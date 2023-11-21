https://ria.ru/20231121/millenialy-1910147820.html
"Ненадежные", "облажавшиеся". Названы люди, разрушившие американскую мечту
"Ненадежные", "облажавшиеся". Названы люди, разрушившие американскую мечту - РИА Новости, 21.11.2023
"Ненадежные", "облажавшиеся". Названы люди, разрушившие американскую мечту
О миллениалах говорят: "потерянные", "брошенные", "несчастные". Новые научные данные это опровергают. Родившиеся в конце XX века обеспеченнее предыдущих... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T08:00
2023-11-21T08:00
2023-11-21T12:18
наука
социология
психология
алкоголь
счастье
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости, Татьяна Пичугина. О миллениалах говорят: "потерянные", "брошенные", "несчастные". Новые научные данные это опровергают. Родившиеся в конце XX века обеспеченнее предыдущих поколений, умеют сочетать карьеру с личной жизнью. Какие традиции удалось сломать "молодым взрослым" — в материале РИА Новости.Кто такие миллениалыПоявившись на свет в относительно благополучное время, в 1980-90-е, без глобальных войн, миллениалы тем не менее никогда не жили в стабильном мире. Их воспитывали в парадигме успеха через упорную учебу и труд. Но экономические и политические кризисы наложили свой отпечаток."Обремененные долгами, неспособные разбогатеть, застрявшие на низкооплачиваемой, бесперспективной работе, они никогда не обретут той финансовой безопасности, которой наслаждались их родители, бабушки, дедушки или даже старшие братья и сестры", — писал в The Atlantic обозреватель Энни Лоури в разгар пандемии COVID-19.В американских СМИ миллениалов называют "ненадежными", "облажавшимися", "первым поколением, более бедным, чем их родители". Объясняют это затягиванием детства. Миллениалы даже к 35 годам предпочитают жить с родителями, часто меняют работу и сферу деятельности, не покупают квартиры."Миллениалы в полной мере ощутили социальные и экономические проблемы нашего времени", — отмечает Дэвид Горски из Стэнфордского центра бедности и неравенства.Согласно данным этого центра, у миллениалов намечается гораздо больший разрыв по уровню доходов. Хорошо образованные могут неплохо зарабатывать, остальные беднее, чем предыдущие поколения в их возрасте. Не меньше разрыв и по этническому происхождению. Кроме того, на 20 процентов выросла смертность — в основном из-за суицидов и передозировки наркотиков.Сломали культурный код"Новым антропологическим типом" считает миллениалов исследователь из ВШЭ Вадим Радаев. Он связывает с ними "тихий социальный перелом", произошедший на рубеже веков. У этих людей нет опыта жизни в Советском Союзе, они взрослели в относительно стабильный и благополучный период — после 2000-го.С опорой на статистический материал и собственные наблюдения ученый пришел к выводу, что миллениалы заметно отличаются от старших поколений по множеству показателей. Основной источник данных — Российский мониторинг экономического положения и здоровья населения НИУ ВШЭ, проводимый с 1994-го. Это почти 260 тысяч ежегодных опросов.Миллениалы действительно позднее заводят семью. Не оформлявших брак почти в два раза больше, чем у реформенного поколения (родившихся с 1968 по 1981 год). Много бездетных, в 2009-м — 67%. У реформенных в том же возрасте — 31%. У младших миллениалов, их обозначают 3С, в 2018-м и того больше — 81%.Миллениалы позже выходят на рынок труда, потому что дольше учатся, указывает Радаев. Они откладывают самостоятельную жизнь, хотя возможности есть. Кстати, отношения с родителями у них гораздо лучше, чем у предыдущих поколений.Часто меняют работу. Их легко увлечь, но трудно удержать, добиться лояльности к организации невозможно, отмечает ученый.В американском издании Mashable приводится список того, что миллениалы отбросили как устаревшее. Всего 70 позиций. В том числе — владение квартирами, мотоциклами, брильянтами. А также ланчи, кусковое мыло. И алкоголь.Потребление спиртного для социологов — одна из главных характеристик общества. Это элемент культурного кода. И миллениалы его сломали.По данным ВШЭ, это первое поколение, которое употребляет спиртного меньше, чем предыдущее. Хотя, казалось бы, на их время пришелся рост доходов, качества напитков и ассортимента, снижение относительных цен. Миллениалы занимаются спортом, редко курят. Это общемировой тренд, и они его задали.Из опросов также следует, что миллениалы — самое оптимистичное поколение. Они больше предшественников удовлетворены своей жизнью. Хотя, уточняет Радаев, не исключено, что это возрастное.Убили американскую мечтуВ последние годы наметилась еще одна тенденция — обогащение. "Миллениалы не банкроты. На самом деле в экономическом плане они процветают", — утверждает американский психолог Джин Твенге из Университета в Сан-Диего. Перелом случился после 2010-го. В 2021 году доход домохозяйств 25-44-летних достиг исторического максимума.Ученые из Великобритании, Германии и Франции сравнили миллениалов с послевоенными беби-бумерами в том же возрасте. За основу взяли результаты Национального долгосрочного исследования в США (NLSY79 и NLSY79).Оказалось, что к 35 годам миллениалы с типичной жизненной траекторией значительно обогнали беби-бумеров по благосостоянию, включая число финансовых активов. Правда, и долгов у них больше.А главное, за счет них усиливается имущественный разрыв. "У богатых миллениалов теперь больше денег, чем у предшественников, у бедных еще меньше", — цитирует пресс-служба Кембриджского университета ведущего автора работы Роба Грюйтерса.В усилении экономического неравенства ученые видят угрозу американской мечте и призывают политиков отреагировать на это.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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социология, психология, алкоголь, счастье
Наука, Социология, Психология, Алкоголь, счастье
"Ненадежные", "облажавшиеся". Названы люди, разрушившие американскую мечту
Ученые назвали экономическое неравенство миллениалов угрозой американской мечте
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости, Татьяна Пичугина. О миллениалах говорят: "потерянные", "брошенные", "несчастные". Новые научные данные это опровергают. Родившиеся в конце XX века обеспеченнее предыдущих поколений, умеют сочетать карьеру с личной жизнью. Какие традиции удалось сломать "молодым взрослым" — в материале РИА Новости.
