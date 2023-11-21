https://ria.ru/20231121/evromaydan-1910710153.html

Украинских граждан на Евромайдане нагло обманули, уверен Марочко

Украинских граждан на Евромайдане нагло обманули, уверен Марочко - РИА Новости, 21.11.2023

Украинских граждан на Евромайдане нагло обманули, уверен Марочко

Майдан 2013-2014 года в Киеве был предлогом для включения Украины в антироссийский проект Запада, а украинских граждан обманули лозунгами о европейском пути,... РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T04:07

2023-11-21T04:07

2023-11-21T04:07

украина

киев

луганская народная республика

андрей марочко

петр порошенко

виктор янукович

евросоюз

верховная рада украины

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ЛУГАНСК, 21 ноя - РИА Новости. Майдан 2013-2014 года в Киеве был предлогом для включения Украины в антироссийский проект Запада, а украинских граждан обманули лозунгами о европейском пути, заявил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. Десять лет назад, 21 ноября 2013, на майдане в Киеве начались протесты, приведшие к госперевороту. Поводом для массовых выступлений стала приостановка подписания властью соглашения с ЕС об ассоциации. "Спустя 10 лет после событий на Майдане уже стал очевиден тот факт, что украинское общество, ​ украинских граждан подло и нагло обманули. О чем мы твердили в самом начале, что новая украинская власть не самостоятельная, что все это делает Запад, никто этому не верил, но сейчас этого даже не скрывают. К сожалению, одурманенные люди с Центральной и Западной части Украины, действительно, верили в лозунги о лучшем будущем, европейском развитии страны, но все это было предлогом для того, чтобы запустить Украину в проект "анти-Россия", - сказал Марочко. Он подчеркнул, что все эти действия привели к печальным и трагическим последствиям. "Сейчас уже сложно сосчитать, сколько жертв среди гражданского населения, среди военнослужащих с обеих сторон. И по сути Запад добился чего хотел, русские убивают русских. Ведь украинские граждане - это такие же русские по духу люди, просто одурманенные пропагандой", - дополнил эксперт. Главная киевская площадь - майдан Незалежности (площадь Независимости) - была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства о приостановке подписания ассоциации с ЕС. Позже Майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов, столкновения обернулись десятками жертв. В феврале 2014 года Верховная рада отстранила занимавшего пост президента Виктора Януковича от власти, он был вынужден покинуть Украину, позднее президентом был избран Петр Порошенко. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента - Януковича и спецподразделение МВД "Беркут", которые отрицают причастность к убийствам.

https://ria.ru/20231121/evromaydan-1910708748.html

https://ria.ru/20231117/obvineniya-1910194340.html

украина

киев

луганская народная республика

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украина, киев, луганская народная республика, андрей марочко, петр порошенко, виктор янукович, евросоюз, верховная рада украины, в мире