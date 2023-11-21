https://ria.ru/20231121/bezopasnost-1910845845.html

Путин и Рахмон договорились продолжить сотрудничество в сфере безопасности

Путин и Рахмон договорились продолжить сотрудничество в сфере безопасности - РИА Новости, 21.11.2023

Путин и Рахмон договорились продолжить сотрудничество в сфере безопасности

Президент России Владимир Путин сообщил, что условился с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном продолжить сотрудничество по вопросам безопасности, использовать... РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T15:52

2023-11-21T15:52

2023-11-21T16:07

владимир путин

таджикистан

россия

эмомали рахмон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/15/1910804840_0:245:3071:1973_1920x0_80_0_0_1d0570a6827598eb5ef94496f9282323.jpg

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что условился с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном продолжить сотрудничество по вопросам безопасности, использовать для поддержания стабильности в регионе 201-ю дислоцированную военную базу."Условились и далее углублять оборонное, военно-техническое и антитеррористическое, и антинаркотическое сотрудничество. В целом будем и далее принимать усилия по поддержанию мер и стабильности в Центрально-Азиатском регионе. Для этого в том числе намерены и впредь активно использовать возможности дислоцированной в республику 201-й российской военной базы", - сказал Путин после переговоров с главой Таджикистана.

https://ria.ru/20231121/rossiya_tadzhikistan-1910564268.html

таджикистан

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, таджикистан, россия, эмомали рахмон