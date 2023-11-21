https://ria.ru/20231121/kovid-1910751776.html

Заболеваемость COVID-19 в России за неделю увеличилась на 38 процентов

Заболеваемость COVID-19 в России за неделю увеличилась на 38 процентов - РИА Новости, 21.11.2023

Заболеваемость COVID-19 в России за неделю увеличилась на 38 процентов

За последнюю неделю заболеваемость COVID-19 выросла в России более чем на треть, сообщили журналистам в Федеральном оперативном штабе. РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T11:06

2023-11-21T11:06

2023-11-21T11:16

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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. За последнюю неделю заболеваемость COVID-19 выросла в России более чем на треть, сообщили журналистам в Федеральном оперативном штабе. "Показатель заболеваемости <…> на 100 тысяч населения составил 41,0 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 38,4 процента", — говорится в релизе.Причем рост отмечен в 82 регионах, из них в 26 — более чем в среднем по стране, добавили в штабе.В больницы попали 6398 человек — на 16,9 процента больше, чем на предыдущей неделе. Увеличение числа госпитализаций отмечается в 55 регионах, в 20 оно выше среднего по стране. Умерли за неделю 93 человека, а выздоровели 39 731 — на 32,5 процента больше в сравнении с предыдущей неделей.

https://ria.ru/20231120/kor-1910553282.html

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здоровье - общество, общество, россия, коронавирус covid-19