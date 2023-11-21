https://ria.ru/20231121/dtp-1910922838.html
В Петербурге водитель погиб под колесами своего автомобиля
В Петербурге водитель погиб под колесами своего автомобиля - РИА Новости, 21.11.2023
В Петербурге водитель погиб под колесами своего автомобиля
Водитель, который вышел проверить, сильно ли поврежден его автомобиль, задевший ограждение кольцевой дороги, погиб под колесами собственной машины после того,... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T21:18
2023-11-21T21:18
2023-11-21T21:25
происшествия
санкт-петербург
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/15/1910923716_204:129:1068:615_1920x0_80_0_0_a8857c4032b912aceb74aae64ce4b803.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 ноя – РИА Новости. Водитель, который вышел проверить, сильно ли поврежден его автомобиль, задевший ограждение кольцевой дороги, погиб под колесами собственной машины после того, как в нее врезалось другая, сообщил региональный главк МВД РФ. Как информирует ведомство, во вторник днем на 16-м километре внутреннего кольца кольцевой автодороги (КАД) 28-летний водитель Chevrolet при движении задел ограждение. Остановившись, чтобы оценить повреждения, он вышел из автомобиля, не успев выставить предупреждающий знак. "В этот момент в его автомобиль въехал автомобиль "Лада Ларгус" под управлением 26-летнего водителя, после чего стоявший автомобиль совершил наезд на своего водителя. В результате ДТП водитель "Шевроле" скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении. По факту ДТП проводится проверка.
https://ria.ru/20230603/dtp-1875929593.html
https://ria.ru/20230621/avtobusy-1879681785.html
санкт-петербург
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/15/1910923716_0:0:958:718_1920x0_80_0_0_1ec8370f74919b1fcb3363ff441b5fb9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург, россия
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия
В Петербурге водитель погиб под колесами своего автомобиля
МВД: в Петербурге водитель погиб под колесами своего автомобиля, идет проверка