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Путин позитивно оценил практику срочного созыва саммитов БРИКС - РИА Новости, 21.11.2023
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16:43 21.11.2023 (обновлено: 16:44 21.11.2023)
https://ria.ru/20231121/briks-1910862835.html
Путин позитивно оценил практику срочного созыва саммитов БРИКС
Путин позитивно оценил практику срочного созыва саммитов БРИКС - РИА Новости, 21.11.2023
Путин позитивно оценил практику срочного созыва саммитов БРИКС
Президент РФ Владимир Путин позитивно оценил практику срочного созыва саммитов БРИКС по важным международным вопросам, введенную ЮАР. РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T16:43
2023-11-21T16:44
юар
в мире
брикс
владимир путин
россия
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
сирил рамафоса
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин позитивно оценил практику срочного созыва саммитов БРИКС по важным международным вопросам, введенную ЮАР. "Новый формат экстренных онлайн-заседаний лидеров, предложенный президентом (ЮАР Сирилом) Рамафосой, представляется весьма перспективным. Причем это касается не только ближневосточного урегулирования, но и других злободневных вопросов глобальной и региональной повестки дня", - сказал Путин на внеочередном саммите БРИКС, который проходил по видеосвязи и был посвящен ситуации в секторе Газа.
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юар, в мире, брикс, владимир путин, россия, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сирил рамафоса
ЮАР, В мире, БРИКС, Владимир Путин, Россия, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Сирил Рамафоса
Путин позитивно оценил практику срочного созыва саммитов БРИКС

Путин позитивно оценил практику срочного созыва саммитов БРИКС, введенную ЮАР

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин позитивно оценил практику срочного созыва саммитов БРИКС по важным международным вопросам, введенную ЮАР.
"Новый формат экстренных онлайн-заседаний лидеров, предложенный президентом (ЮАР Сирилом) Рамафосой, представляется весьма перспективным. Причем это касается не только ближневосточного урегулирования, но и других злободневных вопросов глобальной и региональной повестки дня", - сказал Путин на внеочередном саммите БРИКС, который проходил по видеосвязи и был посвящен ситуации в секторе Газа.
БРИКС: участники, история и вес в мировой экономике
21 августа, 10:00
Инфографика
БРИКС: участники, история и вес в мировой экономикеПосмотреть
 
ЮАРВ миреБРИКСВладимир ПутинРоссияОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуСирил Рамафоса
 
 
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