Появившись на свет в относительно благополучное время, в 1980-90-е, без глобальных войн, миллениалы тем не менее никогда не жили в стабильном мире. Их воспитывали в парадигме успеха через упорную учебу и труд. Но экономические и политические кризисы наложили свой отпечаток.
"Обремененные долгами, неспособные разбогатеть, застрявшие на низкооплачиваемой, бесперспективной работе, они никогда не обретут той финансовой безопасности, которой наслаждались их родители, бабушки, дедушки или даже старшие братья и сестры", — писал
в The Atlantic обозреватель Энни Лоури в разгар пандемии COVID-19.
В американских СМИ миллениалов называют "ненадежными", "облажавшимися", "первым поколением, более бедным, чем их родители". Объясняют это затягиванием детства. Миллениалы даже к 35 годам предпочитают жить с родителями, часто меняют работу и сферу деятельности, не покупают квартиры.
"Миллениалы в полной мере ощутили социальные и экономические проблемы нашего времени", — отмечает Дэвид Горски из Стэнфордского центра бедности и неравенства.
Согласно данным этого центра, у миллениалов намечается гораздо больший разрыв по уровню доходов. Хорошо образованные могут неплохо зарабатывать, остальные беднее, чем предыдущие поколения в их возрасте. Не меньше разрыв и по этническому происхождению. Кроме того, на 20 процентов выросла смертность — в основном из-за суицидов и передозировки наркотиков.
Миллениалам предрекли безработицу и высокий уровень смертности
"Новым антропологическим типом" считает
миллениалов исследователь из ВШЭ
Вадим Радаев. Он связывает с ними "тихий социальный перелом", произошедший на рубеже веков. У этих людей нет опыта жизни в Советском Союзе, они взрослели в относительно стабильный и благополучный период — после 2000-го.
С опорой на статистический материал и собственные наблюдения ученый пришел к выводу, что миллениалы заметно отличаются от старших поколений по множеству показателей. Основной источник данных — Российский мониторинг экономического положения и здоровья населения НИУ ВШЭ, проводимый с 1994-го. Это почти 260 тысяч ежегодных опросов.
Миллениалы действительно позднее заводят семью. Не оформлявших брак почти в два раза больше, чем у реформенного поколения (родившихся с 1968 по 1981 год). Много бездетных, в 2009-м — 67%. У реформенных в том же возрасте — 31%. У младших миллениалов, их обозначают 3С, в 2018-м и того больше — 81%.
Миллениалы позже выходят на рынок труда, потому что дольше учатся, указывает Радаев. Они откладывают самостоятельную жизнь, хотя возможности есть. Кстати, отношения с родителями у них гораздо лучше, чем у предыдущих поколений.
Часто меняют работу. Их легко увлечь, но трудно удержать, добиться лояльности к организации невозможно, отмечает
ученый.
В американском издании Mashable приводится список того, что миллениалы отбросили как устаревшее. Всего 70 позиций. В том числе — владение квартирами, мотоциклами, брильянтами. А также ланчи, кусковое мыло. И алкоголь.
Потребление спиртного для социологов — одна из главных характеристик общества. Это элемент культурного кода. И миллениалы его сломали.
По данным ВШЭ, это первое поколение, которое употребляет спиртного меньше, чем предыдущее. Хотя, казалось бы, на их время пришелся рост доходов, качества напитков и ассортимента, снижение относительных цен. Миллениалы занимаются спортом, редко курят. Это общемировой тренд, и они его задали.
Из опросов также следует, что миллениалы — самое оптимистичное поколение. Они больше предшественников удовлетворены своей жизнью. Хотя, уточняет Радаев, не исключено, что это возрастное.
В последние годы наметилась еще одна тенденция — обогащение. "Миллениалы не банкроты. На самом деле в экономическом плане они процветают", — утверждает
американский психолог Джин Твенге из Университета в Сан-Диего
. Перелом случился после 2010-го. В 2021 году доход домохозяйств 25-44-летних достиг исторического максимума.
Ученые из Великобритании
, Германии
и Франции сравнили
миллениалов с послевоенными беби-бумерами в том же возрасте. За основу взяли результаты Национального долгосрочного исследования в США
(NLSY79 и NLSY79).
Оказалось, что к 35 годам миллениалы с типичной жизненной траекторией значительно обогнали беби-бумеров по благосостоянию, включая число финансовых активов. Правда, и долгов у них больше.
А главное, за счет них усиливается имущественный разрыв. "У богатых миллениалов теперь больше денег, чем у предшественников, у бедных еще меньше", — цитирует пресс-служба Кембриджского университета
ведущего автора работы Роба Грюйтерса.
В усилении экономического неравенства ученые видят угрозу американской мечте и призывают политиков отреагировать на это.
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