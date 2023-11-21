https://ria.ru/20231121/gibbon-1910802250.html

В Ленинградском зоопарке выбрали имя для детеныша белоруких гиббонов

В Ленинградском зоопарке выбрали имя для детеныша белоруких гиббонов - РИА Новости, 21.11.2023

В Ленинградском зоопарке выбрали имя для детеныша белоруких гиббонов

Родившегося в Ленинградском зоопарке детеныша белоруких гиббонов назвали Одиссей, сообщили в учреждении. РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T13:41

2023-11-21T13:41

2023-11-21T14:29

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 ноя — РИА Новости. Родившегося в Ленинградском зоопарке детеныша белоруких гиббонов назвали Одиссей, сообщили в учреждении. Детеныш родился в мае у пары белоруких гиббонов Персея и Габины. Сейчас он живет в вольере с родителями и двумя старшими сестрами — Эллиной и Афиной. В начале ноября в зоопарке узнали, что это мальчик, и по традиции предложили выбрать для него имя. "Условие было одно: имя должно быть греческим, как и у всех членов дружного семейства гиббонов Ленинградского зоопарка. В онлайн-конкурсе вы предложили огромное множество вариантов греческих имен. Кличку для животных всегда выбирают сотрудники, которые ухаживают за ними. В этот раз киперы просмотрели все 635 комментариев и выбрали самое подходящее имя. Теперь малыша гиббона зовут Одиссей", — рассказали в зоопарке.Ленинградский зоопарк — один из старейших в России. Он открылся 14 августа 1865 года, изначально это был частный зверинец, который содержали голландец Юлиус Гебгардт и его жена София. Впоследствии зоопарк сменил множество владельцев, более 50 лет оставаясь частным учреждением. Государственной собственностью он стал в 1917 году. Вместе с городом зоопарк пережил революцию и блокаду Ленинграда. Сегодня Ленинградский зоопарк — дом примерно для 600 видов млекопитающих, птиц, рыб и беспозвоночных из разных уголков Земли.

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ленинградский зоопарк, санкт-петербург