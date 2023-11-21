https://ria.ru/20231121/griby-1910764430.html

В Томской области ученые нашли 20 редких видов грибов

В Томской области ученые нашли 20 редких видов грибов - РИА Новости, 21.11.2023

В Томской области ученые нашли 20 редких видов грибов

Ученые Томского госуниверситета (ТГУ) в прошедшем сезоне выявили в регионе сразу 20 редких видов грибов, в том числе ранее не встречавшийся в Сибири тропический РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T12:00

2023-11-21T12:00

2023-11-21T12:18

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НОВОСИБИРСК, 21 ноя – РИА Новости. Ученые Томского госуниверситета (ТГУ) в прошедшем сезоне выявили в регионе сразу 20 редких видов грибов, в том числе ранее не встречавшийся в Сибири тропический гриб энтонема киноварно-красная (Entonaema cinnabarinum), сообщили РИА Новости в вузе. Так, некоторые из находок биологов ТГУ ранее не встречались не только в Томской области, но и в Сибири в целом. Среди открытий такие редкие для России виды, как моховик буйволиный (Hortiboletus bubalinus), гебелома сахарная (Hebeloma sacchariolens) и ряд других. "Находкой года стал "тропический" гриб энтонема киноварно-красная. Северная граница его распространения – это юг Западной Европы. В России он единично регистрировался в Причерноморье и относительно регулярно встречается на Дальнем Востоке в Уссурийском заповеднике. Несколько родственных видов этого рода широко распространены в тропических и субтропических областях: Америке, Австралии, Юго-Восточной Азии, Индии, Африке", - рассказал ученый Биологического института ТГУ и участник микологической рабочей группы университета Сергей Гашков. Экзотический гриб имеет столь же экзотическую "внешность" – это оранжевое шарообразное плодовое тело, наполненное зеленоватой слизью. В распространении гриба участвуют насекомые – рогохвосты, в яйцекладе которых в специальном органе сохраняются споры-пропагулы, что говорит о симбионтных отношениях гриба и насекомого. Рогохвост откладывает в древесину свои яйца и туда же засевает нужные грибы, которые впоследствии дополнят рацион личинок насекомого. В Томской области тропический гриб был найден на валеже ствола старой черемухи на территории учебно-научной станции "Полигон Коларово". "Было большое недоумение, когда я и старший научный сотрудник НИИ биологии и биофизики ТГУ Надежда Кудашова идентифицировали этот гриб, а ведущие микологи страны по аскомицетам из Биологического института в Санкт-Петербурге подтвердили находку", - сказал Гашков. Позже ученые нашли второй экземпляр гриба на территории Михайловской рощи в Томске. Условия и причины его появления в Сибири еще предстоит изучить. Кроме того, в этом году впервые в Томской области и Сибири в целом студентами Биологического института в Университетской роще ТГУ был обнаружен моховик буйволиный (Hortiboletus bubalinus). Находки этого вида известны в Европе, Новой Зеландии и Северной Америке, но для России их всего несколько. При этом студенты нашли сразу несколько десятков экземпляров, что говорит о благоприятных условиях, сложившихся именно этим летом для нового моховика. Ученые отмечают, что изучение грибов имеет большое значение, поскольку они играют важнейшую роль в жизни многих растений, с которыми они образуют симбиоз. Знание этих связей позволяет разрабатывать новые биотехнологии. Кроме того, грибы являются важнейшей частью биоценоза планеты, в частности, они утилизируют органику, возвращая микро- и макроэлементы в окружающую среду, а также служат пищей многим животным и человеку. Ежегодный микологический мониторинг дает возможность анализировать особенности трансформации климата и влияния этих процессов на окружающую среду.

https://ria.ru/20231121/okean-1910728790.html

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томская область, россия, западная европа, общество