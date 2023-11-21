Рейтинг@Mail.ru
В Сеуле заявили, что Россия якобы могла помочь КНДР доработать двигатель РН - РИА Новости, 21.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:58 21.11.2023 (обновлено: 21:58 21.11.2023)
https://ria.ru/20231121/dvigatel-1910847353.html
В Сеуле заявили, что Россия якобы могла помочь КНДР доработать двигатель РН
В Сеуле заявили, что Россия якобы могла помочь КНДР доработать двигатель РН - РИА Новости, 21.11.2023
В Сеуле заявили, что Россия якобы могла помочь КНДР доработать двигатель РН
В Сеуле утверждают, что Россия якобы могла помочь КНДР доработать системы двигателя для ракеты-носителя, чтобы запустить военный разведывательный спутник,... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T15:58
2023-11-21T21:58
в мире
россия
сеул
ссср
космос - риа наука
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151171/72/1511717273_765:0:4237:1953_1920x0_80_0_0_a815dbde6064acb7e712dd8e4bea6d36.jpg
СЕУЛ, 21 ноя — РИА Новости. В Сеуле утверждают, что Россия якобы могла помочь КНДР доработать системы двигателя для ракеты-носителя, чтобы запустить военный разведывательный спутник, заявил военный чиновник журналистам в Сеуле на закрытом брифинге. Ранее Служба безопасности на море Японии сообщила, что получила уведомление от Северной Кореи о запуске ракеты-носителя со спутником в интервале с 22 ноября по 1 декабря. &quot;Есть информация, что после саммита лидеров России и Северной Кореи (В КНДР. — Прим. ред.) приехала команда специалистов. Мы считаем, что Северная Корея получила какую-то помощь, точно не известно какую. Я предполагаю, что это была помощь с системами двигателя ракеты-носителя, так как во время первого запуска проблемы возникли в работе двигателя второй и затем в августе — в работе третьей ступени&quot;, — утверждает неназванный военный чиновник.Ранее МИД России заявил, что обвинения в адрес России и КНДР в незаконном военно-техническом сотрудничестве бездоказательны, Россия ответственно выполняет свои международные обязательства, это не мешает "развивать традиционные отношения дружбы и сотрудничества с соседями, в том числе КНДР, имеющие давние исторические корни". Согласно мнению южнокорейских специалистов, маловероятно, что изменения касались систем самого спутника или что Россия предоставила КНДР "новый спутник целиком", так как доработать его за три месяца было бы сложно. Поэтому, скорее всего, Россия якобы помогла Северной Корее с системами двигателя ракеты, утверждает чиновник. По его словам, еще со времен СССР и до сего дня КНДР якобы различными способами, в том числе с помощью хакерства, получила широкий ряд советских технологий и разработок в области ракетных двигателей. Как утверждает военный чиновник, часть технологий была получена с помощью закупки вооружений через третьи страны. Предполагается, что некоторые советские разработчики также переехали в КНДР (как во время СССР, так и после его распада) и сыграли "ключевую роль" в разработке северокорейских ракет, заявил чиновник. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал голословными и ничем не подтвержденными обвинения США в адрес России и КНР в обходе санкций против КНДР. Он подчеркнул, что каждое новое подобное заявление девальвирует предыдущие. Песков заявлял, что не комментирует сообщения о поставках вооружения из КНДР в Россию: таких было много, они беспочвенные; КНДР является соседом России, и Москва будет продолжать развивать отношения с Пхеньяном по всех сферах.
https://ria.ru/20231111/kndr-1908836727.html
россия
сеул
ссср
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151171/72/1511717273_1199:0:3803:1953_1920x0_80_0_0_1ce483ee10007fa8dae295d019d05ba8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сеул, ссср, космос - риа наука, дмитрий песков
В мире, Россия, Сеул, СССР, Космос - РИА Наука, Дмитрий Песков
В Сеуле заявили, что Россия якобы могла помочь КНДР доработать двигатель РН

В Сеуле утверждают, что Россия якобы могла помочь КНДР доработать двигатель РН

© AP Photo / David GuttenfelderСеверокорейский военнослужащий на космодроме Сохэ в провинции Пхёнан-Пукто, КНДР
Северокорейский военнослужащий на космодроме Сохэ в провинции Пхёнан-Пукто, КНДР - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© AP Photo / David Guttenfelder
Северокорейский военнослужащий на космодроме Сохэ в провинции Пхёнан-Пукто, КНДР. Архивное фото
Читать ria.ru в
СЕУЛ, 21 ноя — РИА Новости. В Сеуле утверждают, что Россия якобы могла помочь КНДР доработать системы двигателя для ракеты-носителя, чтобы запустить военный разведывательный спутник, заявил военный чиновник журналистам в Сеуле на закрытом брифинге.
Ранее Служба безопасности на море Японии сообщила, что получила уведомление от Северной Кореи о запуске ракеты-носителя со спутником в интервале с 22 ноября по 1 декабря.
В особое время: визит лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию
© РИА Новости / Пресс-служба главы Минприроды РФ | Перейти в медиабанк

Лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл на Дальний Восток на своем бронепоезде 12 сентября.

