https://ria.ru/20231121/briks-1910871330.html

Си Цзиньпин назвал БРИКС важной платформой для укрепления сотрудничества

Си Цзиньпин назвал БРИКС важной платформой для укрепления сотрудничества - РИА Новости, 21.11.2023

Си Цзиньпин назвал БРИКС важной платформой для укрепления сотрудничества

БРИКС является важной платформой для укрепления единства, сотрудничества и защиты общих интересов развивающихся стран, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в... РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T17:12

2023-11-21T17:12

2023-11-21T17:42

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китай

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ПЕКИН, 21 ноя - РИА Новости. БРИКС является важной платформой для укрепления единства, сотрудничества и защиты общих интересов развивающихся стран, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе внеочередного саммита БРИКС."Механизм сотрудничества БРИКС является важной платформой для укрепления единства и сотрудничества и защиты общих интересов стран с формирующимся рынком и развивающихся стран", - сказал Си Цзиньпин, слова которого приводит агентство Синьхуа.По его словам, координация позиций по палестино-израильскому конфликту и принятые действия на внеочередном саммите БРИКС во вторник стали хорошим началом для сотрудничества объединения после его расширения.

https://ria.ru/20230822/briks-1891612481.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, си цзиньпин, брикс, китай