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В Ленинградском зоопарке выбрали имя для детеныша белоруких гиббонов
В Ленинградском зоопарке выбрали имя для детеныша белоруких гиббонов - РИА Новости, 21.11.2023
В Ленинградском зоопарке выбрали имя для детеныша белоруких гиббонов
Родившегося в Ленинградском зоопарке детеныша белоруких гиббонов назвали Одиссей, сообщили в учреждении. РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T13:41
2023-11-21T13:41
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 ноя — РИА Новости. Родившегося в Ленинградском зоопарке детеныша белоруких гиббонов назвали Одиссей, сообщили в учреждении. Детеныш родился в мае у пары белоруких гиббонов Персея и Габины. Сейчас он живет в вольере с родителями и двумя старшими сестрами — Эллиной и Афиной. В начале ноября в зоопарке узнали, что это мальчик, и по традиции предложили выбрать для него имя. "Условие было одно: имя должно быть греческим, как и у всех членов дружного семейства гиббонов Ленинградского зоопарка. В онлайн-конкурсе вы предложили огромное множество вариантов греческих имен. Кличку для животных всегда выбирают сотрудники, которые ухаживают за ними. В этот раз киперы просмотрели все 635 комментариев и выбрали самое подходящее имя. Теперь малыша гиббона зовут Одиссей", — рассказали в зоопарке.Ленинградский зоопарк — один из старейших в России. Он открылся 14 августа 1865 года, изначально это был частный зверинец, который содержали голландец Юлиус Гебгардт и его жена София. Впоследствии зоопарк сменил множество владельцев, более 50 лет оставаясь частным учреждением. Государственной собственностью он стал в 1917 году. Вместе с городом зоопарк пережил революцию и блокаду Ленинграда. Сегодня Ленинградский зоопарк — дом примерно для 600 видов млекопитающих, птиц, рыб и беспозвоночных из разных уголков Земли.
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Хорошие новости, Ленинградский зоопарк, Санкт-Петербург
В Ленинградском зоопарке выбрали имя для детеныша белоруких гиббонов
Родившегося в Ленинградском зоопарке детеныша белоруких гиббонов назвали Одиссей
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 ноя — РИА Новости.
Родившегося в Ленинградском зоопарке детеныша белоруких гиббонов назвали Одиссей, сообщили в учреждении
.
Детеныш родился в мае у пары белоруких гиббонов Персея и Габины. Сейчас он живет в вольере с родителями и двумя старшими сестрами — Эллиной и Афиной. В начале ноября в зоопарке узнали, что это мальчик, и по традиции предложили выбрать для него имя.
«
"Условие было одно: имя должно быть греческим, как и у всех членов дружного семейства гиббонов Ленинградского зоопарка. В онлайн-конкурсе вы предложили огромное множество вариантов греческих имен. Кличку для животных всегда выбирают сотрудники, которые ухаживают за ними. В этот раз киперы просмотрели все 635 комментариев и выбрали самое подходящее имя. Теперь малыша гиббона зовут Одиссей", — рассказали в зоопарке.
Ленинградский зоопарк — один из старейших в России. Он открылся 14 августа 1865 года, изначально это был частный зверинец, который содержали голландец Юлиус Гебгардт и его жена София. Впоследствии зоопарк сменил множество владельцев, более 50 лет оставаясь частным учреждением. Государственной собственностью он стал в 1917 году. Вместе с городом зоопарк пережил революцию и блокаду Ленинграда. Сегодня Ленинградский зоопарк — дом примерно для 600 видов млекопитающих, птиц, рыб и беспозвоночных из разных уголков Земли.
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