Лидер КНДР Ким Чен Ын выходит из вагона поезда на станции Хасан в Приморском крае

Лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл на Дальний Восток на своем бронепоезде 12 сентября.

© РИА Новости / Пресс-служба главы Минприроды РФ
Перейти в медиабанк
1 из 13
© РИА Новости / Пресс-служба главы Минприроды РФ | Перейти в медиабанк

Это его первая за четыре года зарубежная поездка и второй визит в Россию.

Лидер КНДР Ким Чен Ын на встрече с главой Министерства природных ресурсов и экологии Александром Козловым в Приморском крае

Это его первая за четыре года зарубежная поездка и второй визит в Россию.

© РИА Новости / Пресс-служба главы Минприроды РФ
Перейти в медиабанк
2 из 13
© РИА Новости / Пресс-служба главы Минприроды РФ | Перейти в медиабанк

Состоялись переговоры северокорейского лидера с главой Минприроды России Александром Козловым и губернатором Приморья Олегом Кожемяко.

Лидер КНДР Ким Чен Ын и глава Министерства природных ресурсов и экологии Александр Козлов во время встречи в Приморском крае

Состоялись переговоры северокорейского лидера с главой Минприроды России Александром Козловым и губернатором Приморья Олегом Кожемяко.

© РИА Новости / Пресс-служба главы Минприроды РФ
Перейти в медиабанк
3 из 13
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

В среду председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын прибыл на космодром Восточный.

Председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын на космодроме Восточный

В среду председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын прибыл на космодром Восточный.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
4 из 13
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

Там прошла его встреча с президентом России Владимиром Путиным.

Президент РФ Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын во время встречи на космодроме Восточный

Там прошла его встреча с президентом России Владимиром Путиным.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
5 из 13
© РИА Новости / Михаил Метцель | Перейти в медиабанк

Среди тем для обсуждения — двусторонние отношения и насыщенный обмен мнениями по международным делам.

Президент РФ Владимир Путин и председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын на космодроме Восточный

Среди тем для обсуждения — двусторонние отношения и насыщенный обмен мнениями по международным делам.

© РИА Новости / Михаил Метцель
Перейти в медиабанк
6 из 13
© РИА Новости / Михаил Метцель | Перейти в медиабанк

Пресс-конференции по итогам общения двух лидеров не запланировано.

Президент РФ Владимир Путин и председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын на космодроме Восточный

Пресс-конференции по итогам общения двух лидеров не запланировано.

© РИА Новости / Михаил Метцель
Перейти в медиабанк
7 из 13
© РИА Новости / Михаил Метцель | Перейти в медиабанк

За результатами визита обещают пристально следить в США.

Президент РФ Владимир Путин и председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын на космодроме Восточный

За результатами визита обещают пристально следить в США.

© РИА Новости / Михаил Метцель
Перейти в медиабанк
8 из 13
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

Путин и Ким Чен Ын осмотрели объекты космодрома Восточный.

Президент РФ Владимир Путин и председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын на космодроме Восточный

Путин и Ким Чен Ын осмотрели объекты космодрома Восточный.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
9 из 13
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

Позже главы государств провели переговоры с участием делегаций.

Президент РФ Владимир Путин и председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын во время встречи на космодроме Восточный

Позже главы государств провели переговоры с участием делегаций.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
10 из 13
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

Ким Чен Ына в поездке сопровождают глава МИД КНДР Чхве Сон Хи, глава отдела военного управления ЦК Трудовой партии Пак Чон Чхон и заместитель главы Центрального военного комитета партии Ли Бён Чхоль.

 Маршал сухопутных войск КНДР Пак Чон Чхон КНДР и министр обороны КНДР Кан Сун Нам на встрече президента РФ Владимира Путина и председателя Государственного совета КНДР Ким Чен Ына на космодроме Восточный

Ким Чен Ына в поездке сопровождают глава МИД КНДР Чхве Сон Хи, глава отдела военного управления ЦК Трудовой партии Пак Чон Чхон и заместитель главы Центрального военного комитета партии Ли Бён Чхоль.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
11 из 13
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

В российскую делегацию вошли: пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, вице-премьеры Алексей Оверчук, Марат Хуснуллин и Денис Мантуров, а также министры Сергей Лавров, Сергей Шойгу, Виталий Савельев и Александр Козлов.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу и заместитель председателя правительства РФ - министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров перед началом встречи президента РФ Владимира Путина и председателя Государственного совета КНДР Ким Чен Ына

В российскую делегацию вошли: пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, вице-премьеры Алексей Оверчук, Марат Хуснуллин и Денис Мантуров, а также министры Сергей Лавров, Сергей Шойгу, Виталий Савельев и Александр Козлов.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
12 из 13
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

После лидеры провели переговоры тет-а-тет.

