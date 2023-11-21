https://ria.ru/20231121/millenialy-1910147820.html

"Ненадежные", "облажавшиеся". Названы люди, разрушившие американскую мечту

"Ненадежные", "облажавшиеся". Названы люди, разрушившие американскую мечту - РИА Новости, 21.11.2023

"Ненадежные", "облажавшиеся". Названы люди, разрушившие американскую мечту

О миллениалах говорят: "потерянные", "брошенные", "несчастные". Новые научные данные это опровергают. Родившиеся в конце XX века обеспеченнее предыдущих... РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T08:00

2023-11-21T08:00

2023-11-21T12:18

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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости, Татьяна Пичугина. О миллениалах говорят: "потерянные", "брошенные", "несчастные". Новые научные данные это опровергают. Родившиеся в конце XX века обеспеченнее предыдущих поколений, умеют сочетать карьеру с личной жизнью. Какие традиции удалось сломать "молодым взрослым" — в материале РИА Новости.Кто такие миллениалыПоявившись на свет в относительно благополучное время, в 1980-90-е, без глобальных войн, миллениалы тем не менее никогда не жили в стабильном мире. Их воспитывали в парадигме успеха через упорную учебу и труд. Но экономические и политические кризисы наложили свой отпечаток."Обремененные долгами, неспособные разбогатеть, застрявшие на низкооплачиваемой, бесперспективной работе, они никогда не обретут той финансовой безопасности, которой наслаждались их родители, бабушки, дедушки или даже старшие братья и сестры", — писал в The Atlantic обозреватель Энни Лоури в разгар пандемии COVID-19.В американских СМИ миллениалов называют "ненадежными", "облажавшимися", "первым поколением, более бедным, чем их родители". Объясняют это затягиванием детства. Миллениалы даже к 35 годам предпочитают жить с родителями, часто меняют работу и сферу деятельности, не покупают квартиры."Миллениалы в полной мере ощутили социальные и экономические проблемы нашего времени", — отмечает Дэвид Горски из Стэнфордского центра бедности и неравенства.Согласно данным этого центра, у миллениалов намечается гораздо больший разрыв по уровню доходов. Хорошо образованные могут неплохо зарабатывать, остальные беднее, чем предыдущие поколения в их возрасте. Не меньше разрыв и по этническому происхождению. Кроме того, на 20 процентов выросла смертность — в основном из-за суицидов и передозировки наркотиков.Сломали культурный код"Новым антропологическим типом" считает миллениалов исследователь из ВШЭ Вадим Радаев. Он связывает с ними "тихий социальный перелом", произошедший на рубеже веков. У этих людей нет опыта жизни в Советском Союзе, они взрослели в относительно стабильный и благополучный период — после 2000-го.С опорой на статистический материал и собственные наблюдения ученый пришел к выводу, что миллениалы заметно отличаются от старших поколений по множеству показателей. Основной источник данных — Российский мониторинг экономического положения и здоровья населения НИУ ВШЭ, проводимый с 1994-го. Это почти 260 тысяч ежегодных опросов.Миллениалы действительно позднее заводят семью. Не оформлявших брак почти в два раза больше, чем у реформенного поколения (родившихся с 1968 по 1981 год). Много бездетных, в 2009-м — 67%. У реформенных в том же возрасте — 31%. У младших миллениалов, их обозначают 3С, в 2018-м и того больше — 81%.Миллениалы позже выходят на рынок труда, потому что дольше учатся, указывает Радаев. Они откладывают самостоятельную жизнь, хотя возможности есть. Кстати, отношения с родителями у них гораздо лучше, чем у предыдущих поколений.Часто меняют работу. Их легко увлечь, но трудно удержать, добиться лояльности к организации невозможно, отмечает ученый.В американском издании Mashable приводится список того, что миллениалы отбросили как устаревшее. Всего 70 позиций. В том числе — владение квартирами, мотоциклами, брильянтами. А также ланчи, кусковое мыло. И алкоголь.Потребление спиртного для социологов — одна из главных характеристик общества. Это элемент культурного кода. И миллениалы его сломали.По данным ВШЭ, это первое поколение, которое употребляет спиртного меньше, чем предыдущее. Хотя, казалось бы, на их время пришелся рост доходов, качества напитков и ассортимента, снижение относительных цен. Миллениалы занимаются спортом, редко курят. Это общемировой тренд, и они его задали.Из опросов также следует, что миллениалы — самое оптимистичное поколение. Они больше предшественников удовлетворены своей жизнью. Хотя, уточняет Радаев, не исключено, что это возрастное.Убили американскую мечтуВ последние годы наметилась еще одна тенденция — обогащение. "Миллениалы не банкроты. На самом деле в экономическом плане они процветают", — утверждает американский психолог Джин Твенге из Университета в Сан-Диего. Перелом случился после 2010-го. В 2021 году доход домохозяйств 25-44-летних достиг исторического максимума.Ученые из Великобритании, Германии и Франции сравнили миллениалов с послевоенными беби-бумерами в том же возрасте. За основу взяли результаты Национального долгосрочного исследования в США (NLSY79 и NLSY79).Оказалось, что к 35 годам миллениалы с типичной жизненной траекторией значительно обогнали беби-бумеров по благосостоянию, включая число финансовых активов. Правда, и долгов у них больше.А главное, за счет них усиливается имущественный разрыв. "У богатых миллениалов теперь больше денег, чем у предшественников, у бедных еще меньше", — цитирует пресс-служба Кембриджского университета ведущего автора работы Роба Грюйтерса.В усилении экономического неравенства ученые видят угрозу американской мечте и призывают политиков отреагировать на это.

https://ria.ru/20191108/1560698557.html

https://ria.ru/20190126/1549897539.html

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Татьяна Пичугина

Татьяна Пичугина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Татьяна Пичугина

социология, психология, алкоголь, счастье