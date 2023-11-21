Рейтинг@Mail.ru
Украинских граждан на Евромайдане нагло обманули, уверен Марочко - РИА Новости, 21.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:07 21.11.2023
https://ria.ru/20231121/evromaydan-1910710153.html
Украинских граждан на Евромайдане нагло обманули, уверен Марочко
Украинских граждан на Евромайдане нагло обманули, уверен Марочко - РИА Новости, 21.11.2023
Украинских граждан на Евромайдане нагло обманули, уверен Марочко
Майдан 2013-2014 года в Киеве был предлогом для включения Украины в антироссийский проект Запада, а украинских граждан обманули лозунгами о европейском пути,... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T04:07
2023-11-21T04:07
украина
киев
луганская народная республика
андрей марочко
петр порошенко
виктор янукович
евросоюз
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/16/1784861457_0:171:3036:1879_1920x0_80_0_0_20c66b8ce1abb332ba15ef8a012392c7.jpg
ЛУГАНСК, 21 ноя - РИА Новости. Майдан 2013-2014 года в Киеве был предлогом для включения Украины в антироссийский проект Запада, а украинских граждан обманули лозунгами о европейском пути, заявил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. Десять лет назад, 21 ноября 2013, на майдане в Киеве начались протесты, приведшие к госперевороту. Поводом для массовых выступлений стала приостановка подписания властью соглашения с ЕС об ассоциации. "Спустя 10 лет после событий на Майдане уже стал очевиден тот факт, что украинское общество, ​ украинских граждан подло и нагло обманули. О чем мы твердили в самом начале, что новая украинская власть не самостоятельная, что все это делает Запад, никто этому не верил, но сейчас этого даже не скрывают. К сожалению, одурманенные люди с Центральной и Западной части Украины, действительно, верили в лозунги о лучшем будущем, европейском развитии страны, но все это было предлогом для того, чтобы запустить Украину в проект "анти-Россия", - сказал Марочко. Он подчеркнул, что все эти действия привели к печальным и трагическим последствиям. "Сейчас уже сложно сосчитать, сколько жертв среди гражданского населения, среди военнослужащих с обеих сторон. И по сути Запад добился чего хотел, русские убивают русских. Ведь украинские граждане - это такие же русские по духу люди, просто одурманенные пропагандой", - дополнил эксперт. Главная киевская площадь - майдан Незалежности (площадь Независимости) - была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства о приостановке подписания ассоциации с ЕС. Позже Майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов, столкновения обернулись десятками жертв. В феврале 2014 года Верховная рада отстранила занимавшего пост президента Виктора Януковича от власти, он был вынужден покинуть Украину, позднее президентом был избран Петр Порошенко. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента - Януковича и спецподразделение МВД "Беркут", которые отрицают причастность к убийствам.
https://ria.ru/20231121/evromaydan-1910708748.html
https://ria.ru/20231117/obvineniya-1910194340.html
украина
киев
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/16/1784861457_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_5699c43922eaa34e7fac7394db990002.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, киев, луганская народная республика, андрей марочко, петр порошенко, виктор янукович, евросоюз, верховная рада украины, в мире
Украина, Киев, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Петр Порошенко, Виктор Янукович, Евросоюз, Верховная Рада Украины, В мире
Украинских граждан на Евромайдане нагло обманули, уверен Марочко

Марочко: Евромайдан был нужен для принятия Украины в проект Запада против России

© РИА Новости / Андрей Стенин | Перейти в медиабанкКиев во время Евромайдана
Киев во время Евромайдана - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в медиабанк
Киев во время Евромайдана. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 21 ноя - РИА Новости. Майдан 2013-2014 года в Киеве был предлогом для включения Украины в антироссийский проект Запада, а украинских граждан обманули лозунгами о европейском пути, заявил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Десять лет назад, 21 ноября 2013, на майдане в Киеве начались протесты, приведшие к госперевороту. Поводом для массовых выступлений стала приостановка подписания властью соглашения с ЕС об ассоциации.
Киев во время Евромайдана - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
Азаров назвал организаторов и главную цель Евромайдана
03:24
"Спустя 10 лет после событий на Майдане уже стал очевиден тот факт, что украинское общество, ​ украинских граждан подло и нагло обманули. О чем мы твердили в самом начале, что новая украинская власть не самостоятельная, что все это делает Запад, никто этому не верил, но сейчас этого даже не скрывают. К сожалению, одурманенные люди с Центральной и Западной части Украины, действительно, верили в лозунги о лучшем будущем, европейском развитии страны, но все это было предлогом для того, чтобы запустить Украину в проект "анти-Россия", - сказал Марочко.
Он подчеркнул, что все эти действия привели к печальным и трагическим последствиям.
"Сейчас уже сложно сосчитать, сколько жертв среди гражданского населения, среди военнослужащих с обеих сторон. И по сути Запад добился чего хотел, русские убивают русских. Ведь украинские граждане - это такие же русские по духу люди, просто одурманенные пропагандой", - дополнил эксперт.
Главная киевская площадь - майдан Незалежности (площадь Независимости) - была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства о приостановке подписания ассоциации с ЕС. Позже Майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов, столкновения обернулись десятками жертв. В феврале 2014 года Верховная рада отстранила занимавшего пост президента Виктора Януковича от власти, он был вынужден покинуть Украину, позднее президентом был избран Петр Порошенко. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента - Януковича и спецподразделение МВД "Беркут", которые отрицают причастность к убийствам.
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
ГД прокомментировала обвинения, что Россия устраивает "Майдан-3" на Украине
17 ноября, 21:08
 
УкраинаКиевЛуганская Народная РеспубликаАндрей МарочкоПетр ПорошенкоВиктор ЯнуковичЕвросоюзВерховная Рада УкраиныВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала