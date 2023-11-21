https://ria.ru/20231121/kontrnastuplenie-1910811858.html

Президент Чехии заявил, что контрнаступление ВСУ идет не по плану

Президент Чехии заявил, что контрнаступление ВСУ идет не по плану - РИА Новости, 21.11.2023

Президент Чехии заявил, что контрнаступление ВСУ идет не по плану

Усталость от конфликта на Украине проявляется у всех участвующих сторон, а контрнаступление ВСУ развивается не по плану киевских властей, заявил президент Чехии РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T14:17

2023-11-21T14:17

2023-11-21T15:53

специальная военная операция на украине

украина

петр павел

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владимир путин

сергей шойгу

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ПРАГА, 21 ноя — РИА Новости. Усталость от конфликта на Украине проявляется у всех участвующих сторон, а контрнаступление ВСУ развивается не по плану киевских властей, заявил президент Чехии Петр Павел на годовом совещании высшего командного состава армии страны."Усталость от войны (на Украине. — Прим. ред.), которая проявляется, естественно, не только у воюющих сторон, но и у всех стран, кто поддерживает Украину или Россию, приведет к тому, что будет расти давление на окончание конфликта неким соглашением. А соглашение, если до него дойдет, будет, естественно, исходить из реальной ситуации на полях сражений", — сказал он.По словам главы государства, украинское наступление идет не так, как этого ожидали в Киеве. Причина заключается не только в том, что западная поддержка оказалась недостаточно массивной и быстрой, но и в упущенном времени, которое позволило России подготовиться, пояснил Павел.Москва достигла такого уровня обороны, при котором очень сложно добиться какого-либо успеха. Кроме того, она увеличила производство военной продукции и готова поставлять на фронт больше техники и снаряжения, чем способны предоставить Украине западные страны, добавил чешский лидер.При этом президент утверждает, что успех России в этом противостоянии мог бы создать большие проблемы для Запада, поскольку "не только укрепил бы ее в стремлении решать проблемы на международной арене силовым путем, но и мог бы подвигнуть на это и другие страны, в частности Китай".ВСУ уже шестой месяц пытаются продвинуться на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. По словам Владимира Путина, украинское контрнаступление фактически провалилось, а российские военные улучшают свои позиции на всем протяжении линии фронта. Как уточнил глава Минобороны Сергей Шойгу, потери армии противника с начала ноября составили более 13 700 человек, а также около 1800 единиц различного вооружения и военной техники.Кроме того, в начале месяца украинский главком Валерий Залужный в статье для журнала The Economist заявил, что ВСУ зашли в тупик: "Скорее всего, глубокого и красивого прорыва не будет". Он также признал, что не смог продемонстрировать впечатляющие темпы продвижения, которых от него ожидали на Западе согласно натовским учебникам.

https://ria.ru/20231119/kontrnastuplenie-1910401079.html

https://ria.ru/20231121/ssha-1910827028.html

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