https://ria.ru/20231121/fosagro-1910926843.html

"ФосАгро" вошла в топ-20 крупнейших компаний-инвесторов России

"ФосАгро" вошла в топ-20 крупнейших компаний-инвесторов России - РИА Новости, 21.11.2023

"ФосАгро" вошла в топ-20 крупнейших компаний-инвесторов России

РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T21:44

2023-11-21T21:44

2023-11-21T21:44

фосагро

россия

инвестиции

forbes

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"ФосАгро" вошла в топ-20 крупнейших компаний-инвесторов России МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Российская вертикально-интегрированная компания, один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений Группа "ФосАгро", вошла в двадцатку крупнейших российских компаний-инвесторов по версии Forbes, сообщает пресс-служба компании. Составители рейтинга ранжировали представителей нефтегазовой, металлургической, атомной, химической и других отраслей по объему инвестиций за 2022 год. В качестве источника данных издание рассматривало опубликованную компаниями финансовую или бухгалтерскую отчетность, а также данные ФНС России и Росстата, говорится в сообщении. "Включение "ФосАгро" в двадцатку наиболее инвестиционно-активных компаний России – наглядный результат нашей приверженности реализации долгосрочной стратегии развития, ориентированной на постоянную модернизацию, внедрение самых современных технологий и увеличение производственных показателей", - отметил генеральный директор компании Михаил Рыбников, слова которого цитирует пресс-служба. Так, только за прошлый год инвестиции "ФосАгро" в строительство новых и развитие действующих мощностей превысили 63 миллиарда рублей. На всех производствах компании продолжается планомерная работа в рамках инвестиционных проектов развития. Запускаются новые производства в горнодобывающем, горнообогатительном и перерабатывающем комплексах, развивается сеть дистрибуции на внутреннем рынке, пояснили в пресс-службе. Там добавили, что в каждом из регионов присутствия "ФосАгро" входит в число системообразующих налогоплательщиков, перечислив только в прошлом году более 59 миллиардов рублей в бюджеты всех уровней. Компания реализует проекты в области здравоохранения, культуры, спорта, патриотического воспитания, городского благоустройства. Кроме того, в прошлом году 12,9 миллиарда рублей направлено на финансирование социальных и благотворительных проектов – почти в 2,5 раза больше, чем годом ранее. "Компания будет и далее следовать избранным приоритетам: в ближайшие пять лет "ФосАгро" намерена направить на инвестиции более 250 миллиардов рублей. Это позволит продолжать ставить новые производственные рекорды, следуя принципам социальной ответственности, вкладывая значительные средства в социальную сферу регионов присутствия, обеспечивая достойные условия труда для работников предприятий", - подчеркнул Рыбников.

https://ria.ru/20230830/fosagro-1893269782.html

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фосагро, россия, инвестиции, forbes