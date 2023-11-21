https://ria.ru/20231121/briks-1910871330.html
Си Цзиньпин назвал БРИКС важной платформой для укрепления сотрудничества
Си Цзиньпин назвал БРИКС важной платформой для укрепления сотрудничества - РИА Новости, 21.11.2023
Си Цзиньпин назвал БРИКС важной платформой для укрепления сотрудничества
БРИКС является важной платформой для укрепления единства, сотрудничества и защиты общих интересов развивающихся стран, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T17:12
2023-11-21T17:12
2023-11-21T17:42
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ПЕКИН, 21 ноя - РИА Новости. БРИКС является важной платформой для укрепления единства, сотрудничества и защиты общих интересов развивающихся стран, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе внеочередного саммита БРИКС."Механизм сотрудничества БРИКС является важной платформой для укрепления единства и сотрудничества и защиты общих интересов стран с формирующимся рынком и развивающихся стран", - сказал Си Цзиньпин, слова которого приводит агентство Синьхуа.По его словам, координация позиций по палестино-израильскому конфликту и принятые действия на внеочередном саммите БРИКС во вторник стали хорошим началом для сотрудничества объединения после его расширения.
https://ria.ru/20230822/briks-1891612481.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, си цзиньпин, брикс, китай
В мире, Си Цзиньпин, БРИКС, Китай
Си Цзиньпин назвал БРИКС важной платформой для укрепления сотрудничества
Си Цзиньпин назвал БРИКС важной платформой для защиты общих интересов
ПЕКИН, 21 ноя - РИА Новости. БРИКС является важной платформой для укрепления единства, сотрудничества и защиты общих интересов развивающихся стран, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе внеочередного саммита БРИКС.
"Механизм сотрудничества БРИКС является важной платформой для укрепления единства и сотрудничества и защиты общих интересов стран с формирующимся рынком и развивающихся стран", - сказал Си Цзиньпин, слова которого приводит агентство Синьхуа.
По его словам, координация позиций по палестино-израильскому конфликту и принятые действия на внеочередном саммите БРИКС во вторник стали хорошим началом для сотрудничества объединения после его расширения.
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