https://ria.ru/20231121/kndr-1910723552.html

КНДР может запустить спутник уже 22 ноября, сообщил источник

КНДР может запустить спутник уже 22 ноября, сообщил источник - РИА Новости, 21.11.2023

КНДР может запустить спутник уже 22 ноября, сообщил источник

КНДР может попытаться запустить военный разведывательный спутник уже 22 ноября, сообщил журналистам в Сеуле источник среди южнокорейских военных. РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T08:44

2023-11-21T08:44

2023-11-21T08:44

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СЕУЛ, 21 ноя – РИА Новости. КНДР может попытаться запустить военный разведывательный спутник уже 22 ноября, сообщил журналистам в Сеуле источник среди южнокорейских военных. Ранее служба безопасности на море Японии сообщила, что получила уведомление от Северной Кореи о запуске ракеты-носителя со спутником в интервале с 22 ноября по 1 декабря. Ожидается, что фрагменты ракеты упадут за пределами исключительной экономической зоны Японии в двух точках к юго-западу от Северной Кореи в Желтом море и к востоку от Филиппин. "Предположительно, запуск может быть с ночи на завтра (22 ноября – ред), мы также готовимся… В этом году Северная Корея производила все запуски спутника в первый же день указанного срока. Погода завтра до рассвета, кажется, подходящая. После в районе (полигона – ред) Тончханни будет снег с дождем. Но, так как это Северная Корея, если нужно, то все равно запустят", - сказал журналистам военный чиновник. Он также отметил, что, по мнению военных, заявленный КНДР срок с 22 ноября по 1 декабря на самом деле предполагает с 0.00 часов 22 ноября и по 24.00 31 ноября. Северная Корея пыталась запустить спутник-шпион 31 мая и 24 августа. В обоих случаях запуск состоялся в первый же день действия предупреждения, но также в обоих случаях закончился неудачей. Во время запуска в августе ракета пролетела над территорией самой южной японской префектуры Окинава.

https://ria.ru/20231118/starship-1910291563.html

https://ria.ru/20231120/sputniki-1910526217.html

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в мире, космос - риа наука, япония, сеул, желтое море, кндр (северная корея)