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В Ленинградском зоопарке выбрали имя для детеныша белоруких гиббонов - РИА Новости, 21.11.2023
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Хорошие новости
 
13:41 21.11.2023 (обновлено: 14:29 21.11.2023)
https://ria.ru/20231121/gibbon-1910802250.html
В Ленинградском зоопарке выбрали имя для детеныша белоруких гиббонов
В Ленинградском зоопарке выбрали имя для детеныша белоруких гиббонов - РИА Новости, 21.11.2023
В Ленинградском зоопарке выбрали имя для детеныша белоруких гиббонов
Родившегося в Ленинградском зоопарке детеныша белоруких гиббонов назвали Одиссей, сообщили в учреждении. РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T13:41
2023-11-21T14:29
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ленинградский зоопарк
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 ноя — РИА Новости. Родившегося в Ленинградском зоопарке детеныша белоруких гиббонов назвали Одиссей, сообщили в учреждении. Детеныш родился в мае у пары белоруких гиббонов Персея и Габины. Сейчас он живет в вольере с родителями и двумя старшими сестрами — Эллиной и Афиной. В начале ноября в зоопарке узнали, что это мальчик, и по традиции предложили выбрать для него имя. &quot;Условие было одно: имя должно быть греческим, как и у всех членов дружного семейства гиббонов Ленинградского зоопарка. В онлайн-конкурсе вы предложили огромное множество вариантов греческих имен. Кличку для животных всегда выбирают сотрудники, которые ухаживают за ними. В этот раз киперы просмотрели все 635 комментариев и выбрали самое подходящее имя. Теперь малыша гиббона зовут Одиссей&quot;, — рассказали в зоопарке.Ленинградский зоопарк — один из старейших в России. Он открылся 14 августа 1865 года, изначально это был частный зверинец, который содержали голландец Юлиус Гебгардт и его жена София. Впоследствии зоопарк сменил множество владельцев, более 50 лет оставаясь частным учреждением. Государственной собственностью он стал в 1917 году. Вместе с городом зоопарк пережил революцию и блокаду Ленинграда. Сегодня Ленинградский зоопарк — дом примерно для 600 видов млекопитающих, птиц, рыб и беспозвоночных из разных уголков Земли.
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ленинградский зоопарк, санкт-петербург
Хорошие новости, Ленинградский зоопарк, Санкт-Петербург
В Ленинградском зоопарке выбрали имя для детеныша белоруких гиббонов

Родившегося в Ленинградском зоопарке детеныша белоруких гиббонов назвали Одиссей

© Фото : Ленинградский зоопаркДетеныш белоруких гиббонов Одиссей
Детеныш белоруких гиббонов Одиссей - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© Фото : Ленинградский зоопарк
Детеныш белоруких гиббонов Одиссей
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 ноя — РИА Новости. Родившегося в Ленинградском зоопарке детеныша белоруких гиббонов назвали Одиссей, сообщили в учреждении.
Детеныш родился в мае у пары белоруких гиббонов Персея и Габины. Сейчас он живет в вольере с родителями и двумя старшими сестрами — Эллиной и Афиной. В начале ноября в зоопарке узнали, что это мальчик, и по традиции предложили выбрать для него имя.
«

"Условие было одно: имя должно быть греческим, как и у всех членов дружного семейства гиббонов Ленинградского зоопарка. В онлайн-конкурсе вы предложили огромное множество вариантов греческих имен. Кличку для животных всегда выбирают сотрудники, которые ухаживают за ними. В этот раз киперы просмотрели все 635 комментариев и выбрали самое подходящее имя. Теперь малыша гиббона зовут Одиссей", — рассказали в зоопарке.

Ленинградский зоопарк — один из старейших в России. Он открылся 14 августа 1865 года, изначально это был частный зверинец, который содержали голландец Юлиус Гебгардт и его жена София. Впоследствии зоопарк сменил множество владельцев, более 50 лет оставаясь частным учреждением. Государственной собственностью он стал в 1917 году. Вместе с городом зоопарк пережил революцию и блокаду Ленинграда. Сегодня Ленинградский зоопарк — дом примерно для 600 видов млекопитающих, птиц, рыб и беспозвоночных из разных уголков Земли.
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