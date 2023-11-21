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Комитет защиты журналистов назвал число погибших сотрудников СМИ в Газе

Комитет защиты журналистов назвал число погибших сотрудников СМИ в Газе - РИА Новости, 21.11.2023

Комитет защиты журналистов назвал число погибших сотрудников СМИ в Газе

Число погибших журналистов и сотрудников СМИ с начала эскалации палестино-израильского конфликта 7 октября достигло как минимум 50, заявила международная... РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T11:27

2023-11-21T11:27

2023-11-21T11:39

в мире

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

комитет защиты журналистов

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россия

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Число погибших журналистов и сотрудников СМИ с начала эскалации палестино-израильского конфликта 7 октября достигло как минимум 50, заявила международная организация Комитет защиты журналистов."По состоянию на 20 ноября предварительное расследование Комитета защиты журналистов показало, что по меньшей мере 50 журналистов и работников СМИ были среди... убитых с начала палестино-израильского конфликта 7 октября... Больше всего журналистов погибли в первый день конфликта, 7 октября: тогда погибли шесть журналистов", - говорится в заявлении Комитета.По словам организации, среди погибших 45 человек были палестинцами, четыре - израильтянами и один - ливанцем."Сообщается, что 11 журналистов получили ранения, трое журналистов были объявлены пропавшими без вести", - отметил Комитет. Организация также сообщила об аресте 18 журналистов.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 13 тысяч человек, пострадали более 30 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

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в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, комитет защиты журналистов, израиль, россия, восточный иерусалим, владимир путин, хамас, оон