Алишер Моргенштерн* - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Алишер Моргенштерн*
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21ноя — РИА Новости. Директор репера Алишера Моргенштерна* в беседе с RT рассказал, за какую сумму артист готов выступить в России и ряде зарубежных стран на предстоящих корпоративах и новогодних праздниках.
В распоряжении издания оказался райдер артиста, актуальный на ноябрь текущего года.
Представитель Алишера подтвердил, что хип-хоп-исполнитель действительно готов выйти к зрителям за $100 тыс. (около 8,8 млн рублей по текущему курсу). Гонорар выплачивается в полном объеме и не подлежит возврату.
«

"А кто ему может запретить?" — добавил он.

В райдере также говорится, что Моргенштерн* требует в гримерку кальянщика, из еды —липовый мед и консервированные опята, а из напитков музыкант предпочитает премиальный алкоголь.
Суточные тоже должны выплачиваться исключительно наличными.
Моргенштерн* готов выступать в Грузии, Казахстане и ОАЭ и не исключает Россию. Но директор признался, что пока концертов в нашей старне не запланировано.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
Певцы выступают на праздничном концерте Наш Новый год в Москве - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
Озвучены гонорары звезд на предстоящие новогодние праздники
30 октября, 13:27
 
ШоубизРоссияМоскваМоргенштерн (Алишер Моргенштерн)ЗнаменитостиШоу-бизнесНовости шоу-бизнесаГрузияКазахстан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала