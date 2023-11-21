https://ria.ru/20231121/bezopasnost-1910845845.html
Путин и Рахмон договорились продолжить сотрудничество в сфере безопасности
Путин и Рахмон договорились продолжить сотрудничество в сфере безопасности - РИА Новости, 21.11.2023
Путин и Рахмон договорились продолжить сотрудничество в сфере безопасности
Президент России Владимир Путин сообщил, что условился с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном продолжить сотрудничество по вопросам безопасности, использовать... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T15:52
2023-11-21T15:52
2023-11-21T16:07
владимир путин
таджикистан
россия
эмомали рахмон
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что условился с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном продолжить сотрудничество по вопросам безопасности, использовать для поддержания стабильности в регионе 201-ю дислоцированную военную базу."Условились и далее углублять оборонное, военно-техническое и антитеррористическое, и антинаркотическое сотрудничество. В целом будем и далее принимать усилия по поддержанию мер и стабильности в Центрально-Азиатском регионе. Для этого в том числе намерены и впредь активно использовать возможности дислоцированной в республику 201-й российской военной базы", - сказал Путин после переговоров с главой Таджикистана.
https://ria.ru/20231121/rossiya_tadzhikistan-1910564268.html
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владимир путин, таджикистан, россия, эмомали рахмон
Владимир Путин, Таджикистан, Россия, Эмомали Рахмон
Путин и Рахмон договорились продолжить сотрудничество в сфере безопасности
Путин и Рахмон условились активно использовать возможности 201-й военной базы РФ
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что условился с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном продолжить сотрудничество по вопросам безопасности, использовать для поддержания стабильности в регионе 201-ю дислоцированную военную базу.
"Условились и далее углублять оборонное, военно-техническое и антитеррористическое, и антинаркотическое сотрудничество. В целом будем и далее принимать усилия по поддержанию мер и стабильности в Центрально-Азиатском регионе. Для этого в том числе намерены и впредь активно использовать возможности дислоцированной в республику 201-й российской военной базы", - сказал Путин после переговоров с главой Таджикистана.
Межгосударственные отношения России и Таджикистана