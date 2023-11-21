https://ria.ru/20231121/briks-1910862835.html
Путин позитивно оценил практику срочного созыва саммитов БРИКС
Путин позитивно оценил практику срочного созыва саммитов БРИКС - РИА Новости, 21.11.2023
Путин позитивно оценил практику срочного созыва саммитов БРИКС
Президент РФ Владимир Путин позитивно оценил практику срочного созыва саммитов БРИКС по важным международным вопросам, введенную ЮАР. РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T16:43
2023-11-21T16:43
2023-11-21T16:44
юар
в мире
брикс
владимир путин
россия
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
сирил рамафоса
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/15/1910856781_0:0:3136:1764_1920x0_80_0_0_bbb73925695b281c13672b03e5c0c355.jpg
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин позитивно оценил практику срочного созыва саммитов БРИКС по важным международным вопросам, введенную ЮАР. "Новый формат экстренных онлайн-заседаний лидеров, предложенный президентом (ЮАР Сирилом) Рамафосой, представляется весьма перспективным. Причем это касается не только ближневосточного урегулирования, но и других злободневных вопросов глобальной и региональной повестки дня", - сказал Путин на внеочередном саммите БРИКС, который проходил по видеосвязи и был посвящен ситуации в секторе Газа.
юар
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/15/1910856781_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_beaa4a866d51aa7d7d18261ac9a6478a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
юар, в мире, брикс, владимир путин, россия, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сирил рамафоса
ЮАР, В мире, БРИКС, Владимир Путин, Россия, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Сирил Рамафоса
Путин позитивно оценил практику срочного созыва саммитов БРИКС
Путин позитивно оценил практику срочного созыва саммитов БРИКС, введенную ЮАР