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Ленобласть поделилась опытом международного культурного сотрудничества - РИА Новости, 21.11.2023
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Ленинградская область
 
13:37 21.11.2023
https://ria.ru/20231121/kulturnoe_sotrudnichestvo-1910800403.html
Ленобласть поделилась опытом международного культурного сотрудничества
Ленобласть поделилась опытом международного культурного сотрудничества - РИА Новости, 21.11.2023
Ленобласть поделилась опытом международного культурного сотрудничества
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко принял участие в заседании Совета глав субъектов России при министерстве иностранных дел Российской... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T13:37
2023-11-21T13:37
ленинградская область
ленинградская область
культура
александр дрозденко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 ноя - РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко принял участие в заседании Совета глав субъектов России при министерстве иностранных дел Российской Федерации, сообщил глава региона в своем официальном телеграм-канале. Дрозденко рассказал об опыте взаимодействия региона в культурном и гуманитарном направлениях с зарубежными странами. "Сергей Лавров (министр иностранных дел России – ред.) отметил, что значение региональной "народной дипломатии" не теряет актуальности при развитии международных связей с Азией и иными дружественными России странами", — написал Дрозденко в телеграм-канале. Глава региона также отметил, что китайской стороне было предложено поработать в качестве одного из поисковых отрядов на объектах Вахта Памяти на территории Ленинградской области. Кроме того, губернатор региона рассказал и о расширении диалога с Индией. В 2024 году исполняется 150 лет со дня рождения Николая Рериха. Художник и философ жил в Ленинградской области в усадьбе в поселке Извара, где сейчас проходят реставрационные работы. По словам Дрозденко, регион ожидает в рамках празднования юбилейной даты индийских гостей.
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ленинградская область, культура, александр дрозденко
Ленинградская область , Ленинградская область, Культура, Александр Дрозденко

Ленобласть поделилась опытом международного культурного сотрудничества

© Фото : Правительство Ленинградской областиГубернатор Ленинградской области Александр Дрозденко принял участие в заседании Совета глав субъектов России при министерстве иностранных дел Российской Федерации
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко принял участие в заседании Совета глав субъектов России при министерстве иностранных дел Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© Фото : Правительство Ленинградской области
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко принял участие в заседании Совета глав субъектов России при министерстве иностранных дел Российской Федерации
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 ноя - РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко принял участие в заседании Совета глав субъектов России при министерстве иностранных дел Российской Федерации, сообщил глава региона в своем официальном телеграм-канале.
Дрозденко рассказал об опыте взаимодействия региона в культурном и гуманитарном направлениях с зарубежными странами.
"Сергей Лавров (министр иностранных дел России – ред.) отметил, что значение региональной "народной дипломатии" не теряет актуальности при развитии международных связей с Азией и иными дружественными России странами", — написал Дрозденко в телеграм-канале.
Глава региона также отметил, что китайской стороне было предложено поработать в качестве одного из поисковых отрядов на объектах Вахта Памяти на территории Ленинградской области.
Кроме того, губернатор региона рассказал и о расширении диалога с Индией. В 2024 году исполняется 150 лет со дня рождения Николая Рериха. Художник и философ жил в Ленинградской области в усадьбе в поселке Извара, где сейчас проходят реставрационные работы. По словам Дрозденко, регион ожидает в рамках празднования юбилейной даты индийских гостей.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко во время выступления на V Форуме социальных инноваций - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
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Ленинградская областьЛенинградская областьКультураАлександр Дрозденко
 
 
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