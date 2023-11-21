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Путин позитивно оценил практику срочного созыва саммитов БРИКС

Путин позитивно оценил практику срочного созыва саммитов БРИКС - РИА Новости, 21.11.2023

Путин позитивно оценил практику срочного созыва саммитов БРИКС

Президент РФ Владимир Путин позитивно оценил практику срочного созыва саммитов БРИКС по важным международным вопросам, введенную ЮАР. РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T16:43

2023-11-21T16:43

2023-11-21T16:44

юар

в мире

брикс

владимир путин

россия

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

сирил рамафоса

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин позитивно оценил практику срочного созыва саммитов БРИКС по важным международным вопросам, введенную ЮАР. "Новый формат экстренных онлайн-заседаний лидеров, предложенный президентом (ЮАР Сирилом) Рамафосой, представляется весьма перспективным. Причем это касается не только ближневосточного урегулирования, но и других злободневных вопросов глобальной и региональной повестки дня", - сказал Путин на внеочередном саммите БРИКС, который проходил по видеосвязи и был посвящен ситуации в секторе Газа.

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юар, в мире, брикс, владимир путин, россия, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сирил рамафоса