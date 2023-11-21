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Во Владимире мужчина "заминировал" гостиницу ради встречи с москвичкой - РИА Новости, 21.11.2023
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14:03 21.11.2023
https://ria.ru/20231121/minirovanie-1910807778.html
Во Владимире мужчина "заминировал" гостиницу ради встречи с москвичкой
Во Владимире мужчина "заминировал" гостиницу ради встречи с москвичкой - РИА Новости, 21.11.2023
Во Владимире мужчина "заминировал" гостиницу ради встречи с москвичкой
Житель Владимира захотел, чтобы оставшаяся в гостинице москвичка присоединилась к компании в кафе, сообщил о готовящемся взрыве и теперь предстанет перед судом, РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T14:03
2023-11-21T14:03
происшествия
владимир
россия
москва
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РЯЗАНЬ, 21 ноя – РИА Новости. Житель Владимира захотел, чтобы оставшаяся в гостинице москвичка присоединилась к компании в кафе, сообщил о готовящемся взрыве и теперь предстанет перед судом, сообщила прокуратура региона. "Заместителем прокурора города Владимира утверждено обвинительное заключение в отношении жителя областного центра. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, совершенное из хулиганских побуждений в отношении объекта социальной инфраструктуры)", - говорится в сообщении. Установлено, что около 5 часов утра 18 июня мужчина в одном из кафе Владимира вместе со своими знакомыми из Москвы распивал спиртное. Приятели рассказали ему, что вместе с ними из столицы приехала девушка, которая с ними пойти не захотела, предпочтя пораньше лечь спать. "Посмотрев фотографии девушки в социальных сетях, злоумышленник, желая, чтобы последняя покинула свой номер и присоединилась к компании, со своего мобильного телефона осуществил звонок в гостиницу и сообщил о готовящемся взрыве", - отмечает прокуратура. Подчеркивается, что прибывшие сотрудники оперативных служб взрывных устройств и взрывчатых веществ не обнаружили. Но не уточняется, состоялась ли встреча, ради которой мужчина пошел на противоправное деяние. Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Владимира. За совершение указанного преступления обвиняемому может быть назначено наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет, отмечается в сообщении.
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происшествия, владимир, россия, москва
Происшествия, Владимир, Россия, Москва
Во Владимире мужчина "заминировал" гостиницу ради встречи с москвичкой

Житель Владимира ответит перед судом за минирование гостиницы

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках. Архивное фото
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 21 ноя – РИА Новости. Житель Владимира захотел, чтобы оставшаяся в гостинице москвичка присоединилась к компании в кафе, сообщил о готовящемся взрыве и теперь предстанет перед судом, сообщила прокуратура региона.
«
"Заместителем прокурора города Владимира утверждено обвинительное заключение в отношении жителя областного центра. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, совершенное из хулиганских побуждений в отношении объекта социальной инфраструктуры)", - говорится в сообщении.
Установлено, что около 5 часов утра 18 июня мужчина в одном из кафе Владимира вместе со своими знакомыми из Москвы распивал спиртное. Приятели рассказали ему, что вместе с ними из столицы приехала девушка, которая с ними пойти не захотела, предпочтя пораньше лечь спать.
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
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"Посмотрев фотографии девушки в социальных сетях, злоумышленник, желая, чтобы последняя покинула свой номер и присоединилась к компании, со своего мобильного телефона осуществил звонок в гостиницу и сообщил о готовящемся взрыве", - отмечает прокуратура.
Подчеркивается, что прибывшие сотрудники оперативных служб взрывных устройств и взрывчатых веществ не обнаружили. Но не уточняется, состоялась ли встреча, ради которой мужчина пошел на противоправное деяние.
Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Владимира. За совершение указанного преступления обвиняемому может быть назначено наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет, отмечается в сообщении.
 
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