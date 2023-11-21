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Заболеваемость COVID-19 в России за неделю увеличилась на 38 процентов - РИА Новости, 21.11.2023
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11:06 21.11.2023 (обновлено: 11:16 21.11.2023)
https://ria.ru/20231121/kovid-1910751776.html
Заболеваемость COVID-19 в России за неделю увеличилась на 38 процентов
Заболеваемость COVID-19 в России за неделю увеличилась на 38 процентов - РИА Новости, 21.11.2023
Заболеваемость COVID-19 в России за неделю увеличилась на 38 процентов
За последнюю неделю заболеваемость COVID-19 выросла в России более чем на треть, сообщили журналистам в Федеральном оперативном штабе. РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T11:06
2023-11-21T11:16
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россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. За последнюю неделю заболеваемость COVID-19 выросла в России более чем на треть, сообщили журналистам в Федеральном оперативном штабе. &quot;Показатель заболеваемости &lt;…&gt; на 100 тысяч населения составил 41,0 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 38,4 процента&quot;, — говорится в релизе.Причем рост отмечен в 82 регионах, из них в 26 — более чем в среднем по стране, добавили в штабе.В больницы попали 6398 человек — на 16,9 процента больше, чем на предыдущей неделе. Увеличение числа госпитализаций отмечается в 55 регионах, в 20 оно выше среднего по стране. Умерли за неделю 93 человека, а выздоровели 39 731 — на 32,5 процента больше в сравнении с предыдущей неделей.
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здоровье - общество, общество, россия, коронавирус covid-19
Здоровье - Общество, Общество, Россия, Коронавирус COVID-19
Заболеваемость COVID-19 в России за неделю увеличилась на 38 процентов

Оперштаб: заболеваемость COVID-19 в РФ за неделю увеличилась на 38,4%

© iStock.com / Alexander VasilyevКомпьютерная модель вируса COVID-19
Компьютерная модель вируса COVID-19 - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© iStock.com / Alexander Vasilyev
Компьютерная модель вируса COVID-19. Архивное фото
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. За последнюю неделю заболеваемость COVID-19 выросла в России более чем на треть, сообщили журналистам в Федеральном оперативном штабе.
«

"Показатель заболеваемости <…> на 100 тысяч населения составил 41,0 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 38,4 процента", — говорится в релизе.

Причем рост отмечен в 82 регионах, из них в 26 — более чем в среднем по стране, добавили в штабе.
В больницы попали 6398 человек — на 16,9 процента больше, чем на предыдущей неделе. Увеличение числа госпитализаций отмечается в 55 регионах, в 20 оно выше среднего по стране.
Умерли за неделю 93 человека, а выздоровели 39 731 — на 32,5 процента больше в сравнении с предыдущей неделей.
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