Президент РФ Владимир Путин председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын во время встречи на космодроме Восточный

После лидеры провели переговоры тет-а-тет.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
13 из 13

Лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл на Дальний Восток на своем бронепоезде 12 сентября.

© РИА Новости / Пресс-служба главы Минприроды РФ
Перейти в медиабанк
1 из 13

Это его первая за четыре года зарубежная поездка и второй визит в Россию.

© РИА Новости / Пресс-служба главы Минприроды РФ
Перейти в медиабанк
2 из 13

Состоялись переговоры северокорейского лидера с главой Минприроды России Александром Козловым и губернатором Приморья Олегом Кожемяко.

© РИА Новости / Пресс-служба главы Минприроды РФ
Перейти в медиабанк
3 из 13

В среду председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын прибыл на космодром Восточный.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
4 из 13

Там прошла его встреча с президентом России Владимиром Путиным.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
5 из 13

Среди тем для обсуждения — двусторонние отношения и насыщенный обмен мнениями по международным делам.

© РИА Новости / Михаил Метцель
Перейти в медиабанк
6 из 13

Пресс-конференции по итогам общения двух лидеров не запланировано.

© РИА Новости / Михаил Метцель
Перейти в медиабанк
7 из 13

За результатами визита обещают пристально следить в США.

© РИА Новости / Михаил Метцель
Перейти в медиабанк
8 из 13

Путин и Ким Чен Ын осмотрели объекты космодрома Восточный.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
9 из 13

Позже главы государств провели переговоры с участием делегаций.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
10 из 13

Ким Чен Ына в поездке сопровождают глава МИД КНДР Чхве Сон Хи, глава отдела военного управления ЦК Трудовой партии Пак Чон Чхон и заместитель главы Центрального военного комитета партии Ли Бён Чхоль.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
11 из 13

В российскую делегацию вошли: пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, вице-премьеры Алексей Оверчук, Марат Хуснуллин и Денис Мантуров, а также министры Сергей Лавров, Сергей Шойгу, Виталий Савельев и Александр Козлов.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
12 из 13

После лидеры провели переговоры тет-а-тет.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
13 из 13
«

"Есть информация, что после саммита лидеров России и Северной Кореи (В КНДР. — Прим. ред.) приехала команда специалистов. Мы считаем, что Северная Корея получила какую-то помощь, точно не известно какую. Я предполагаю, что это была помощь с системами двигателя ракеты-носителя, так как во время первого запуска проблемы возникли в работе двигателя второй и затем в августе — в работе третьей ступени", — утверждает неназванный военный чиновник.

Ранее МИД России заявил, что обвинения в адрес России и КНДР в незаконном военно-техническом сотрудничестве бездоказательны, Россия ответственно выполняет свои международные обязательства, это не мешает "развивать традиционные отношения дружбы и сотрудничества с соседями, в том числе КНДР, имеющие давние исторические корни".
Пхеньян - РИА Новости, 1920, 11.11.2023
Россия выполняет резолюции СБ ООН в отношении КНДР, заявили в МИД
11 ноября, 12:24
Согласно мнению южнокорейских специалистов, маловероятно, что изменения касались систем самого спутника или что Россия предоставила КНДР "новый спутник целиком", так как доработать его за три месяца было бы сложно. Поэтому, скорее всего, Россия якобы помогла Северной Корее с системами двигателя ракеты, утверждает чиновник.
По его словам, еще со времен СССР и до сего дня КНДР якобы различными способами, в том числе с помощью хакерства, получила широкий ряд советских технологий и разработок в области ракетных двигателей. Как утверждает военный чиновник, часть технологий была получена с помощью закупки вооружений через третьи страны. Предполагается, что некоторые советские разработчики также переехали в КНДР (как во время СССР, так и после его распада) и сыграли "ключевую роль" в разработке северокорейских ракет, заявил чиновник.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал голословными и ничем не подтвержденными обвинения США в адрес России и КНР в обходе санкций против КНДР. Он подчеркнул, что каждое новое подобное заявление девальвирует предыдущие. Песков заявлял, что не комментирует сообщения о поставках вооружения из КНДР в Россию: таких было много, они беспочвенные; КНДР является соседом России, и Москва будет продолжать развивать отношения с Пхеньяном по всех сферах.
 
В миреРоссияСеулСССРКосмос - РИА НаукаДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала