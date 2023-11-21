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КЧР направит 30 тонн гуманитарной помощи жителям Палестины
КЧР направит 30 тонн гуманитарной помощи жителям Палестины - РИА Новости, 21.11.2023
КЧР направит 30 тонн гуманитарной помощи жителям Палестины
Карачаево-Черкесия направит гражданам Палестины 30 тонн гуманитарной помощи, сформированной на средства жителей и бизнес-сообщества республики, сообщил в своем... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T13:14
2023-11-21T13:14
2023-11-21T13:14
карачаево-черкесская республика
карачаево-черкесская республика (кчр)
палестина
гуманитарная помощь
рашид темрезов
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ЧЕРКЕССК, 21 ноя - РИА Новости. Карачаево-Черкесия направит гражданам Палестины 30 тонн гуманитарной помощи, сформированной на средства жителей и бизнес-сообщества республики, сообщил в своем телеграм-канале глава КЧР Рашид Темрезов. "Готовится к отправке гуманитарный груз весом 30 тонн для граждан Палестины от жителей Карачаево-Черкесии.<…> Правительством республики приобретены продукты питания – мука, сахар, консервы и другие продукты долговременного хранения, средства личной гигиены, постельное белье и другие товары первой необходимости. В формировании груза также приняли участие представители бизнес-сообщества республики", - написал Темрезов в социальных сетях. О ходе подготовительного процесса, результатах согласования со всеми ответственными структурами по транспортировке и отправке груза на рабочем совещании главе региона рассказали вице-премьер КЧР Евгений Поляков и глава МЧС по КЧР Александр Голоколенко. "Начинается загрузка машин, затем в сопровождении сотрудников МЧС гуманитарный груз от Карачаево-Черкесии будет доставлен на борт воздушного судна – перевозчика по согласованному гуманитарному коридору", - говорится в сообщении главы региона. Темрезов поблагодарил жителей Карачаево-Черкесии за участие в формировании гуманитарной помощи, руководство МЧС России - за оперативные и согласованные действия по формированию и отправке груза.
https://ria.ru/20231114/kchr-1909324766.html
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карачаево-черкесская республика (кчр), палестина, гуманитарная помощь, рашид темрезов
Карачаево-Черкесская Республика, Карачаево-Черкесская республика (КЧР), Палестина, Гуманитарная помощь, Рашид Темрезов
ЧЕРКЕССК, 21 ноя - РИА Новости. Карачаево-Черкесия направит гражданам Палестины 30 тонн гуманитарной помощи, сформированной на средства жителей и бизнес-сообщества республики, сообщил в своем телеграм-канале глава КЧР Рашид Темрезов.
"Готовится к отправке гуманитарный груз весом 30 тонн для граждан Палестины от жителей Карачаево-Черкесии.<…> Правительством республики приобретены продукты питания – мука, сахар, консервы и другие продукты долговременного хранения, средства личной гигиены, постельное белье и другие товары первой необходимости. В формировании груза также приняли участие представители бизнес-сообщества республики", - написал Темрезов в социальных сетях.
О ходе подготовительного процесса, результатах согласования со всеми ответственными структурами по транспортировке и отправке груза на рабочем совещании главе региона рассказали вице-премьер КЧР Евгений Поляков и глава МЧС
по КЧР Александр Голоколенко.
"Начинается загрузка машин, затем в сопровождении сотрудников МЧС гуманитарный груз от Карачаево-Черкесии будет доставлен на борт воздушного судна – перевозчика по согласованному гуманитарному коридору", - говорится в сообщении главы региона.
Темрезов поблагодарил жителей Карачаево-Черкесии за участие в формировании гуманитарной помощи, руководство МЧС России
- за оперативные и согласованные действия по формированию и отправке груза.
Темрезов: КЧР организует сбор гуманитарной помощи для Палестины