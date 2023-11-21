Ленобласть поделилась опытом международного культурного сотрудничества
© Фото : Правительство Ленинградской областиГубернатор Ленинградской области Александр Дрозденко принял участие в заседании Совета глав субъектов России при министерстве иностранных дел Российской Федерации
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко принял участие в заседании Совета глав субъектов России при министерстве иностранных дел Российской Федерации
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 ноя - РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко принял участие в заседании Совета глав субъектов России при министерстве иностранных дел Российской Федерации, сообщил глава региона в своем официальном телеграм-канале.
Дрозденко рассказал об опыте взаимодействия региона в культурном и гуманитарном направлениях с зарубежными странами.
"Сергей Лавров (министр иностранных дел России – ред.) отметил, что значение региональной "народной дипломатии" не теряет актуальности при развитии международных связей с Азией и иными дружественными России странами", — написал Дрозденко в телеграм-канале.
Глава региона также отметил, что китайской стороне было предложено поработать в качестве одного из поисковых отрядов на объектах Вахта Памяти на территории Ленинградской области.
Кроме того, губернатор региона рассказал и о расширении диалога с Индией. В 2024 году исполняется 150 лет со дня рождения Николая Рериха. Художник и философ жил в Ленинградской области в усадьбе в поселке Извара, где сейчас проходят реставрационные работы. По словам Дрозденко, регион ожидает в рамках празднования юбилейной даты индийских гостей.