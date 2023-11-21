Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге водитель погиб под колесами своего автомобиля - РИА Новости, 21.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:18 21.11.2023 (обновлено: 21:25 21.11.2023)
https://ria.ru/20231121/dtp-1910922838.html
В Петербурге водитель погиб под колесами своего автомобиля
В Петербурге водитель погиб под колесами своего автомобиля - РИА Новости, 21.11.2023
В Петербурге водитель погиб под колесами своего автомобиля
Водитель, который вышел проверить, сильно ли поврежден его автомобиль, задевший ограждение кольцевой дороги, погиб под колесами собственной машины после того,... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T21:18
2023-11-21T21:25
происшествия
санкт-петербург
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/15/1910923716_204:129:1068:615_1920x0_80_0_0_a8857c4032b912aceb74aae64ce4b803.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 ноя – РИА Новости. Водитель, который вышел проверить, сильно ли поврежден его автомобиль, задевший ограждение кольцевой дороги, погиб под колесами собственной машины после того, как в нее врезалось другая, сообщил региональный главк МВД РФ. Как информирует ведомство, во вторник днем на 16-м километре внутреннего кольца кольцевой автодороги (КАД) 28-летний водитель Chevrolet при движении задел ограждение. Остановившись, чтобы оценить повреждения, он вышел из автомобиля, не успев выставить предупреждающий знак. "В этот момент в его автомобиль въехал автомобиль "Лада Ларгус" под управлением 26-летнего водителя, после чего стоявший автомобиль совершил наезд на своего водителя. В результате ДТП водитель "Шевроле" скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении. По факту ДТП проводится проверка.
https://ria.ru/20230603/dtp-1875929593.html
https://ria.ru/20230621/avtobusy-1879681785.html
санкт-петербург
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/15/1910923716_0:0:958:718_1920x0_80_0_0_1ec8370f74919b1fcb3363ff441b5fb9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, санкт-петербург, россия
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия
В Петербурге водитель погиб под колесами своего автомобиля

МВД: в Петербурге водитель погиб под колесами своего автомобиля, идет проверка

© Фото : Петербургская полиция/TelegramДТП на КАД в Санкт-Петербурге
ДТП на КАД в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© Фото : Петербургская полиция/Telegram
ДТП на КАД в Санкт-Петербурге
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 ноя – РИА Новости. Водитель, который вышел проверить, сильно ли поврежден его автомобиль, задевший ограждение кольцевой дороги, погиб под колесами собственной машины после того, как в нее врезалось другая, сообщил региональный главк МВД РФ.
Как информирует ведомство, во вторник днем на 16-м километре внутреннего кольца кольцевой автодороги (КАД) 28-летний водитель Chevrolet при движении задел ограждение. Остановившись, чтобы оценить повреждения, он вышел из автомобиля, не успев выставить предупреждающий знак.
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 03.06.2023
Крупные ДТП в России в 2023 году
3 июня, 11:43
"В этот момент в его автомобиль въехал автомобиль "Лада Ларгус" под управлением 26-летнего водителя, после чего стоявший автомобиль совершил наезд на своего водителя. В результате ДТП водитель "Шевроле" скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении.
По факту ДТП проводится проверка.
ДТП в Кизлярском районе Дагестана - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
Крупные ДТП с участием пассажирских автобусов в России в 2023 году
21 июня, 21:58
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала