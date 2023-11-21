https://ria.ru/20231121/kulturnoe_sotrudnichestvo-1910800403.html

Ленобласть поделилась опытом международного культурного сотрудничества

Ленобласть поделилась опытом международного культурного сотрудничества - РИА Новости, 21.11.2023

Ленобласть поделилась опытом международного культурного сотрудничества

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко принял участие в заседании Совета глав субъектов России при министерстве иностранных дел Российской... РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T13:37

2023-11-21T13:37

2023-11-21T13:37

ленинградская область

ленинградская область

культура

александр дрозденко

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 ноя - РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко принял участие в заседании Совета глав субъектов России при министерстве иностранных дел Российской Федерации, сообщил глава региона в своем официальном телеграм-канале. Дрозденко рассказал об опыте взаимодействия региона в культурном и гуманитарном направлениях с зарубежными странами. "Сергей Лавров (министр иностранных дел России – ред.) отметил, что значение региональной "народной дипломатии" не теряет актуальности при развитии международных связей с Азией и иными дружественными России странами", — написал Дрозденко в телеграм-канале. Глава региона также отметил, что китайской стороне было предложено поработать в качестве одного из поисковых отрядов на объектах Вахта Памяти на территории Ленинградской области. Кроме того, губернатор региона рассказал и о расширении диалога с Индией. В 2024 году исполняется 150 лет со дня рождения Николая Рериха. Художник и философ жил в Ленинградской области в усадьбе в поселке Извара, где сейчас проходят реставрационные работы. По словам Дрозденко, регион ожидает в рамках празднования юбилейной даты индийских гостей.

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ленинградская область, культура, александр дрозденко