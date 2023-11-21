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Росздравнадзор приостановил применение ИИ из-за угрозы для пациентов - РИА Новости, 21.11.2023
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15:39 21.11.2023 (обновлено: 17:48 21.11.2023)
https://ria.ru/20231121/ii-1910841306.html
Росздравнадзор приостановил применение ИИ из-за угрозы для пациентов
Росздравнадзор приостановил применение ИИ из-за угрозы для пациентов - РИА Новости, 21.11.2023
Росздравнадзор приостановил применение ИИ из-за угрозы для пациентов
Росздравнадзор приостановил применение программного обеспечения Botkin.AI из-за угрозы жизни и здоровью пациентов, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T15:39
2023-11-21T17:48
здоровье - общество
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ии
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Росздравнадзор приостановил применение программного обеспечения Botkin.AI из-за угрозы жизни и здоровью пациентов, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства."Принято решение о приостановке применения, а также инициировано проведение внепланового выборочного контроля в отношении производителя Botkin.AI ООО "Интеллоджик". Соответствующие заявление и документы направлены в прокуратуру города Москвы. По итогам проверочных мероприятий будет сделан вывод о возможности дальнейшего обращения медицинского изделия", — говорится в заявлении.Как уточняется, эта платформа подлежит пострегистрационному мониторингу безопасности и клинической эффективности. Производитель Botkin.AI должен был отправлять отчеты в Росздравнадзор, но ведомство их так и не получило.В итоге были выявлены отклонения в характеристиках (результаты работы ПО с ИИ) относительно заявленных при его госрегистрации. "Росздравнадзором &lt;...&gt; проводится пострегистрационный мониторинг безопасности и клинической эффективности медицинских изделий класса потенциального риска применения 2б (имплантируемых в организм человека), а также медицинских изделий класса потенциального риска применения 3, том числе программного обеспечения с применением технологий искусственного интеллекта (относится к классу 3)", — пояснили в пресс-службе.Кроме того, ведомство проверяет отчеты по клиническому мониторингу таких медизделий. Там напомнили, что 19 из 24 зарегистрированных в России ПО с применением ИИ предназначены для анализа диагностических изображений. При этом 16 из них — отечественные разработки (включая медицинское изделие "Обеспечение программное прикладное Botkin.AI для визуализации и обработки изображений стандарта DICOM по ТУ 58.29.32-001-45146066-2020" производства ООО "Интеллоджик", Россия), подытожили в Росздравнадзоре.
https://ria.ru/20231121/iskusstvennyy_intellekt-1910826888.html
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здоровье - общество, общество, россия, москва, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), ии
Здоровье - Общество, Общество, Россия, Москва, Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор), ИИ
Росздравнадзор приостановил применение ИИ из-за угрозы для пациентов

Росздравнадзор приостановил применение ПО Botkin.AI из-за угрозы для пациентов

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкИскусственный интеллект
Искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Росздравнадзор приостановил применение программного обеспечения Botkin.AI из-за угрозы жизни и здоровью пациентов, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"Принято решение о приостановке применения, а также инициировано проведение внепланового выборочного контроля в отношении производителя Botkin.AI ООО "Интеллоджик". Соответствующие заявление и документы направлены в прокуратуру города Москвы. По итогам проверочных мероприятий будет сделан вывод о возможности дальнейшего обращения медицинского изделия", — говорится в заявлении.

Медицинская система Botkin.AI — платформа с искусственным интеллектом, помогающая врачам анализировать снимки компьютерной томографии и искать патологии.

Как уточняется, эта платформа подлежит пострегистрационному мониторингу безопасности и клинической эффективности. Производитель Botkin.AI должен был отправлять отчеты в Росздравнадзор, но ведомство их так и не получило.
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В итоге были выявлены отклонения в характеристиках (результаты работы ПО с ИИ) относительно заявленных при его госрегистрации.
"Росздравнадзором <...> проводится пострегистрационный мониторинг безопасности и клинической эффективности медицинских изделий класса потенциального риска применения 2б (имплантируемых в организм человека), а также медицинских изделий класса потенциального риска применения 3, том числе программного обеспечения с применением технологий искусственного интеллекта (относится к классу 3)", — пояснили в пресс-службе.
Кроме того, ведомство проверяет отчеты по клиническому мониторингу таких медизделий.
Там напомнили, что 19 из 24 зарегистрированных в России ПО с применением ИИ предназначены для анализа диагностических изображений. При этом 16 из них — отечественные разработки (включая медицинское изделие "Обеспечение программное прикладное Botkin.AI для визуализации и обработки изображений стандарта DICOM по ТУ 58.29.32-001-45146066-2020" производства ООО "Интеллоджик", Россия), подытожили в Росздравнадзоре.
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