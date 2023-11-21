https://ria.ru/20231121/dvigatel-1910847353.html

В Сеуле заявили, что Россия якобы могла помочь КНДР доработать двигатель РН

В Сеуле заявили, что Россия якобы могла помочь КНДР доработать двигатель РН - РИА Новости, 21.11.2023

В Сеуле заявили, что Россия якобы могла помочь КНДР доработать двигатель РН

В Сеуле утверждают, что Россия якобы могла помочь КНДР доработать системы двигателя для ракеты-носителя, чтобы запустить военный разведывательный спутник,... РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T15:58

2023-11-21T15:58

2023-11-21T21:58

в мире

россия

сеул

ссср

космос - риа наука

дмитрий песков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151171/72/1511717273_765:0:4237:1953_1920x0_80_0_0_a815dbde6064acb7e712dd8e4bea6d36.jpg

СЕУЛ, 21 ноя — РИА Новости. В Сеуле утверждают, что Россия якобы могла помочь КНДР доработать системы двигателя для ракеты-носителя, чтобы запустить военный разведывательный спутник, заявил военный чиновник журналистам в Сеуле на закрытом брифинге. Ранее Служба безопасности на море Японии сообщила, что получила уведомление от Северной Кореи о запуске ракеты-носителя со спутником в интервале с 22 ноября по 1 декабря. "Есть информация, что после саммита лидеров России и Северной Кореи (В КНДР. — Прим. ред.) приехала команда специалистов. Мы считаем, что Северная Корея получила какую-то помощь, точно не известно какую. Я предполагаю, что это была помощь с системами двигателя ракеты-носителя, так как во время первого запуска проблемы возникли в работе двигателя второй и затем в августе — в работе третьей ступени", — утверждает неназванный военный чиновник.Ранее МИД России заявил, что обвинения в адрес России и КНДР в незаконном военно-техническом сотрудничестве бездоказательны, Россия ответственно выполняет свои международные обязательства, это не мешает "развивать традиционные отношения дружбы и сотрудничества с соседями, в том числе КНДР, имеющие давние исторические корни". Согласно мнению южнокорейских специалистов, маловероятно, что изменения касались систем самого спутника или что Россия предоставила КНДР "новый спутник целиком", так как доработать его за три месяца было бы сложно. Поэтому, скорее всего, Россия якобы помогла Северной Корее с системами двигателя ракеты, утверждает чиновник. По его словам, еще со времен СССР и до сего дня КНДР якобы различными способами, в том числе с помощью хакерства, получила широкий ряд советских технологий и разработок в области ракетных двигателей. Как утверждает военный чиновник, часть технологий была получена с помощью закупки вооружений через третьи страны. Предполагается, что некоторые советские разработчики также переехали в КНДР (как во время СССР, так и после его распада) и сыграли "ключевую роль" в разработке северокорейских ракет, заявил чиновник. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал голословными и ничем не подтвержденными обвинения США в адрес России и КНР в обходе санкций против КНДР. Он подчеркнул, что каждое новое подобное заявление девальвирует предыдущие. Песков заявлял, что не комментирует сообщения о поставках вооружения из КНДР в Россию: таких было много, они беспочвенные; КНДР является соседом России, и Москва будет продолжать развивать отношения с Пхеньяном по всех сферах.

https://ria.ru/20231111/kndr-1908836727.html

россия

сеул

ссср

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, сеул, ссср, космос - риа наука, дмитрий песков